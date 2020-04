(Carta a Don Héctor)

ESTE MIÉRCOLES, LA PRESIDENTE DEL DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, detalló las acciones que ha llevado a cabo la institución que encabeza en cada una de las tres fases de la pandemia por el coronavirus o Covid-19, en la que resaltó la participación activa de las Unidades de participación ciudadana de las distintas dependencias de la administración pública estatal, así como de grupos de empresarios y grupos organizados que han donado insumos a hospitales y apoyos alimentarios a familias en situación de vulnerabilidad.



Lo anterior, en el marco de un informe de actividades que presentó a funcionarios del DIF nacional, en una video conferencia en la que participaron los DIF de los 32 estados del país, en donde se abordaron las reglas de operación de los programas alimentarios del gobierno federal.



Hay que decir que la señora Mercedes Calvo no sólo es una incansable servidora al servicio de la sociedad desde que el gobernador Héctor Astudillo Flores encabeza los destinos del estado de Guerrero, sino desde mucho antes, ya como presidente del DIF Chilpancingo en dos ocasiones, y también como parte de la sociedad civil, en donde ha demostrado convicción de servicio y solidaridad en favor de los que menos tienen.



Ciertamente no recuerdo a otra presidente del DIF Guerrero que se haya destacado en su labor social como hoy lo hace la señora Calvo de Astudillo, quien al igual que el Ejecutivo estatal llevan a cabo una intensa actividad para atender y resolver los problemas y demandas de los guerrerenses, y no solo en tiempos de paz y tranquilidad, sino también en momentos de crisis, de contingencias, y de pandemias como la actual.



Así, al igual que el gobernador Astudillo Flores, recorre el estado de manera continua, de ahí que lo mismo se le ve en la zona Centro que en la Montaña, en la Costa Chica, Acapulco, la Costa Grande, la Tierra Caliente y la región Norte, entregando apoyos como parte de la política social del Ejecutivo local.



Por ello, y porque ’la protección de la vida es prioridad en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, el DIF Guerrero lleva a cabo acciones humanitarias en beneficio de los sectores de la población más vulnerables, con motivo de la pandemia del coronavirus, en la que participan grupos altruistas, para hacer menos drástica la emergencia sanitaria’ que viven los guerrerenses.



En Guerrero, hay que decirlo, a partir de que la Secretaría de Salud estatal detectó el primer caso de coronavirus, se aplica una estrategia de atención y concientización para que los guerrerenses lleven a cabo las recomendaciones sanitarias dictadas por la Secretaría de Salud federal, para evitar contagios y fomentar entre la población la desinfección de productos.



En este sentido, la presidente del DIF Guerrero destacó el apoyo otorgado al sector salud, en específico a los hospitales Covid-19 y jurisdicciones sanitarias, como son artículos de limpieza, cubrebocas, gel antibacterial, lentes oxímetros, baumanómetros y tanques de oxígeno, así como la colocación de mensajes sobre medidas de prevención alusivos a la pandemia en lugares públicos en los 81 municipios del estado, acompañados tareas de sanitización , y que la población guarde la sana distancia y quedarse en casa para evitar contagios.



En el informe respectivo, la señora Mercedes Calvo de Astudillo dio a conocer que a través de las redes sociales el DIF Guerrero lleva a cabo pláticas virtuales sobre el Covid-19, y también se abordan temas a favor de las niñas, niños, adolescentes y madres de familia para evitar la violencia en los hogares durante la cuarentena. Cabe señalar que parte esencial del informe de referencia fue la entrega de despensas alimenticias donadas por grupos de la sociedad civil en beneficio de familias en situación de vulnerabilidad.



Cierto. Hoy como en otras circunstancias la presidente del DIF Guerrero está, como se dice coloquialmente, al pie del cañón, en mancuerna con el gobernador del estado, de quien hay que decir que está al frente de las acciones para prevenir y combatir al coronavirus que en la entidad se atiende todos los días y en el país se está saliendo de control.



INFORME DIARIO DEL CORONAVIRUS: Defunciones, mil 732; confirmados activos, 5 mil 444; suma de confirmados, 17 mil 799; sospechosos, 13 mil 263, y negativos 50 mil 850. Y las cifras van en aumento. Hay que señalar que según las propias autoridades federales lo más grave de la pandemia estará entre el, 8 y 15 de mayo próximo, así que por favor, estimado lector, haga caso de las medidas de protección para la prevención del Covid-19 o coronavirus.



Hay que decir, por último, que la tasa de letalidad del coronavirus en México es de 9.73 por ciento, cuando en el resto del mundo es de 6.9 por ciento.





