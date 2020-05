(Carta a Don Héctor)

EN EFECTO, NO ESTÁBAMOS PREPARADOS PARA enfrentar el coronavirus o Covid-19. Y es que si los países con un alto desarrollo no lo estuvieron, mucho menos México con un precario sistema de salud, y una economía que hasta antes de llegar la pandemia al país, venía en declive. Es cierto. Ya no vale la pena echarle la culpa a las autoridades, pues lo que importa es cómo salir de la contingencia y la crisis.



Tiene pues razón el diputado Celestino Cesáreo Guzmán. Más que mal, el país sortea la pandemia, con relativo éxito, sobre el virus que nos muestra la fragilidad de la vida humana, y nos ha hecho surgir, como en otros momentos de contingencia, la solidaridad que caracteriza a los mexicanos.



Dice: ’Si en las naciones con sistemas de protección social más avanzados como España e Italia los adultos mayores han fallecido por decenas debido a las fallas en la operación de los asilos, en nuestro país el valor de la unión familiar nos ayuda a salir avante al lado de nuestros mayores.



’La pandemia nos hizo transitar de la incertidumbre de no saber qué llevar a la mesa familiar, del riesgo de la protesta y el inminente saqueo e inseguridad, al apoyo solidario de pueblos enteros, empresas, asociaciones civiles y gobiernos’.



Es decir, la pandemia del coronavirus, y la crisis económica que se vive en las familias, ha sacado lo mejor de los mexicanos: el valor por la vida, el apoyo solidario, y lo invaluable que es la familia, y ha puesto también, en su justa dimensión, a los gobiernos municipales, estatales y federal.



El Covid-19, dice el diputado local por el PRD, es una dura señal de alarma que no podemos seguir igual, que debe existir un antes y un después. La transición del nuevo sistema de salud ha sido complicado, sobre todo cuando no se termina de reestructurar lo que se va ni se aplica a cabalidad el nuevo modelo. Esta crisis nos tendría que llevar a comprender que el modelo de Estado Benefactor que propone el gobierno federal no es suficiente, y que es necesario explorar la posibilidad de un salario para el desempleo, porque no se puede hacer justicia a unos y dejar a la deriva, o peor aún, arrojar a la pobreza a otros.



Añade: ’No se puede invocar a la unidad nacional por la vía de la confrontación con las fuerzas políticas, con los empresarios, estigmatizando a los que están en desacuerdo como enemigos del pueblo. Tampoco podemos dejar de advertir el peligro de que la brecha social se haga más grande, porque no se toman las decisiones correctas en materia económica; en el horizonte inmediato y de mediano plazo se anticipa una severa crisis’.



Es cierto. Más allá de repartir culpas en estos momentos, la, unidad nacional debe estar por encima de todo: de fobias, de intereses políticos y de grupo, de venganzas y de rencores. Lo importante es vencer la pandemia y salir de la crisis. Ya habrá tiempo, sin duda en la elección del 2021, para ajustar cuentas y castigar a quienes solo han simulado y dividido al país en estos momentos de contingencia.



POR CIERTO, SERÍA IMPORTANTE que el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, a cargo de Miguel Torruco, a fin de que, desde ahora, construya una estrategia de recuperación de la actividad turística, debido a la recesión que enfrenta por efectos de la pandemia por el Covid-19.



Es decir, no esperar hasta que termine la emergencia para ponerse a trabajar sobre ello, toda vez que en el programa del gobierno federal para enfrentar la crisis económica, no se encuentra contemplado el sector turístico, que en el caso de Guerrero es fundamental, y prioritario.



En efecto, como bien lo señala Celestino Cesáreo, la actividad turística es uno de los pilares fundamentales de la economía del estado y del país, por lo que desde ahora deben diseñarse políticas públicas para que en su momento se reactive el turismo, incluyendo una inversión importante de recursos.



Hay que tan solo en Acapulco, el más importante de los destinos turísticos de Guerrero, las actividades económicas prácticamente están paralizadas, principalmente en lo que tiene que ver con el sector turístico, por lo que paras su reactivación se requiere de una estrategia integral, que incluya a Ixtapa-Zihuatanejo, y Taxco, que integran el llamado Triángulo del Sol.



INFORMACIÓN SOBRE EL COVID 19: decesos, 2 mil 271; confirmados activos, 6 mil 969; confirmados acumulados, 24 mil 905; sospechosos acumulados, 13 mil 143; negativos acumulados, 61 mil, 993, y personas estudiadas, 100 mil 41.



Comentarios: [email protected]