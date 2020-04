Carmen Fuerte comparte conocimientos del Jazz

Cuenta con un importante número de composiciones, está al frente de la 6 a 8 Big Band Jazz y de la agrupación Carmen Fuerte y Asociados.



Toluca, Estado de México, 30 de abril de 2020. Con el objetivo de dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo, que contribuye a promocionar la paz, el diálogo y la cooperación entre los pueblos del mundo, la UNESCO instituyó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz.



En ese sentido, la Secretaría de Cultura y Deporte dedica algunas actividades a fomentar el gusto por este género musical que trasciende fronteras, además de difundir la idea de que el jazz no es sólo un estilo de música, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas.



En entrevista, Carmen Fuerte, saxofonista y docente en el Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM), habló sobre la importancia de este género musical.



’El jazz trasciende toda cultura, la música en sí, todo tipo de música tiende a unir a las personas, pero, específicamente el jazz no discrimina regiones ni razas, es completamente aceptado, justamente de manera internacional, aunque sabemos que sus orígenes se dan en Estados Unidos’, compartió.



Agregó que ’el jazz siempre ha sido un momento en la vida del ser humano, en el que convergen muchas culturas, muchos sentimientos, muchas pasiones, a veces son pasiones de frustración, a veces de alegría, porque también en la historia del jazz, éste se usaba para las danzas’.



Dijo que, en la actualidad, en México y en muchas otras ciudades de Sudamérica, Europa, y en Asia, se están dando manifestaciones de jazz muy importantes, orgánicas e híbridas en cuestiones de tecnología.



’Como mexiquense y como maestra de la carrera técnica de Jazz en el Conservatorio de Música, es importante establecer que hacemos una labor importante, pero sobre todo que los chicos tienen ya esa pasión por el género’, apuntó la especialista.



Carmen Fuerte considera que, para la enseñanza, primero hay que conocer la historia del propio estilo y recomienda para ello, el libro de Joachim E. Berendt, editado por el Fondo de Cultura Económica que, bajo el nombre ’El jazz de Nueva Orleans al jazz rock’, analiza los distintos movimientos que han surgido a través de los años, así como sus principales representantes y lo sazona con una muy buena exposición discográfica.



Además de conocer la historia del jazz, en necesario escuchar a los grandes intérpretes desde sus inicios hasta el jazz contemporáneo, que el estudiante vaya comprendiendo la forma en que fue evolucionando el jazz.



Por 17 años, Carmen Fuerte ha guiado a sus alumnos de la transcripción al instrumento, es decir, les enseña que después de escuchar alguna pieza, hay que adaptar las frases e imitar la afinación, el tempo y la respiración, además de la manera de expresar el estilo.



Para Carmen, todos los instrumentos le dan vida al jazz; en sus principios, los de percusión fueron muy importantes y con el tiempo se fueron integrando el piano, la batería de jazz, que no es tan grande como la tradicional, también el banjo se fue posicionando junto al contrabajo acústico, la trompeta, el saxofón y la guitarra eléctrica, juntos hacen que el jazz trascienda fronteras y lenguajes.



Fuerte, quien cuenta con un importante número de composiciones y al frente de la 6 a 8 Big Band Jazz y Carmen Fuerte y Asociados, hizo dos recomendaciones editoriales para las y los amantes del jazz: ’Atlas del Jazz en México’ y ’Enciclopedia Fonográfica’, ambos de Antonio Malacara Palacios.



De igual forma recordó que, para celebrar el Día Internacional del Jazz, transmitirá un concierto este 30 de abril, a las 18:00 horas, a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Deporte, en Facebook @CulturaEdomex.