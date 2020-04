(Carta a Don Héctor)

DOS ENCUESTAS, UNA DE MITOFSKY, Y OTRA DE MASSIVE CALLER, de gran prestigio en el país, por su profesionalismo, responsabilidad y eficiencia, colocan al gobernador Héctor Astudillo Flores con una creciente aprobación y confianza entre los guerrerenses. Es decir, que cada vez más la población reconoce el trabajo del mandatario estatal. La de Mitofsky corresponde al mes de febrero, y la de Massive Caller fue elaborada apenas el 9 de marzo pasado.



En el top Mapa de aprobación de aprobación de gobernadores, Mitofsky ubica al de Guerrero, Héctor Astudillo Flores dentro de la media nacional de aprobación, con un 38.3 por ciento, cuando en enero era de 35.5 por ciento, siendo el de mayor puntuación el de Yucatán, aunque yendo a la baja, y el peor el de Morelos, que también está a la baja con 6.7 por ciento.



La encuesta de Mitofsky también señala, en el top Gobernadores con mayor incremento en su aprobación, que el mandatario guerrerense se ubica en el segundo lugar, con un 2.8 por ciento, tan solo por debajo del de Campeche, y por sobre el de Tlaxcala, Michoacán y Baja California.



De acuerdo a la consultora, en agosto del 2019, Astudillo Flores se encontraba en el lugar 21 de la tabla general, con un 31.8 por ciento; en septiembre en el 22 con 30.1; en octubre también en el 22 con 27.5; en noviembre en el 22, con 28.7; en diciembre en el 19.0 con 34.2; enero del 2020 en el 20 con 35.5, y en febrero pasado en el lugar número 15 con 38.3 de aceptación.



Es decir, de acuerdo a Mitofsky, la aceptación del gobernador Héctor Astudillo Flores va a la alza.



En cuanto a la consultora Massive Caller, elaborada el 9 de marzo, con el fin de medir a los gobernadores del país, en cuanto al índice de aprobación, el mandatario guerrerense lo ubican en el lugar número 13, es decir en la media nacional, en tanto que en el capítulo de percepción de inseguridad también se ubica en la media. En el índice de inseguridad, Guerrero se encuentra en el lugar número 20, con 50.6 por ciento; el estado de Yucatán tiene el 17.4 por ciento, y la Ciudad de México el 66.9 por ciento. Es decir, que la morenista que la gobierna tiene el mayor índice de inseguridad del país.



Héctor Astudillo Flores también se encuentra en el lugar número 15 de la tabla nacional en cuanto al índice de confianza de los guerrerenses que respondieron la pregunta ’Si el gobernador de su estado fuera su vecino, y usted tuviera que ausentarse por varios días ¿le confiaría las llaves de su casa?’. Según la encuesta de referencia, el de mayor confianza es el mandatario de Sonora, y el de menor, Michoacán, por abajo del de Puebla.



Es indudable que la aprobación creciente que tiene el gobernador del estado tiene que ver con el trabajo que viene desempeñando a favor de los guerrerenses, aunque es un hecho que no ha sido nada fácil para Héctor Astudillo Flores, dado que Guerrero tiene diversos problemas estructurales, que van desde la pobreza extrema, la desigualdad social y la falta de oportunidades, los cuales se combinan con la inseguridad y violencia existente, que hay que decirlo, se ha venido disminuyendo de manera paulatina como lo señalan las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad del Gobierno federal.



Sin duda es un trabajo incansable, no solo para revertir los grandes problemas que tiene Guerrero, sino porque también, y esto hay que puntualizarlo, recibió un estado sin gobierno, incendiado, quebrado financieramente y al borde la ingobernabilidad. No ha sido fácil volver a la normalidad, al funcionamiento de las instituciones públicas, y a la entrega de resultados en favor de los guerrerenses.



Habrá, por supuesto, quienes no estén de acuerdo, o quienes tengan otros datos, como diría el Presidente de la República; sus razones tendrán, y más cuando se está en la antesala del proceso electoral para elegir en Guerrero al nuevo gobernador del estado, así como ayuntamientos municipales y diputados locales y federales. Sin embargo, hay que reconocer que con Astudillo Flores se le ha dado rumbo al estado.



Sí. No ha sido fácil remontar los problemas que aún tiene Guerrero, pero la aprobación creciente que hoy tiene el gobernador, desde el año pasado, muestra que cada vez son más guerrerenses que le tienen confianza, como consecuencia del trabajo que viene realizando.



OTRO TEMA. ESTE MARTES el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el Doctor Javier Saldaña Almazán festejó un cumpleaños más, siendo objeto de saludos, abrazos y parabienes. Para algunos, Saldaña Almazán ha sido un buen rector; para otros no. Lo cierto es que lleva ya su segundo periodo, y hay quienes lo ven como candidato a la gubernatura del estado. ¿El partido? Aún está en veremos. Volveremos sobre este tema.



