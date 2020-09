Carlos ya le ha ganado a Evodio…

(Carta a Don Héctor)



EN EL PRD, COMO EN OTROS PARTIDOS POLÍTICOS, la elección del candidato a gobernador del estado será por encuesta, según acordaron la dirigencia nacional de ese instituto político, la dirigencia estatal, y los dos aspirantes a obtener la nominación. Quien la obtenga, no solo tendrá como reto ganar la elección, sino que también recaerá sobre sus espaldas la permanencia de ese partido en el estado.

Y es que no son pocos los que le auguran al PRD su extinción. Y no de ahora, sino incluso desde el 2015, como consecuencia de diversos yerros de sus dirigentes, ocurriendo lo mismo en el 2018 cuando a través de terceros, muchos de ellos de ese mismo partido, se dedicaron a desfondarlo en favor del partido del hoy Presidente de la República.

No obstante, hay que decirlo, con todo y sus errores el PRD se ha mantenido a flote, de tal forma que si en el 2015 traía en contra los hechos de Iguala, y en el 2018 sufrió la venganza de López Obrador con el fin de reducirlo a nada, puede decirse hoy en día que su futuro es mucho mejor que el que tenía en las dos elecciones anteriores, pues contra lo que se diga, al menos en Guerrero se mantiene unido, y más aún, el cáncer que lo carcomía ya se encuentra en otro partido.

Así es. Pueden no estar de acuerdo, sin embargo es un hecho que la elección de gobernador, la que se llevará a cabo el 6 de junio del año próximo, será de tercios, es decir, que se peleará entre tres: entre el PRI, que gobierna el estado; Morena, que tiene la Presidencia de la República, y el PRD que gobierna la mayoría de los ayuntamientos de la entidad.

Hay que decir, en el caso del PRD, solo tiene, como ya decíamos, dos aspirantes. Uno, el expresidente municipal de La Unión, Carlos Reyes Torres, quien además ha sido diputado local, presidente del comité directivo estatal de su partido, y presidente del Congreso del estado, cargos en los que, hay que puntualizarlo, no se le conoce ningún señalamiento de actos de corrupción. El otro aspirante es el exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.

De entre estos dos, ciertamente saldrá el candidato a gobernador del estado por ese partido, el sol azteca, en base a una serie de encuestas y a cuyos resultados habrán de sujetarse los aspirantes.

A propósito, de los dos, sólo Carlos Reyes tiene ya un plan definido de lo que requiere Guerrero. Durante varios meses, incluso en la pandemia de coronavirus, se dedicó a confeccionar un plan de acción, con propuestas y alternativas para atender y resolver los problemas que enfrenta el estado. Más aún, de los dos aspirantes del PRD, es quien mayor seriedad tiene.

Es cierto. Guerrero requiere de un plan, de una estrategia integral para resolver sus problemas, y en el caso de Reyes Torres, un hombre parco, diríase callado y que sólo habla para decir cosas importantes, ya lo tiene. En consecuencia, del oriundo de la Costa Grande, no solo conoce los problemas de los guerrerenses, sino que también, tiene soluciones.

Lo hemos dicho. En la elección del 2021, si bien contarán los partidos, y sus estructuras políticas y electorales, la figura del candidato será importante. De nada servirá la estructura del partido si el candidato no es el adecuado. De nada servirá el dinero si el abanderado es señalado de indeseable o corrupto, por poner un ejemplo.

Y es que la elección del 2018 fue muy clara. Ya no más corruptos, ya no más ladrones, ya no más sinvergüenzas, ya no más bandidos…

En este sentido, es indiscutible que Reyes Torres tiene una enorme ventaja sobre Evodio Velázquez, quien, hay que decirlo, ha sido señalado de corrupto, de enriquecerse con el presupuesto, y de haber dejado al Ayuntamiento porteño, prácticamente en quiebra, a grado tal que carga un amparo bajo el brazo.

’Mañoso’, le ha dicho la actual alcaldesa del Puerto a Velázquez Aguirre.

Contrario a ello, Reyes Torres no solo presume ser un hombre honesto, de trabajo y de resultados, sino que no existe, hasta ahora, ningún señalamiento de corrupto, o de actos que pongan en entredicho su honorabilidad y persona de bien.

Claro, nadie es perfecto, pero por ahora, Carlos Reyes Torres le lleva la delantera a Evodio Velázquez Aguirre, no solo en cuestión de honradez, sino en el plan que Guerrero necesita.

Por cierto. Hay que decir que ya en una ocasión, Reyes Torres le ganó a Velázquez Aguirre cuando ambos disputaron la dirigencia estatal del PRD. Así fue. Carlos fue presidente, y Evodio, secretario. La última fue en la integración del actual comité directivo estatal, así como el Consejo Político de ese partido.

