(Carta a Don Héctor)

DE LAS SIETE REGIONES DEL ESTADO, LA DE LA TIERRA Caliente es la única que se encuentra libre de casos de coronavirus, lo que sin duda es un gran acierto de las autoridades, principalmente alcaldes, quiénes con el fin de evitar la propagación del virus, producto del contagio, han incluso cerrado los accesos principales de las cabeceras municipales, con el fin de prohibir la entrada de quienes no viven ahí.



En efecto, hasta este viernes, 17 de abril, en los nueve municipios que integran esa región, no hay ningún caso de coronavirus.



Así, por ejemplo, tanto en Arcelia, San Miguel Totolapan, y Ajuchitlán del Progreso, han prohibido el acceso de camiones de autobuses provenientes de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, e incluso del resto del estado, así como de vehículos particulares en los que viajen personas que no vivan en esos municipios. Además, sólo dejan ingresar a los pueblos a quienes transportan alimentos y productos básicos.



Hay que decir también que Tlapehuala, Tlalchapa, Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, Zirándaro y Cutzamala, han implementado diversas medidas de prevención y de reducción de la movilidad, además de filtros sanitarios y de sanitización.



Por supuesto, no todos están de acuerdo en estas medidas que se han implementado desde hace varios días, pues se prohíbe el ingreso de familiares que viven en otras partes del país, y porque, además, hay quienes han aprovechado estas medidas para encarecer los productos de primera necesidad que requiere la población.



Sin embargo, hay que decir que gracias a estas medidas, algunas tomadas de manera unilateral por las autoridades municipales, y que van más allá a las decretadas por las autoridades federales y estatales, le han cerrado el paso a la pandemia, que, hasta ahora, es de 11 defunciones,

106 casos confirmados, 306 negativos, y 149 sospechosos en el estado, mientras que en todo el país la suma es de miles de casos.



Claro. Otros municipios del estado también se mantienen, hasta este viernes, libres de casos de coronavirus, lo cual, hay que decirlo, resulta por demás halagador. Hay que decir también que en algunos de estos municipios también han cerrado los accesos de diversas comunidades.



Reitero. No a todos gustan las medidas adoptadas por los alcaldes calentanos, y de otros municipios del estado, como el cierre de los accesos principales, y de los puntos de revisión y sanitización, porque, incluso, violentan la ley y los derechos humanos, y además se cometen todo tipo de excesos. Sin embargo, también hay que reconocer que dichas medidas han contenido la propagación del coronavirus que tiene en jaque a la población.



Sí. Hasta ahora la mejor manera de evitar la propagación del virus es la sana distancia, y la reducción de movilidad, de ahí que, aunque drásticas, los calentanos han cerrado ’sus fronteras’, evitando con ello casos de del coronavirus.



Precisamente por ello, las autoridades de salud federal han señalado que en donde no se han presentado casos de contagios, podrán regresar más pronto a la normalidad, incluyendo las actividades económicas y educativas.



