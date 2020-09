Carlos Reyes y su Plan para Guerrero

’La gente quiere gobiernos que ayuden al pueblo a crecer, y no a depender’ es la frase contundente de Carlos Reyes Torres.

Con esta expresión desliza una dura crítica a la política federal de otorgar pequeños apoyos a la población y descuidar el impulso para la creación de micro y medianas empresas.

Carlos, es el líder de la corriente Alternativa Democrática Guerrerense, y serio aspirante a ser elegido candidato a la gubernatura por el perredé.

Señala que ’los pequeños apoyos que entregan algunos gobiernos sí son útiles porque hay una pobreza que lastima profundamente a nuestros paisanos.’

Sin embargo, señaló que ’ese no es el camino que nos va a permitir ser un estado próspero.’

Carlos, quien ha desarrollado un acercamiento con los militantes de su partido, con quienes ha realizado una consulta para desarrollar Un Plan para Guerrero, que contenga ideas y propuestas factibles de implementar para atender y solucionar los problemas del estado, estuvo en Chilapa.

En la levítica ciudad se reunió con algunos importantes liderazgos de la región, donde ofreció una conferencia de prensa, acompañado de las regidoras perredistas del Cabildo de Chilapa, Mirna Cayetano Rentería y Martha Morales Pintor.

En esta reunión con los comunicadores, otra vez dejó en claro que las ideas que sostiene son diferentes a la presidencia de México, al afirmar con justa razón, ’que sólo se puede alcanzar la libertad y la felicidad en la medida que se tengan mejores condiciones de vida.’

Tal como lo ha venido afirmando, insiste que el PRD puede ir en alianza solo con los partidos de izquierda.

Sin embargo, está claro que para esta elección las alianzas no solo serán entre partidos con la misma tendencia política.

Y quizá para el PRD será vital ir con Movimiento Ciudadano, el PRI, y eventualmente con el PAN, al menos en lo que respecta a la gubernatura, porque la voz del dirigente estatal del blanquiazul, Eloy Salmerón Díaz, ha manifestado que es factible esa alianza.

Es decir, para el PAN puede caminar esa alianza, pero solo en lo que respecta la gubernatura, pero para diputaciones y presidencias municipales, irán solos.

Quien fuera diputado local y presidente municipal de la Unión, opina que desde el gobierno federal no existe una visión de ’inversión estratégica que nos ayude a salir de la pobreza’.

Señaló que solo hay algunos programas que son apoyos’, a la vez que demandó al gobierno federal que ponga mayor atención y pueda impulsar proyectos de desarrollo económico que ayuden a los guerrerenses.

Con esto deja clara su postura de trabajar para superar esa dependencia económica con respecto al centro, de donde provienen alrededor del 90 por ciento de los recursos económicos.

Sin duda, son interesantes las propuestas de Carlos Reyes, y esperemos que de llegar a la gubernatura realice las acciones necesarias para volver a Guerrero un estado próspero y supere esa dependencia económica con relación al gobierno federal.