(Carta a Don Héctor)

HAY QUE DECIRLO: MÁS VALE SER EXAGERADO para prevenir el contagio y preservar la vida, que contagiarse por irresponsable y perderla. Por supuesto, habrá, como en todo, quien quiera ’colgar los tenis’, pero en todo caso, ¿por qué tiene que exponer al resto de la población? ¿Y por qué, también, tiene que oponerse a las medidas que pone en práctica la autoridad contra la pandemia del coronavirus?



Es el caso de un cierto grupo de la población de Acapulco, incluidos algunos ediles del Ayuntamiento municipal, quienes se oponen y descalifican el programa temporal ’Hoy no Circula’ que puso en operación el Ayuntamiento porteño como medida de prevención para evitar la movilidad, fortaleciendo además el ’Quédate en casa’.



En Chilpancingo ocurre igual. Ante la responsabilidad de algunos, el gobierno capitalino ha puesto en marcha la Operación ’Rastrillo’ con el fin de evitar la reunión de personas en la calle para consumir alcohol, por lo que son detenidos y enviados a Barandilla, lo que no ha gustado a muchos pues alegan que se coartan sus derechos.



Hay que decirlo. Siempre habrá ’contreras’ en todas partes, irresponsables y oportunistas, pero además mezquinos, quienes con tal de sacar raja política se oponen a las acciones de las autoridades que, en este caso, con diversas medidas buscan evitar que la población se contagie del coronavirus.



Es perverso señalar que tanto el Hoy no circula en Acapulco, como la Operación rastrillo en Acapulco, fueron creados para que las autoridades municipales capten recursos por las infracciones y multas, cuando el objetivo central es la prevención contra el coronavirus que, está demostrado, también mata, y lo que es peor, hasta ahora no hay un medicamento específico para su cura.



Es cierto. La vida es lo más importante del ser humano, de tal forma que hay que cuidarla por sobre todas las cosas, y la mejor manera, en estos tiempos de pandemia por el coronavirus, es tomar en cuenta las medidas para prevenir el contagio para preservar la vida que, hay que decirlo, no retoña ni se da en macetas.



Por ello, hay que hacer uso del cubrebocas, de la sana distancia, de quedarse en casa, de lavarse las manos de manera continua, de toser adecuadamente, y de no estar en lugares concurridos. Incluso, hay que tomar en cuenta aquellas medidas que si bien no tienen carácter médico, pueden servir de una u otra forma para prevenir el contagio, como el Hoy no circula en Acapulco, y la Operación rastrillo en Chilpancingo.



Hay que decir que hasta ahora no hay un medicamento específico para curar el coronavirus, ni siquiera el cubano que muchos lo promocionan, de ahí que para no contagiarse de él, lo mejor es protegerse de la enfermedad que lo mismo ataca el sistema respiratorio que el circulatorio. La muerte es terrible, dicen los especialistas, por algo tan simple que no tiene precio: el aire.



Por eso, aunque el Presidente de la República no use cubrebocas, y porque además no lo recomienda el subsecretario de Salud, hay que usarlo. Quizá por el solo hecho de usarlo no te garantiza que no te contagies del virus, pero de algo servirá, igual que el Hoy no circula y la Operación rastrillo y otros programas que seguramente se pondrán en marcha. Y es que, cuando está en peligro la vida, más vale pecar de excesos de prevención que perderla por irresponsable y valemadrista.



Sin duda cada quien tiene su opinión, y es válida, pero yo creo que tanto el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, como la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, están haciendo lo que consideran conveniente para proteger la vida de sus gobernados. Yo creo que más vale que se les critique por lo que hacen, que por no hacer nada en estos tiempos de pandemia.



Triste por aquellos que a pesar de ver la tormenta no se hincan, y lo que es peor, en vez de ayudar, critican, tergiversan las cosas e incluso se ponen en contra.



Bueno, hay de todo en la viña del señor. Hasta mezquinos, aunque sean ediles, y eso, seguramente lo saben los alcaldes.



