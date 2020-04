(Carta a Don Héctor)

Revalorar a los médicos y enfermeras



LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS, ASÍ COMO EL PERSONAL de limpieza, y en suma, todos los que de una u otra forma están salvando vidas en los hospitales, producto de la pandemia que azota al mundo, incluido nuestro país, son sin duda los héroes y heroínas de hoy. Y sin embargo, a pesar de ello, a pesar de que están en la primera línea del frente de batalla en esta guerra contra el coronavirus, también llamado Conavi-19, son discriminados y hasta golpeados por quienes, en su ignorancia, pueden convertirse en las futuras víctimas del contagio.



En efecto, si algo podemos sacar en claro de esta guerra contra el coronavirus, que lo mismo se combate en Asia, en Europa y en América, es que los médicos y enfermeras son fundamentales para preservar la vida, pues lo mismo atienden una enfermedad de poco riesgo, que otras de alto contagio, como la pandemia que actualmente vivimos.



Queda claro, hay que decirlo, que los médicos y enfermeras, a quienes pocas veces valoramos, salvo que esté en peligro la vida, son más importantes, no sólo en estos tiempos en que el coronavirus ha causado la muerte de miles de personas por su alta capacidad de contagio, sino incluso en tiempos de paz y de tranquilidad, de ahí que debamos apreciar su trabajo, pero también la responsabilidad con la que lo llevan a cabo.



Sí. Los médicos y enfermeras, o las enfermeras y los médicos, y en suma todo el personal médico, han sido, son, y serán fundamentales para proteger y preservar la salud pública, ya en tiempos de paz o de guerra, ya en tiempos de contingencias, y de pandemias como es el caso.



Y sin embargo, hay que también decirlo, no solo no se valora su trabajo en favor de la salud, sino que tampoco se le retribuye en su justa dimensión su labor, pues en vez de tener un ingreso bien remunerado, es decir, un salario digno, el sistema de salud les proporciona un salario raquítico, casi miserable.



No, no es posible que incluso en estos tiempos de pandemia, cuando los médicos y enfermeras están en el primer frente de esta guerra contra el coronavirus, y en donde también, por desgracia, han sido víctimas, al formar también parte de las muertes, se les siga regateando un ingreso decoroso. No es posible que haya otras profesiones, y actividades, que sin duda también son importantes, tengan mejores salarios que los profesionales de la medicina.



Sí. No es posible que un jugador de futbol, que un cantante, o que un presentador de televisión gane mil veces más de salario que una enfermera, o que un médico. Eso no puede ser posible, como tampoco es posible que haya quienes, por su ignorancia, ataquen al personal médico que hoy como ayer, pone de por medio su vida para salvar la de otros.



Hay que decirlo de nuevo. Los médicos y las enfermeras, los técnicos en medina, los químicos, los biólogos, entre otros, así como el personal de limpieza que opera en los hospitales, son, ni duda cabe, nuestros héroes y heroínas de hoy. A ellos, nuestro reconocimiento por salvar las vidas de quienes incluso no se lo merecen.



Ojalá, reitero, que como consecuencia de esta pandemia, cuando todo haya pasado, las autoridades, incluidas las de salud, dejen de lado su mezquindad y entiendan que sin los médicos y las enfermeras ellos no tendrían salud. Ojalá y entiendan que al igual que los maestros, que forman a los hombres y mujeres del mañana, su trabajo, y responsabilidad es mucho más importante que un jugador de futbol.



Sí. No es posible que un médico, incluso especialista, gane menos que un diputado, que percibe más de 300 mil pesos mensuales, o que un regidor, como el de Acapulco, que tiene una bolsa para gestión de 200 mil, más su salario. No es posible que una enfermera gane 5 mil pesos al mes, cuando un alcalde se lleve a la bolsa hasta 90 mil, y un senador de la república hasta 500 mil pesos.



Sí. Ojalá y ahora se revalore al médico, a la enfermera. Ojalá se le pague lo justo y se le reconozca su labor. Honor a quien honor merece. Mi reconocimiento y gratitud al personal de salud.



EN OTRO AUNTO, continuando con las acciones para combatir la propagación del COVID-19, este domingo el Gobierno del estado llevó a cabo la sanitización del edifico Juan Álvarez, en Chilpancingo, así como en las instalaciones de las terminales de autobuses, lugares en los que se presenta desplazamiento de grupos de personas y que pueden significar un foco de contagio.



La brigada de limpieza del Gobierno de Guerrero, también acudió a los mercados, Los Ángeles, San Francisco y Benito Juárez, donde al igual se realizaron labores de sanitización. #QuédateEnCasa



Comentarios: [email protected]