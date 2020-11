Caro Quintero ’se le escapó’ a Murillo; hoy la DEA ofrece 20 MDD por su captura

Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara en la década de los 80, tiene siete años en la mira de las autoridades de Estados Unidos y desde 2018 está en la lista de las personas más buscadas por ese país, luego de que por fallas procesales fuera liberado cuando el exprocurador Jesús Murillo Karam estaba al frente de la PGR.



Este lunes, Expansión Política dio a conocer que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) investiga desde hace años si en la liberación de Caro Quintero hubo corrupción, para lo cual sigue la pista a los tres magistrados que en 2013 decidieron abrirle las rejas.



El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 20 millones de dólares por información que lleve a la captura del llamado ’Narco de narcos’. La DEA requiere a Caro Quintero por el asesinato del agente estadounidense Enrique ’Kiki’ Camarena, crimen cometido en 1985 en Guadalajara, Jalisco.



Además, hay varias acusaciones formales en Estados Unidos contra el narcotraficante, por los delitos de secuestro y posesión con intención de distribuir marihuana y cocaína en ese país.



En su ficha de búsqueda, la DEA precisa los cargos: "Secuestro y asesinato de un agente federal, delitos violentos en ayuda y complicidad del crimen organizado. También es buscado por posesión con intención de distribuir marihuana y cocaína, y empresa criminal continua".



LA INDAGATORIA CONTRA CARO QUINTERO



En octubre de 2019, la Fiscalía de Nueva York dio a conocer que presentaría una demanda para incautar ocho propiedades que supuestamente Caro Quintero adquirió con dinero proveniente del tráfico de drogas en México y Estados Unidos.



Los inmuebles están ubicados en Guadalajara, la ciudad jalisciense donde, en la década de los 80, Caro Quintero fundó un cártel junto con los capos Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, ’don Neto’.



De acuerdo con la indagatoria de la fiscalía estadounidense, Caro Quintero y sus familiares también incursionaron en la venta de casas y sectores de la venta de gasolina en Guadalajara y sus alrededores.



Las empresas incluyen a las arrendadoras Turín, Barsat y Villas del Colli, así como a las empresas de venta de fertilizantes y pesticidas orgánicos Petro London, Servicio y Operadora Santa Ana y Minerales Nueva Era, entre otras.



Además, las autoridades de ese país sostienen que el capo siguió en contacto con el tráfico de drogas mientras estuvo en prisión, y que invirtió sus ganancias en dichos negocios.



ESTATUS EN MÉXICO



A la par, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó en 2019 conceder un amparo al narcotraficante, originario del municipio de Badiraguato, Sinaloa, en contra de la extradición solicitada por Estados Unidos.



Por esta razón, en caso de que nuevamente sea detenido, podría ser enviado a ese país.



El 9 de agosto de 2013, tras estar 28 años preso por secuestro, homicidio calificado, asociación delictuosa y delitos contra la salud, Caro Quintero fue puesto en libertad gracias a un amparo otorgado por un "erróneo proceso penal" del que supuestamente el exprocurador Jesús Murillo Karam no se enteró hasta luego de su liberación.



Desde entonces, la justicia estadounidense ha buscado la recaptura del capo, principalmente por el asesinato de Camarena. Según autoridades mexicanas, actualmente Caro Quintero disputa el liderazgo del Cártel de Sinaloa, organización que tras la detención y sentencia de Joaquín Guzmán Loera, ’el Chapo’, está a cargo de Ismael ’el Mayo’ Zambada.



La justicia federal lo puso en libertad de madrugada y a la Procuraduría General de la República le notificaron la excarcelación casi al mismo tiempo que a la prensa, la mañana del viernes 9 de agosto. ’Para cuando me notifican, ya no tengo al detenido’. El tribunal no esperó a que la procuraduría interpusiera un recurso, como lo admitía la decisión de ampararlo, dijo Murillo Karam en entrevista para Proceso. Después se conocería otra versión de esta historia.EXPANSIÓN POLÍTICA | Con información de PROCESO