(Carta a Don Héctor)

*CDHEG: no a abusos en retenes sanitarios.



*Pandemia: reconocimiento a médicos y enfermeras.







TIENE RAZÓN EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN de los Derechos Humanos del Estado (CDHEG). Los retenes y puestos sanitarios que se han instalado en los accesos de las cabeceras municipales, así como en diversas de sus comunidades, con el fin de evitar la propagación del coronavirus o Covid-19, con el fin de evitar el ingreso a las poblaciones de personas que no viven ahí, a pesar de que sean originarios de esos lugares, no deben violar los derechos humanos.



El señalamiento es puntual, pues debido a la pandemia que azota no solo al estado, sino al país, y en consecuencia, al mundo entero, diversos alcaldes han autorizado el cierre de sus accesos, incluso con policías. En otros, han instalado retenes y puestos sanitarios, cuyos integrantes deciden quiénes ingresan a los pueblos y quienes no.



Y es que, hay que decirlo, tanto en el cierre de los accesos, como en los retenes sanitarios, se han cometido diversas violaciones a la ley, entre ellos el derecho al libre tránsito por el país, además de que se han denunciado, por los mismos perjudicados, vejaciones a su persona.



En tan sentido, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado exhortó a los presidentes municipales, como cabeza de los ayuntamientos, a vigilar que no se cometan abusos en los retenes sanitarios instalados en distintas regiones de la entidad, con motivo de evitar la expansión del Covid-19, ya que no hay causa legal suficiente para impedir el libre tránsito de los ciudadanos.



Hay que decir que el presidente de la Comisión, Ramón Navarrete Magdaleno, dijo estar de acuerdo en que se tomen las medidas necesarias para inhibir la expansión de la pandemia; sin embargo, destacó que dichas acciones no deben obstaculizar el derecho de las personas, impidiéndoles el paso hacia sus lugares de origen o realizar alguna detención de las mismas.



En suma, los retenes sanitarios en las comunidades no deben violar los derechos humanos.



En efecto, diversos municipios, y muchas de sus comunidades, tanto de la región de la Tierra Caliente, como de la Costa Grande, Costa Chica, región Norte, Centro y la Montaña, han cerrado sus accesos principales con la aprobación de los alcaldes, en tanto que otros han instalado retenes sanitarios y puestos de revisión, con el fin de impedir el ingreso a los pueblos de personas que no viven ahí, aunque sean originarios.



Ello no solo violenta la ley, y por ello derechos como el de libre tránsito, sino que en los retenes de sanitización y en los puestos de revisión se han cometido diversos abusos, lo que ha generado denuncias y hasta demandas, de ahí el exhorto de la CDHEG y del mismo ombudsman guerrerense, cuyo personal, desde delegados y visitadores, entre otros, están al pendiente en medio de la pandemia.



EN OTRO ASUNTO, AUNQUE TIENE QUE VER también con la pandemia, es indiscutible que si bien las autoridades, principalmente estatales y municipales están al frente de las acciones para contrarrestar el contagio del Covid-19, son los médicos y enfermeras, los que están en la primera línea de fuego, combatiendo esta enfermedad; indiscutiblemente nadie puede regatearles un reconocimiento por su labor, por su compromiso con la salud, y por su convicción de servicio.



En efecto, nadie en estos tiempos, puede negarles el reconocimiento que se merece el personal de salud, empezando por los médicos, pero también a las enfermeras que son de vital importancia en la batalla contra el coronavirus, sin dejar de lado a químicos, biólogos, administrativos e incluso, el personal de limpieza, cuya tarea es importante.



La pandemia, que ha cobrado miles de vidas en todo el mundo, y que en México también se ha convertido en catástrofe, nos ha demostrado en estos tiempos cuán importantes y prioritarios es el personal de salud. Hoy nos damos cuenta cuánto vale un médico o una enfermera, y sin embargo sus salarios son hasta de hambre, además de un insulto, comparados con los ingresos que tienen, por ejemplo, los futbolistas.



Por desgracia, hay que decirlo con pesar y tristeza, muchos médicos y enfermeras no sólo se han contagiado con el coronavirus, al atender y estar al cuidado de los enfermos, sino que incluso han perdido la vida al poner la propia con el fin de salvar la de otros. En el caso de Guerrero, hay al menos 36 empleados del sector salud infectados: 23 son médicos, 7 enfermeras, y 6 trabajadores de otras áreas, así como un deceso en la persona del doctor Tomás Hernández Quijano.



Y sin embargo, por desgracia hay gente irresponsable, insensible y sin escrúpulos que no solo discriminan y ofenden a los trabajadores de salud, sino que incluso las agreden, cuando lo que menos podemos hacer es reconocer su trabajo, y decirles gracias por salvar vidas en esta pandemia.



Sí. Gracias, médicos. Gracias, enfermeras. Gracias a todo el personal de salud. Nuestros héroes sin capa!!!



