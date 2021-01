Carrera por el poder

Querido lector, como siempre un gusto poder plasmar las situaciones que vivimos, hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro entorno, todos queriendo sacar provecho de la situación que se está viviendo, vienen elecciones y con todo respeto veo mucha ’basura’, muchos oportunistas y sobre todo descalificación y unión de partidos políticos.



Estamos a la vuelta de la esquina para elegir a quienes nos van a representar por otros tres años en la Cámara de Diputados y Senadores, también las estatales, gubernaturas y otros cargos públicos. La mayoría de los políticos quieren relegirse, quieren seguir ocupando un curul que les queda grande, los culpables de lo que pase en el país seremos nosotros, no ellos, hay personas inoperantes, ignorantes, no preparados para el puesto, pero va a depender de nosotros si les damos o no nuestro voto.



Acabamos de ver como se rompió la democracia en el país vecino del norte, para nosotros es algo normal, para países latinoamericanos, cosa de todos los días, pero en Estados Unidos, si fue nota de ocho columnas, el presidente Donald Trump incitando a la violencia, a la insurrección, a un intento de golpe de estado; twitter bloqueó la cuenta del presidente porque consideró que podía ocasionar algo más grave en la sociedad, aún así hubo 5 muertos, que no hubieran sido afro-americanos porque cientos estarían muertos.



Regresando a nuestro país, que cada que hay elecciones son un desorden, por no decirlo de otra manera, actores, actrices, cantantes, futbolista, deportistas, etc., que no tienen ni más remota idea de lo que es la política, el servicio público, por el simple hecho de ’ser famosos’ los postulan a un cargo que no tienen ni la más remota idea de lo que hay que hacer, buenas intenciones, creo que todos las tenemos, de ahí que sea viable para la sociedad existe una brecha enorme.



En Estados Unidos existen como tal dos partidos oficiales, aquí en México como 10 que se hacen tres o cuatro por las alianzas, si van a realizar uniones, entonces que regresen el presupuesto que les dan como partido, ya que representan a una sola fuerza, que el PRI, PAN y PRD se queden con el presupuesto más alto y los otros que regresen el dinero. Los nuevos partidos, solos dudo que logren algo aunque traigan a los luchadores de moda, actores, controvertidos y demás personajes que han demostrado que son malos perdedores en el ámbito al que pertenecen.



Algunos alcaldes han mostrado su interés por permanecer en el cargo, espero Néstor Núñez de la Cuauhtémoc no lo haga, persona que tiene las calles llenas de baches, falta de iluminación entre otros aspectos, eso si en campaña promete hasta las ’perlas de la virgen’ pero después de eso ni llamadas recibe, está muy ocupado. En la diputación, por el bien de la cultura, que no quede nuevamente el ’exgaribaldi’ Sergio Mayer, es un curul vacío, es más importante hacer un documental como de 15 segundos de solo para mujeres que impulsar la cultura en el país.



Todos contra MORENA, es la encomienda, toda la culpa la tienen el Presidente y el Dr. Gatell, el país está así por su culpa, no importa que la pandemia sea mundial, que hayan caído todas las economías del planeta, que todos los gobiernos están para salvaguardad, la vida, la integridad y la salud de la población. Que rompamos las reglas es otro asunto, nosotros somos los culpables en un 80%, o salimos todos y no nos quejemos de quien muere o nos aguantamos a que termine la pandemia (unos 3 años).



Como siempre querido lector usted tiene la última palabra, los nuevos partidos, los pequeños, los que se decían grandes se están uniendo, no se para que, en serio no lo se, tener poder político, económico, volver a lo de siempre, ya gobernaron y por eso dejaron de hacerlo ¿qué van a hacer que no hayan intentado antes? Disque son nuevas formas de gobernar, las hubieran utilizado cuando dirigían al país. No le digo por quien votar, pero si piense su voto y no se deje llevar por descalificaciones, vea propuestas, eso si que sean reales, no ’sueños guajiros’.