(Carta a Don Héctor)

LO POSTEÓ LA ALCALDESA: NO HAY PALABRAS que alcancen para agradecer la generosidad que empresas y asociaciones civiles han tenido con el pueblo de Acapulco, al donar insumos de la canasta básica. Estén seguros que cada artículo que nos hicieron llegar será entregado a las familias que quienes más lo necesitan.



Y concluye: Vamos a salir de ésta, continuemos unidos. ¡Juntos saldremos adelante! ¡Acapulco Unido!



La alcaldesa Adela Román Ocampo se refería a los productos de la canasta básica que empresas diversas y asociaciones civiles han entregado a su gobierno para ser entregados en despensas y en comida caliente a las familias que menos tienen, que sin estar contagiados por el coronavirus, sufren la falta de alimento por la cuarentena impuesta.



En efecto, la pandemia que hoy sufre el país, producto del coronavirus, no solo ha puesto en evidencia el frágil sistema de salud con que se cuenta, sino también la débil economía del país que ha degenerado en crisis y que, como siempre, afecta a los sectores de la población con menos recursos.



Por eso, hay que decirlo, hay que reconocer, como bien lo hace la alcaldesa de Acapulco, los apoyos diversos entregados por empresas, organizaciones civiles y grupos de la sociedad organizados. Por eso, hay que decirlo sin mezquindades, hay que reconocer la entrega de despensas y comida caliente.



Es cierto. El pueblo de México, el de Guerrero y el de Acapulco, como muchos otros, siempre han mostrado solidaridad para con los damnificados y afectados por sismos, fenómenos meteorológicos, o por pandemias como es el caso. En este sentido, hoy como ayer, el apoyo al necesitado se hace presente.



Hay que decirlo. A los apoyos entregados con los recursos que manejan las autoridades, se suman los apoyos que donan empresarios, organizaciones civiles y grupos organizados. Así, por ejemplo, hay hoteles y restaurantes que entregan raciones de comida caliente a quien lo necesita, mientras organizaciones civiles entregan despensas al gobierno municipal para que a su vez las reparta entre la población más pobre.



Así es, diría el Maestro. Empresas y organizaciones como Mundo Imperial, Heineken México, Consejo Coordinador Empresarial, Oxxo, CMIC Guerrero, CTM y el Colegio de Ingenieros Civiles Guerrero, entre otros, han puesto su grano de ayuda para ayudar a quienes hoy, desde la cuarentena, carecen de alimento, de tal forma que lo mismo entregan despensas que casilleros con huevos, que también entregan las autoridades municipales, además de comida caliente a través de las cocinas comunitarias.



Por eso es que tiene razón la alcaldesa Román Ocampo. ’Vamos a salir de ésta, continuemos unidos. ¡Juntos saldremos adelante! ¡Acapulco Unido’!

POR ÚLTIMO, EL RECUENTO DEL COVID-19 de este lunes. Decesos: mil 434; confirmados, 15 mil 529; confirmados activos, 5 mil 9; sospechosos, 8 mil 614, y negativos 46 mil 960. Cabe señalar que el domingo se tenían contabilizados mil 351 defunciones. Es decir, en un lapso de 24 horas sucedieron 83.



La recomendación es, por supuesto, quedarse en casa, con el fin de evitar la propagación del Coronavirus, y si tiene necesidad de salir, por favor haga caso de las medidas de prevención, como es el hacer uso de la sana distancia, y por supuesto, lavarse las manos de manera constante y toser adecuadamente.



Hay que decir que hasta ahora no hay una cura, un medicamento específico contra el coronavirus, de ahí su letalidad, como tampoco existe una vacuna. Haga uso también del cubre bocas, el cual, al menos en Guerrero ya es obligatorio, aún y cuando las autoridades de Salud federal no lo consideran prioritario. Sin embargo, creo que usarlo, como cualquier otra medida de prevención, nunca estará de más. Más vale ser exagerado que irresponsable!



