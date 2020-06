Carlos Romero Deschamps: niegan versiones sobre grave estado de salud del líder petrolero

Este martes se difundió que el ex líder sindical de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, había dado positivo a COVID-19, sin embargo más tarde se negó esa versión y allegados al funcionario señalaron que se encuentra aislado en su casa, pero sin padecer la enfermedad.



La primera versión se atribuyó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), a través del secretario general de la sección 47, Víctor Hernández Colunga, y el secretario del Interior y Acuerdos, Victor Kidnie de la Cruz.



’El COVID-19 no ve frontera y estatus social, por lo que nuestro líder no ha sido ajeno al riesgo al que nos exponemos todos los ciudadanos. Por ello mandamos nuestros mejores deseos a su familia ante la gravedad de su salud’, según habrían indicado.



Por lo que Hernández Colunga y Kidnie de la Cruz piden a los trabajadores petroleros un apoyo económico. ’Proponemos que todos los trabajadores aportemos un día de salario para los gastos que se generen en caso de que desafortunadamente se dé la irreparable pérdida de un gran líder’, según lo detallado en la circular con fecha del 28 de junio.



Más tarde otras fuentes allegadas al ex líder sindical dieron a conocer que se encuentra bien, aislado en su casa pero sin la enfermedad y no saben porqué se habría dado a conocer la primera versión pero reiteraron que fue falsa.