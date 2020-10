Carlos Reyes Torres ha rebasado a Jesús Evodio

(Carta a Don Héctor)





• Humberto Díaz, de los nuevos cuadros del PRI



HÉCTOR ASTUDILLO FLORES, HAY QUE DECIRLO, es de los pocos gobernadores del estado que, se lo reconozcan o no, ha generado, o impulsado, como mejor parezca, una nueva generación de políticos dentro de su partido, el PRI, los cuales, ciertamente, habrán de jugar roles importantes en la política del estado.

Así es, diría el Maestro. El último gobernador que hizo lo mismo fue José Francisco Ruiz Massieu, y un ejemplo de ello lo es precisamente Héctor Astudillo Flores, quien siendo muy joven fue su secretario particular. Hoy, aquel secretario particular es el gobernador de Guerrero.

No pasa pues, desapercibido, de cara al proceso electoral local, en el que se habrá de elegir gobernador del estado, diputados locales y presidentes municipales, el que el secretario particular de Astudillo Flores sea precisamente otro joven, es decir, Humberto Díaz Villanueva, quien al igual que sus antecesores, cumple a cabalidad sus funciones.

El joven secretario particular se ha desempeñado además como secretario de la Juventud y la Niñez, institución a la que le dio un fuerte impulso en favor de los jóvenes y estudiantes, incluidos los de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Junto con otros, como César Armenta Adame, quien también ocupó el cargo de secretario particular del gobernador Héctor Astudillo Flores, Jaime Ramírez Solís, Bonifacio Montúfar Mendoza, Joel Eugenio Flores, Humberto Calvo Reyna, Javier Benito Rojas, Luis Aguirre Justo, Gilberto Solano Arriaga, y Lenin Carbajal Cabrera, entre otros, forman parte de los nuevos cuadros del PRI que en el futuro habrán de ser parte importante del destino del estado.

Así que no pierdan de vista a Humberto Díaz Villanueva. Recuerden que los gobernadores también han ocupado la Secretaría Particular. Don Héctor Astudillo es un ejemplo de ello.

OTRO ASUNTO. EN POCO TIEMPO CARLOS Reyes Torres no sólo alcanzó a su compañero de partido, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, sino que ya lo rebasó en su aspiración a la gubernatura del estado, de tal forma que en el equipo del exalcalde porteño cunde ya el desánimo y la desesperación, pues están convencidos de que el candidato a gobernador será el exalcalde de La Unión, expresidente del Congreso del estado y expresidente del PRD Guerrero, es decir, Reyes Torres.

Y es que, dicen en ese partido, Velázquez Aguirre ya dio lo que tenía que dar, es decir, ya no crece entre los perredistas, y mucho menos entre los ciudadanos sin partido, mientras que Carlos Reyes día a día suma voluntades a su proyecto por un Guerrero mejor.

Hay que decirlo. Durante varios meses Reyes Torres se dedicó a recorrer el estado con el fin de obtener un amplio diagnóstico sobre la situación que guarda la entidad, reuniéndose con líderes naturales y dirigentes sociales, representantes de los diversos sectores de la población como estudiantes, maestros, trabajadores, burócratas, campesinos, comerciantes, artesanos, emprendedores, y hombres y mujeres de la tercera edad, de quienes conoció sus problemas y cómo solucionarlos.

Guerrero necesita un plan para atender y resolver sus problemas, y en consecuencia salir adelante, señala el exalcalde, exdiputado local y expresidente del PRD estatal, quien junto con el equipo que lo apoya, han desplegado un intenso acercamiento con los diversos sectores sociales, quienes finalmente habrán de decidir, mediante diversas encuestas, quién de los dos perredistas es el más idóneo para ser el candidato a gobernador del estado.

En el pasado reciente, habrá que recordarlo, Reyes Torres ya le ha ganado a Velázquez Aguirre, precisamente cuando ambos aspiraban a la dirigencia estatal del PRD; al final, el primero fue presidente del partido, y el segundo, se conformó con el cargo de secretario general.

Hoy todo indica que se repetirá la historia. Si bien el exalcalde porteño inició desde hace varios meses su campaña por la candidatura, capitalizando incluso la tragedia de la pandemia, entregando despensas y ahora vendiendo tapas de huevo, publicitándolo a través de los medios de comunicación, Reyes Torres lo ha alcanzado e incluso le ha sacado ventaja, pues mientras aquél basa su proyecto en la venta de productos, éste presenta un verdadero plan en favor de los guerrerenses.

Más aún. Mientras Carlos Reyes se presenta como un hombre honesto, sencillo y responsable, a grado tal que no tiene señalamientos de corrupto o de haberse robado los dineros del pueblo en los cargos que ha desempeñado, Jesús Evodio arrastra consigo las acusaciones de haberse enriquecido como edil de Acapulco, y más aún, de haber dejado en bancarrota el Ayuntamiento porteño.

Así, dice el dicho: caballo que alcanza gana, y Carlos Reyes Torres no sólo ha alcanzado a Jesús Evodio, sino que lo ha rebasado en la carrera por la candidatura a gobernador del estado.

