(Carta a Don Héctor)

SIN DUDA, HAY QUE RECONOCER LA INICIATIVA de algunos diputados locales de Morena, el partido del Presidente de la República, de utilizar la parte de los ’ahorros’ que les corresponde como fracción parlamentaria, para entregar a hospitales del estado cubrebocas, gel antibacterial y otros apoyos, los cuales son muy necesarios en estos tiempos de pandemia por el coronavirus.



Y es que, en esta contingencia, nunca estarán demás los apoyos a los hospitales, pues con todo y lo que se diga que el Gobierno está preparado para enfrentar esta contingencia, lo cierto es que en las unidades de salud siguen existiendo carencias de todo tipo. La iniciativa es encabezada por el diputado Jesús Villanueva Vega, coordinador de los diputados morenistas.



Así que en respuesta del reclamo del personal de hospitales del estado, que demanda la dotación de insumos necesarios para su mejor desempeño, sin dejar de proteger la salud de médicos y enfermeras, que luchan en la primera línea de la pandemia del Covid-19, un grupo de diputadas y diputados de Morena inició la entrega de apoyos.



La entrega de referencia consiste en mil 350 mascarillas N95, 2 mil 296 overoles especiales, impermeables, cajas acrílicas de entubación, cubrebocas tricapa, gel antibacterial, jabón líquido y guantes protectores, en beneficio de hospitales y clínicas de las distintas regiones del estado.



Participan en esta iniciativa, además de Jesús Villanueva, los diputados Luis Enrique Ríos Saucedo, Norma Otilia Hernández Martínez, Mariana García Guillén, Nilsan Hilario Mendoza, Moisés Reyes Sandoval, Blanca Celene Armenta Piza, Perla Xóchitl García Silva, Yoloczin Domínguez Serna, Marco Antonio Cabada, Arturo Martínez Núñez y Carlos Cruz López.



ES OBVIO QUE ANTONIO GASPAR BELTRAN, como bien dice el dicho, no es monedita de oro para caerle bien a todos; y es normal, pues ni modo que les caiga bien a quienes nunca lo han visto con buenos ojos. Y menos en política, en donde se juegan intereses de grupo, o de partido. Ni modo que le aplaudan quienes perdieron en la pasada contienda electoral.



Se entiende pues que el alcalde de Chilpancingo no sea devoción de muchos, y menos de aquellos que no tienen los mismos intereses ni mucho menos la misma visión sobre la capital del estado. Son normales las críticas y señalamientos en contra de cualquier otro alcalde, gobernador, o incluso el Presidente de la República.



Puntualizo. Hay quienes no les parece como gobierna el alcalde capitalino, y sus razones tendrán, como ya hemos dicho, pero en estos tiempos de pandemia, de contingencia y de crisis, hay que decir, de acuerdo a los hechos, que está haciendo un buen papel, respondiendo ante la situación como debe ser. La última encuesta de Mitofsky, sobre la evaluación de alcaldes del país, así lo señala.



Hay que decirlo. Como algunos otros alcaldes del estado, Gaspar Beltrán se ha puesto a la cabeza de las acciones para prevenir el contagio, incluyendo además la sanitización de los espacios públicos, como el zócalo, la plaza central, los mercados de la ciudad, estacionamientos y oficinas de gobierno, entre otros, con el fin de evitar su propagación.



Aunado a ello, el Ayuntamiento capitalino que encabeza lleva a cabo una intensa distribución de despensas, principalmente en las colonias populares, producto de la gestión de recursos, y la implementación de un Banco de Alimentos, que tiene por objetivo beneficiar a las familias con mayores necesidades.



Por supuesto, el ver por las familias, y en especial por las que menos recursos tienen, y más en estos tiempos de pandemia, es una responsabilidad como autoridad, pero hay que decir que este alcalde, como otros cinco del estado, se destacan por su labor, al estar además pendiente de la salud de los chilpancinguenses.



Así es. Además de las medidas de prevención para evitar el coronavirus, el presidente municipal ha decretado el uso obligatorio de los cubrebocas, en los mercados y en el transporte público, y ordenado una intensa campaña de sanitización en la ciudad, y más aún, la nebulización en diversas colonias, con el fin de prevenir brotes de enfermedades transmitidas por vector.



Y es que la principal preocupación del gobierno capitalino es evitar cualquier tipo de enfermedad en personas propensas al coronavirus.



Dice bien el dicho que ’cada cabeza es un mundo’, y en consecuencia cada quien tiene una idea de lo que debe ser, incluso por sobre la realidad existente, como lo señala el ’Efecto Dunning-Kruger’, sin embargo, siendo justos y honestos, hay que decir que el alcalde de la capital del estado está haciendo lo que le corresponde en estos tiempos de contingencia, por el coronavirus. Otros alcaldes, también hay que decirlo, están haciendo su parte.



Comentarios: [email protected]