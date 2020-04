(Carta a Don Héctor)

TIENE RAZÓN EL PRESIDENTE DEL PRI GUERRERO, Esteban Albarrán Mendoza. Nunca estarán de más los exhortos para que los guerrerenses permanezcan en cuarentena, y hagan caso de las medidas de prevención para evitar el coronavius; y es que, hasta ahora, es la única forma para prevenir el contagio y posibles muertes.



En este sentido, el dirigente priísta en el estado hizo un respetuoso llamado a la militancia priista y a la ciudadanía en general para que sigan las indicaciones que emiten las autoridades del gobierno federal, así como del gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores, en relación a que se queden en sus casas ante el rápido avance de la pandemia del también llamado Covid-19, que se está registrando en todo el territorio nacional.



Es cierto. Es de vital importancia permanecer en cuarentena, "porque a pesar de que se ha informado que estamos en la Fase 2 de la contingencia, mucha gente no respetó la medida en estos días de Semana Santa, y como lo han dicho las autoridades, muy pronto entraremos a la siguiente Fase 3, donde se incrementará aún más la posibilidad de contagiarse, y en donde los hospitales corren en el riesgo de saturarse al ser rebasados por el número de contagios que van a la alza".



Ya lo dije. Nunca estarán demás los exhortos a quedarse en casa, pues como bien señalan las autoridades de salud, lo peor está por venir. En consecuencia, ’permaneciendo en casa nos ayudamos y ayudamos a nuestras familias a prevenir el contagio, ya que esta medida es necesaria para cuidar nuestra salud, por lo que no debemos andar en la calle, este período no es de vacaciones, por ello las autoridades federales y estatales, decidieron cerrar las playas públicas y los centros de descanso, diversión y convivencia, para prevenir el contagio masivo’.



Por cierto, Albarrán Mendoza reconoció el esfuerzo que realizan las autoridades estatales que encabeza Héctor Astudillo Flores, para evitar la propagación del virus entre la población, lo que le ha valido el reconocimiento por parte del gobierno federal.



POR CIERTO, A LA LISTA DE DECESOS por el coronavirus en el país, y claro, en Guerrero, se suman las muertes, originadas por esta pandemia, de nuestros connacionales, de nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos de América. Y es que el vecino del Norte se ubica hoy como el país en donde más muertes se han sucedido por este virus.



Hasta ahora, suman al menos 10 guerrerenses, radicados en los Estados Unidos, que han perdido la vida por esta pandemia. Son de la región de la Montaña, según organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes además han solicitado el auxilio de las autoridades del país, y del estado.



Sin duda son muchas más las muertes de nuestros paisanos radicados en aquel país, a causa del coronavirus, dado que las cifras más conservadoras hablan de más de un millón de guerrerenses que se encuentran en los Estados Unidos, de tal forma que los 10 decesos de los que se hablan es tan sólo una muestra de ello.



Hay que decirlo. Si en nuestro país, y en Guerrero en particular hay pánico, miedo y zozobra por esta pandemia, por el alto grado de contagio del coronavirus, uno ya puede imaginarse de la terrible situación que viven nuestros paisanos en aquel país, pues si bien son necesarios para la economía de los EU, siguen siendo discriminados y lo que es peor, sin ser beneficiarios de los derechos que tienen los estadunidenses.



No es extraño para nadie que también nuestros paisanos, padres, hermanos, hijos, sobrinos, entre otros familiares, también viven al día, y al igual que uno, que los que vivimos en nuestra tierra, también sufren carencias, y más ahora que también se encuentran en cuarentena. Triste situación para ellos, como la de la inmensa mayoría de los mexicanos.



No es nuevo decir, también, que gran parte de los ingresos que tiene México, provienen de los depósitos de nuestros hermanos radicados en EU, tantos que hasta el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, reconoció en uno de sus informes la aportación que hacen nuestros connacionales.



No obstante, en estas horas de angustia, y de muerte, no hay por parte del Gobierno Mexicano, una palabra de aliento, una palabra de esperanza para nuestros connacionales, pese a la aportación que hacen al país.



Es triste, lamentable y condenable. Y es también hasta mezquino que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su momento se haya preocupado por los salvadores, guatemaltecos y hondureños, cuando irrumpieron en el país por la frontera sur, y por otra parte de olvide de los mexicanos que hoy, en estos tiempos de crisis, se encuentran a su suerte, y no solo por el Gobierno del país en el que se encuentran, sino por el nuestro, por el México. ¡Qué tan pronto se les olvidó que también son héroes!



