Carlos Villagrán, "Quico", se registra como precandidato a la gubernatura de Querétaro

El actor de comedia Carlos Villagrán Eslava, mejor conocido por su papel de "Quico" en la popular serie de Televisa, "El Chavo del 8", registró dos precandidaturas para gobernador del estado y también para presidente municipal de Querétaro, por el partido local "Querétaro Independiente".



"Es correcto, se registró el señor Carlos Villagrán Eslava, se registró como aspirante a precandidatura a la gubernatura del estado y a la presidencia municipal de Querétaro", confirmó Olmo Martínez Sandoval del área de Comunicación Social de "Querétaro Independiente".



En redes sociales, circula la imagen del comediante, sonriente, vestido de traje y sin cubrebocas puesto --sino solo con un protector en la barbilla--, en la mesa de procesos internos de dicho partido político, cuya dirigente es María Concepción Herrera Martínez ’Connie Herrera’, diputada local que ha sido aliada del Partido Acción Nacional (PAN), grupo mayoritario en el Congreso local.



En diciembre, Villagrán había declarado la posibilidad de postularse para un cargo de elección popular.



’Nunca había pensado, ni me había pasado por la mente una cosa así. Mi trabajo es totalmente distinto: hacer reír, vestirme de Kiko, ’Chusma, chusma’ --exclamó con la voz de Kiko--, y todo ese tipo de cosas, pero lo otro, tengo que esperar a ver qué", fueron las palabras que difundió el diario local El Universal Querétaro; pero este domingo el humorista realizó los registros para dos cargos de elección popular.



"Cumplió todos los estatutos, cumplió todos los requisitos y bueno, pues ya definirán, el Consejo Estatal, si procede o no procede", agregó Martínez Sandoval del área de Comunicación del partido.



Días antes del registro de Villagrán para gobernador de Querétaro, surgió otra versión en el sentido de que el partido "Querétaro Independiente" contendería aliado al PAN para postular al senador Mauricio Kuri González justamente a dicho cargo.



Sin embargo, Olmo Martínez dijo que aún "no hay nada definido", debido a que no ha habido acercamientos formales.



Ahora, Carlos Villagrán formalizó su registro como aspirante para la candidatura de ’Querétaro Independiente’ al gobierno de Querétaro.



El partido ’Querétaro Independiente’, con su dirigente y única representante en el congreso local, María Concepción Herrera Martínez, ha apoyado iniciativas polémicas como la "Ley Garrote", propuestas por el Grupo legislativo del PAN, la cual fue promulgada por el gobernador Francisco Domínguez Servién en diciembre.



La legisladora plurinominal local, Tania Palacios Kuri, sobrina del senador Mauricio Kuri González y del exgobernador priista Mariano Palacios Alcocer, la describió como una ’iniciativa de mano dura para distintos temas’.



El polémico dictamen, que incluyó una serie de reformas al Código Penal para el Estado de Querétaro, penaliza con cárcel de 3 a 5 años de prisión y multas económicas de 43 mil pesos, para quienes, por ejemplo, desobedezcan las medidas sanitarias por la emergencia de covid-19.



Sin embargo, también fueron modificados otros artículos como el 289 que castiga con prisión de 4 años a las personas que se pongan a la obra pública en la entidad y multas también de 43 mil 440 pesos.



En diciembre pasado, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, anunció que estaban pendientes en esta institución de la publicación en el periódico oficial del estado de Querétaro de esta serie de reformas, con el objetivo de presentar una demanda de acción de inconstitucionalidad.