(Carta a Don Héctor)

CON 52 DECESOS, 148 CASOS ACTIVOS, Y 344 POSITIVOS de coronavirus o Covid-19, el estado de Guerrero se ubica en el lugar 17 a nivel nacional, tanto por incidencia como por el número de casos; sin duda los esfuerzos que realiza el gobernador Héctor Astudillo Flores han sido de vital importancia, quien mantiene una estrecha coordinación con los 81 municipios del estado, y claro, con el gobierno federal.



Hay que decir que en todo el país, los datos del coronavirus hasta la tarde de este domingo 3 de mayo es de 2 mil 154 muertos; 6 mil 933 confirmados activos; 23 mil 471 confirmados acumulados; 59 mil 704 negativos acumulados; 12 mil 664 sospechosos acumulados, y 95 mil 839 personas estudiadas.



De acuerdo a los datos dados a conocer por el gobierno del estado, que cada día informa la situación del estado por el coronavirus, Acapulco, Chilpancingo e Iguala son los municipios que presentan mayor incidencia. En total, son 29 municipios donde se presentan contagios, 40 con vecindad sin contagio, y 12 sin vecindad y sin contagio. El llamado, como siempre es el de quedarse en casa para evitar la propagación.



Y ése es también el llamado de los alcaldes, y no sólo de aquellos municipios donde hay casos positivos, o comprobados, o sospechosos. Y es que, como ya lo hemos dicho, hasta ahora no hay un medicamento específico que cure la enfermedad que causa el coronavirus, el cual es más letal en los hombres y mujeres de la tercera edad, así como en quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas.



Como ya hemos dicho, en Chilpancingo, el presidente municipal Antonio Gaspar Beltrán lleva a cabo una intensa campaña de información para la prevención del contagio, así como una continua sanitización de los espacios públicos. Incluye también el cierre de espacios de convivencia y de negocios no esenciales. También ha implementado el programa Rastrillo.



La alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, ha implementado además el programa Hoy no circula, con el fin de evitar la movilidad de las personas y afianzar el de Quédate en casa, y el de Sana distancia. La sanitización de los espacios públicos es continua, sin dejar de lado los llamados a hacer caso a las medidas de prevención para evitar el contagio.



Triste noticia la del alcalde de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, de que en ese municipio el coronavirus es ’incontrolable’; además advirtió el colapso del sistema municipal. El caso de El Zorro, una tienda al interior del mercado principal, le dio la patada. Por supuesto que hay responsables.



En Taxco, el alcalde Marcos Efrén Parra Gómez, hace lo humanamente posible por contrarrestar la pandemia que ya ha cobrado algunas vidas en la cabecera municipal. Como muchos otros puntos turísticos del país, reciente además la caída del turismo.



En el caso del municipio de Chilapa, los casos positivos suman 8. Ahí el alcalde Jesús Parra García encabeza las acciones de prevención. Es de los ediles que prácticamente no duerme por estar al pendiente de los chilapeños. Por ganas, compromiso y trabajo con la población no queda. La sanitización de los espacios públicos es constante.



Otro de los presidentes municipales entregado cien por ciento a las acciones de prevención del contagio del coronavirus es la de Eduardo Neri (Zumpango), Natividad López González, quien hace mancuerna con el exalcalde Pablo Higuera Fuentes. Hay que decir que en este municipio, pese a su colindancia con Chilpancingo, no tiene ningún caso registrado.



En Tixtla, la alcaldesa Erika Alcaraz Sosa hace todo lo que está a su alcance para contrarrestar los contagios del coronavirus. Por ganas y trabajo no queda, de tal forma que los casos registrados no son su culpa. Y es que el Covid-19 es un virus altamente contagioso.



En Tlapa, como en algunos otros municipios de la Montaña, el coronavirus también está presente e incluso ha cobrado algunas vidas. Ahí el llamado a la población es hacer caso a las medidas de prevención, a quedarse en casa y a llevar a cabo la sana distancia. El alcalde Pichardo hace lo que puede.



Hay que decirlo. El coronavirus ya está en las siete regiones del estado, aunque no en todos los municipios. En efecto, en algunos municipios, con vecindad o sin vecindad con otros que sí tienen, se encuentran libres de coronavirus. Uno de estos es Eduardo Neri, y Ajuchitlán. Ojalá y sigan así. Aunque parece imposible.



Y es que todo indica que el virus llegó para quedarse. Una vacuna sería la gran noticia, aunque hasta ahora, los esfuerzos están experimento.



Epístolas Surianas

(Carta a Don Héctor)

De Julio Ayala Carlos





EN EFECTO, LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS Humanos, en su Artículo 3 establece que todo individuo tiene derecho a la vida; en consecuencia, la vida es un derecho universal y necesaria para hacer efectivos todos los derechos. La preservación de la vida debe darse incluso en tiempos de pandemias, de contingencia, y la debe garantizar el estado.



Lo anterior fue señalado por el Doctor Isaías Sánchez Nájera, catedrático de la Facultad de Derecho, y presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, durante el Conversatorio realizado este martes, auspiciado por la propia Universidad, en la que participaron diversos especialistas en Derecho, denominado Derechos humanos en momentos del Covid-19, el cual estuvo moderado por el también Doctor Eugenio Acevedo Rivera, director general de Dictámenes de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.



Dijo Isaías Sánchez Nájera: ’esta pandemia puso al descubierto que ninguna nación del mundo está preparada para este tipo de eventos. Segundo: que si no existen esfuerzos colectivos, si no hay esfuerzos conjuntos, el problema se vuelve más grave. En México, el análisis pone de manifiesto las enormes desigualdades sociales en que vivimos. Se ha puesto al descubierto el gran número de mexicanos que vive al día, y este fenómeno les ha presentado dificultades para sobrevivir, pero sobre todo, también, las deficiencias en el área de la salud.



’Entonces, hemos hecho el análisis sobre cuál es esa defensa de los derechos humanos frente al Covid-19, sobre cómo establecer esos mecanismos de los derechos humanos en estos tiempos.

En primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la vida, en consecuencia, la vida es un derecho universal, y un derecho necesario para hacer efectivos todos los demás derechos.



’El derecho a la vida es un derecho irrenunciable, que no puede ser despojado, pero sobre todo, es un derecho que está antes de los intereses del Estado, que está obligado a su protección y a su preservación, de ahí que en el contexto jurídico existen diversos mecanismos de protección de esos derechos.



’En el marco de la pandemia, planteo una clasificación de tres derechos: los derechos de los trabajadores de la salud, los derechos del interés colectivo, y los derechos de la individualidad. En los derechos de los trabajadores de la salud, llama la atención que a nivel nacional, en diversos hospitales, el personal médico ha hecho paros, ha salido a las calles para plantear las deficiencias en las que se encuentran operando; la movilización es un recurso válido pero no en estos tiempos. Yo creo que lo más importante es el uso de las herramientas que ya tenemos, y en este sentido, tenemos algunos ejemplos en el estado de Puebla, donde algunos médicos se ampararon y lograron que el Estado les dotara de equipo médico y de protección. Un caso para garantizar el ejercicio médico. En Coahuila, quedó establecido con mayor énfasis esta situación.



’También en Puebla está el caso de una doctora que se amparó, solicitando que no fuera obligada hasta que el Estado no le donara los instrumentos, el equipamiento necesario, que le garantizara su salud. El ejercicio de los derechos es necesario para la preservación de los mismos.



’En cuanto a los derechos colectivos, hay quienes señalan la violación a la libertad de tránsito. Es correcto en términos generales, pero en términos de crisis tiene ciertos límites, no suspensiones pero sí limitaciones. Hay un caso en Michoacán donde varios abogados interpusieron amparos contra el confinamiento, argumentando que se violaban sus derechos a la libertad de tránsito, pero el titular del Ejecutivo local interpuso una queja y la ganó, revirtiendo los efectos de ese amparo, en el sentido de que el interés colectivo está por encima del interés individual. Las medidas del confinamiento tienen por objeto el preservar el interés colectivo.



’En cuanto al interés individual, llama la atención el intento que se hizo de aprobar la Guía de Bioética, de asignación de recursos en medicina crítica, que contiene los lineamientos que el personal médico debería de aplicar en caso de que crisis, cuando se rebasara la capacidad de los hospitales. Allí se planteó originalmente que se prefería a los jóvenes o el principio de vida por completarse. Afortunadamente no fue aprobado. La UNAM Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se opusieron a ello, aunque actualmente se plantean modificaciones.



’La Guía Bioética es un documento permeado de desigualdades y de discriminación, por edad, por condición de salud. El artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación, prohíbe la discriminación por edad, por condición de salud en cualquier condición y circunstancia, por lo que en caso de que el Estado determine aprobar esa Guía, significaría reconocer que no todos somos iguales, y eso no lo puede hacer el Estado, de ahí que resulta interesante el amparo que en la Ciudad de México interpuso un anciano en contra de esa intentona de imponer esa Guía.



’Todos los ciudadanos tenemos derecho a interponer un juicio de amparo cuando estemos en condiciones de desventaja de protección a la salud, contra esa Guía o contra cualquier intento discriminatorio que nos deje en condiciones de desigualdad’.



Y concluyó el Doctor Isaías Sánchez Nájera, por cierto, orgullo de la Tierra Caliente: ’Los médicos se preparan para salvar vidas, y los abogados, para defenderla’.





