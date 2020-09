Carlos Reyes: mensaje y alianzas

----------------

En un ambiente de júbilo, optimismo y arropado por sus simpatizantes, amigos y aliados, el ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local y ex dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, presentó un plan para el rescate de Guerrero.

’No se puede construir algo nuevo con las mismas prácticas, las mismas estrategias, las mismas políticas, con los mismos de siempre’, dijo.

En efecto, no se puede construir algo nuevo con las mismas prácticas ni con los mismos de siempre, sino con gente nueva y a través de un plan que beneficie a las mayorías.

El evento se llevó a cabo en uno de los salones del hotel Holiday Inn, ubicado al sur de Chilpancingo, y en el que se respetó la sana distancia.

Enfundado en un pantalón negro de vestir y una camisa blanca a cuadros, Carlos Reyes hizo acto de presencia a las 11:45 horas. Desde luego que portaba un cubrebocas… y amarillo. Sí, el color del partido por el cual pretende contender por la gubernatura de la entidad.

A la entrada del hotel ya lo esperaban el dirigente estatal del PRD, el aguirrista Alberto Catalán Bastida; el diputado local y dirigente de la expresión Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), Celestino Cesáreo Guzmán; el secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Sol Azteca, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, y el alcalde de la Unión de Isidoro Montes de Oca y ex diputado local en la LXI Legislatura, Crescencio Reyes Torres (su hermano).

En la recepción del Holiday Inn se encontró con el diputado federal Raymundo García Gutiérrez, uno de sus principales aliados y que dirige la expresión Democracia Social (DS).

Al interior del salón en el que se desarrolló el evento, saludó al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Wences Carrasco; al ex diputado local del PAN, Francisco Rodríguez Otero; a los alcaldes de Natividad López González, de Eduardo Neri (Zumpango), Edith López Rivera, de Cochoapa El Grande; Efrén Romero Sotelo, de Teloloapan; Naucelia Castillo Bautista, de Ixcateopan; Esteban Cárdenas Santana, de Petatlán; Glorinda Casarrubias Nava; de Ahuacuotzingo; Ramiro Saldívar Hernández, de Acatepec, y Crisóforo Castro Castro, de Quechultenango y que hasta hace poco pertenecía al Movimiento Alternativo Social (MAS), corriente que apoya las aspiraciones de Evodio Velázquez Aguirre, el otro aspirante del PRD a la gubernatura.

A Carlos Reyes se le veía muy sonriente. ¡Y cómo no! El apoyo a su proyecto fue abrazado por distintas expresiones políticas, especialmente por Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), cuyo dirigente máximo es el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, un personaje clave para las elecciones del próximo año.

Al hacer uso de la palabra –de hecho, fue el único orador–, el oriundo de Petacalco y discípulo del extinto Armando Chavarría Barrera, refirió que en los recorridos que ha hecho por las regiones la gente le ha expresado que son años en los que la entidad se ha sumergido en una crisis a la que se han acostumbrado… ’Y yo les he dicho, que de ninguna manera podemos normalizar la crisis y aceptarla como una consecuencia de la vida’.

También habló de su origen humilde y campesino, del cual dijo sentirse orgulloso.

’He calzado huaraches, portado sombrero, sentido miedo y padecido injusticias. Crecí en la cultura del esfuerzo, he sentido acicate del hambre y he vivido la necesidad de emigrar para poder enviar dinero a casa’, manifestó.

Entre las 700 personas que asistieron el evento político se pudo ver a Wilibaldo Valente Pastor y Francisco Vergara Martínez, secretario de Finanzas del Ayuntamiento de Chilpancingo y coordinador de Asesores del alcalde Antonio Gaspar Beltrán, respectivamente.

Su presencia en el evento de Carlos Reyes no pasó desapercibida. Por el contrario, manda importantes lecturas. O sea, no todos los funcionarios del Ayuntamiento capitalino apoyan las aspiraciones de Evodio Velázquez, el gallo de Toño Gaspar en el PRD.

Luego entonces, Carlos Reyes tiene amplias posibilidades de convertirse en el abanderado del Sol Azteca a la gubernatura, ya que no tiene señalamientos de actos de corrupción durante su paso por la Alcaldía de La Unión y en el Congreso local como presidente de la Comisión de Gobierno.

Además, es el que puede aglutinar a personajes de distintas fuerzas políticas para armar una gran alianza electoral y construir la tercera vía. Lo comento porque muy difícilmente Movimiento Ciudadano apoyaría el proyecto del otro aspirante.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias