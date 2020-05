Carolina Viggiano, quien quitó 300 millones a escuelas pobres para su publicidad, da ’consejos’ de buen gasto

Mediante un mensaje difundido a través de redes sociales, la Secretaria General del PRI Nacional se mordió la lengua en su intento por dar recomendaciones de administración pública al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), toda vez que precisamente en su carrera política, si algo ha faltado son los ejemplos de buen gasto.



Aquí su mensaje:

⚠️ ¿Darle todo el poder y todo el dinero a una sola persona? ¿Por qué Morena quiere manejar a su antojo el dinero de todos los mexicanos?



Hoy te explico porque debemos evitar que México se convierta en una dictadura.#CaroHablandoClaro 🎥 pic.twitter.com/TTeDHuBlBj — @caroviggiano (@caroviggiano) May 4, 2020

Durante su mensaje, habla de oponerse a dictaduras y de no permitir que el poder se concentre en una sola persona o partido.Curiosamente, la tepehuanense es el vivo ejemplo de cacicazgo en la Sierra Hidalguense, pues durante 60 años, incluso antes de que su tío y mentor Pancho Austria figurara en la política estatal, su familia ha regenteado a los presidentes municipales no sólo de Tepehuacán de Guerrero sino de algunos municipios conurbados.A la fecha tanto Carolina como Aldo Viggiano han sido acusados de estar detrás de obra pública facilitada por el actual alcalde, de la que son beneficiados y que encima se da a sobreprecio, como este medio ha documentado en más de una ocasión. Sólo en 2018, de 60 contratos analizados, al menos 28 tienen que ver con su familia.Pero el cinismo no se queda allí.Durante su mensaje alude el buen gasto y uso de los recursos públicos cuando este mismo medio también ventiló que durante su paso por la Conafe, al menos 300 millones de pesos, destinados a las escuelas indígenas, fueron desviados para promover su imagen de manera local en una institución federal, para transportarse con lujos, así como otras nimiedades.