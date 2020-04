(Carta a Don Héctor)

Entrega apoyos Club Rotario Chilpancingo



LA CIFRA ES ATERRADORA EN EL PAÍS. 712 MUERTOS por coronavirus, o covid-19, 8 mil 772 contagiados, y otros tantos miles de casos sospechosos. La mayor cantidad se concentra en la Ciudad de México. Y lo peor, lo más grave aún no llega, según las propias autoridades de salud. Es decir, la situación pinta mal, muy mal. En Guerrero son 14 decesos.



Y como las desgracias nunca llegan solas, la crisis económica ya es real, de tal suerte que la situación financiera se pondrá peor; es decir, habrá menos dinero, menos empleo, y menos oportunidades para vivir mejor.



Las causas son muchas, y en el caso de México, son anteriores al coronavirus, aunque se han acentuado por la pandemia; la falta de inversión privada es una de ellas, la insuficiente recaudación fiscal, la fuga de capitales, y la reducción de las remesas al país.



Y como dice el dicho: éramos muchos, y parió la abuela. La caída, este lunes 20, del precio del petróleo, a -2.37 dólares por barril, cuando el viernes pasado, 17 de abril, se cotizó en 14.35 dólares.



Es decir, en vez de que haya ingresos por la exportación del crudo, el gobierno mexicano está perdiendo 2.37 dólares por barril, lo que indica que por su venta no habrá recursos y con ello menos dinero para la obra pública y social del gobierno federal, y por supuesto, tampoco habrá para los rubros de mayor importancia, como el de la salud.



Hay que decirlo. El presupuesto de egresos se basa en los ingresos que el Estado espera obtener vía impuestos y otros servicios, pero si se contrae la economía, como las propias autoridades federales ya lo reconocen, el gobierno tendrá escasez de recursos para financiar los programas sociales, e incluso para los tres grandes proyectos que tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Es cierto. No es nada halagüeño el panorama que se ve al frente. Y sin embargo, tampoco se ve claro que el gobierno federal esté llevando a cabo acciones para hacerle frente a una recesión económica, a fin de que el impacto sea menor.



Y no es que el Presidente tenga todo bajo control, o como decía con la pandemia, de que no va a pasar nada. Es que el presidente no sabe de economía, ni de finanzas, como tampoco sabe de pandemias ni contingencias.



Por cierto, la tarde de este lunes, el Senado de la República le aprobó al Presidente una iniciativa de Ley de Amnistía, con el pretexto de que, debido al hacinamiento que hay en las cárceles del país, los reos no se contagien del coronavirus, aunque con tenerlos en confinamiento y prohibir las visitas, estarían a salvo. La Ley de referencia beneficiará a asaltantes, drogadictos y distribuidores de droga, así como a mujeres que estén en la cárcel por aborto, aunque según las autoridades, no hay ninguna fémina presa por este motivo.



EN OTRO ASUNTO, MIENTRAS LAS DESPENSAS del Gobierno federal brillan por su ausencia en favor de los que menos tienen, el Club Rotario Chilpancingo continuó con la entrega de éstas. Hay que decir qué como esta organización, muchos otros grupos de la sociedad civil también están entregando apoyos a la población más necesitada, además de que por la situación que se vive, sus ingresos se redujeron, y en muchos casos, desaparecieron.



Así pues, hay que reconocer la entrega de apoyos que realiza el Club Rotario Chilpancingo, quien sin mayor dilación respondió al llamado del gobernador Héctor Astudillo Flores, así como de la presidente del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, en el sentido de apoyar a las familias guerrerenses.



Hay que decir que el Club Rotario Chilpancingo hasta hace poco fue encabezado por Lenin Carbajal, quien hoy como entonces ha dado muestras de solidaridad y apoyo a quienes más lo necesitan en momentos de contingencia como la que hoy se vive, no solo en el estado y el país, sino en todo el mundo.



Da gusto, hay que decirlo, el que organismos como éste, estén apoyando a nuestra gente. Y es que el Club Rotario está lejos de la grilla, incluido el propio Lenin Carbajal, quien está ocupado, en cuerpo y alma, en su responsabilidad como titular de la Coordinación estatal del Registro Civil.



Bien por las despensas entregadas. Y más aún, de manera discreta. Bien por los beneficiaros. Bien por el Club Rotario Chilpancingo, y bien por Lenin Carbajal, quien dicho sea de paso, también forma parte de Rotary Internacional, en donde encabeza una comisión dentro de su comité, al igual que su señor padre, Moisés Carbajal Millán.



