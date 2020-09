Carlos Reyes y la ruta del PRD en 2021

-------------

Dentro las próximas semanas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) definirá a su candidato a la gubernatura a través de dos encuestas. Y, a diferencia de Morena, que sigue entrampado en sus pleitos internos por el control de sus dirigencia nacional y estatales, el PRD avanza hacia un gran acuerdo de unidad.

Es cierto, el Sol Azteca perdió la gubernatura en 2015 y le fue mal en la elección federal de 2018, pero es claro que no fue borrado del mapa político-electoral. De hecho, Guerrero es el estado más perredista del país. Y no es un invento mío, sino que así lo indican los resultados de la última elección local.

De 80 municipios en disputa (Ayutla de los Libres lo hizo por usos y costumbres), el PRD ganó 24, mientras que sus entonces aliados del PAN y Movimiento Ciudadano (MC) ganaron en 9; el PRI se alzó con el triunfo en 20 municipios, y sus aliados del PVEM y Nueva Alianza triunfaron en 6; el PT, que no fue en alianza con Morena en la entidad, ganó en cinco municipios: Marquelia, Cualac, Xochihuehuetlán, Atenango del Río y Zapotitlán Tablas, y el Partido del Pueblo de Guerrero ganó en Tlacochistlahuaca.

El efecto AMLO no impactó tanto en lo local. Morena y el Partido Encuentro Social (PES) ganaron solamente en 16 municipios.

O sea, la mayoría de los electores guerrerenses votaron por Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República, y al PRD le depositaron su voto y confianza en la elección de Ayuntamientos.

Con esos números y optimismo, el perredismo guerrerense se prepara para ganar la próxima elección.

Carlo Reyes Torres, ex alcalde de La Unión, ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local en la LVIII Legislatura y ex presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, es uno de sus aspirantes a la gubernatura. Y es el único que no tiene señalamientos de corrupción o que alguno de sus colaboradores haya sido inhabilitado para ocupar cargos públicos por los órganos fiscalizadores.

A sus 53 años de edad (26 de septiembre de 1967), Carlos Reyes ha construido un importante liderazgo al interior de su partido. Claro, no le ha sido fácil, ya que nadie le ha regalado nada.

Hace 31 años y desde su natal Petacalco, se unió al llamado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para fundar y consolidar un partido de izquierda (el PRD).

Y lo más importante: no se avergüenza de su origen humilde y campesino.

Este lunes, en una conferencia de prensa que concedió en Chilpancingo, no negó su intención de ser gobernador de Guerrero, ya que –dijo– durante sus recorridos por los diferentes municipios de la entidad, miles de personas le han expresado su deseo para que él sea el abanderado del Sol Azteca a la gubernatura, aunque lo que a él le interesa en este momento –aclaró– es construir un plan que Guerrero necesita para los próximos años.

Es evidente que el oriundo de Petacalco tiene muchos simpatizantes en las siete regiones de la entidad. Y no es para menos, pues ha dado lo mejor de él en los cargos que ha desempeñado y ha amarrado alianzas con importantes actores políticos.

A diferencia de algunos miembros de su partido, rechazó cualquier alianza con el PRI en las próximas elecciones. De hecho, también se pronunció en contra de Morena, al considerar que el PRD recuperará muchos votos de la izquierda en Guerrero porque López Obrador ya no aparecerá en la boleta en 2021 y porque los gobiernos de Morena han sido una decepción.

LA PETICIÓN DEL SUSPEG A TOÑO GASPAR

Ante la actitud indolente del alcalde Antonio Gaspar Beltrán de no pagar más de 3 millones de pesos en prestaciones a los empleados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), el secretario general del Sindicato Único de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), David Martínez Mastache, le hizo una atenta petición: renunciar a la Presidencia Municipal de Chilpancingo si no tiene la capacidad de resolver la problemática de la Capach.

’Es importante señalar algo: ayer hizo una declaración el presidente en un evento donde acusaba a los secretarios seccionales de corrupción. Yo le quiero decir a él que si no tiene la capacidad de resolver el problema de la Capach, que es su obligación como presidente municipal, que renuncie con todo respeto’, dijo en entrevista.

Aunque reconoció que el problema específico de la Capach, no se originó en el gobierno de Antonio Gaspar, sí se agravó con él debido a la falta de solución de los problemas.

Martínez Mastache también reveló que el gobierno estatal ha apoyado al gobierno municipal con 60 millones de pesos, pero lamentó que la estrategia de Gaspar Beltrán sea que el gobernador Héctor Astudillo le resuelva el problema.

’Ya le encontró el modo’, acusó.

En efecto, el alcalde capitalino ya se acostumbró a que el gobernador Astudillo tenga que intervenir a cada rato en los problemas que le competen al gobierno municipal.

El paro de labores de los trabajadores de la Capach cumplió 28 días este lunes, y se espera que en los próximos días también se sumen a la protesta los agremiados de la sección 28 del SUSPEG, ya que el autonombrado ’Gobierno de la Gente’ no quiere dar ni un peso de aumento.

Mientras las calles de Chilpancingo son un caos por las marchas y bloqueos que realizan los trabajadores de la Paramunicipal, así como por la falta de agua entubada en miles de hogares, Toño Gaspar está más preocupado en el futuro político de su consorte, a quien ya envió de avanzada al Partido del Trabajo (PT).

Es claro que Toño Gaspar ignorará la petición Martínez Mastache, ya que los cargos de elección popular son irrenunciables. Y vivir fuera del presupuesto, es un grave error para él y sus cuates que le rodean. ¡Zas!

ENTRE OTRAS COSAS… Durante la sesión virtual de este lunes, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció a las autoridades civiles y militares de la Mesa de Coordinación de la Paz en Guerrero su apoyo en las acciones contra la pandemia por Covid-19, y operativo que han mantenido a la baja la incidencia delictiva en la entidad, con un 18.27 por ciento en el caso de homicidios dolosos durante este año, en comparación con el mismo periodo de 2019.

