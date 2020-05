(Carta a Don Héctor)

CON TAN SOLO UN CASO COMPROBADO DE CORONAVIRUS (Covid-19), detectado hace apenas unos días, el gobierno municipal de Eduardo Neri (Zumpango), lleva a cabo diversas acciones de prevención y contención para evitar el contagio, como también para hacer frente a la crisis económica que ya se vive en México, como consecuencia de la pandemia que se vive, la cual causa estragos al sistema nacional de salud y al sistema financiero del país.



En efecto, desde que la pandemia del coronavirus llegó al país, la alcaldesa Natividad López González, en coordinación con el exalcalde Pablo Higuera Fuentes, diseñó una estrategia para la prevención del Covid-19, a fin de evitar el contagio de la población de Eduardo Neri, tanto de la cabecera municipal, como de las comunidades, en virtud de que es un paso hacia Chilpancingo, así como a Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Leonardo Bravo (Chichihualco).



Así es. La presidente municipal López González con el apoyo del exalcalde Higuera Fuentes, integraron un Plan integral para enfrentar la contingencia de salud y la crisis económica por el Covid-19, denominado ’La solución está en tus manos’, el cual, a decir de los zumpanguenses, ha resultado con éxito, dado la vecindad que el municipio tiene con Chilpancingo, que junto con Acapulco e Iguala son los focos de mayor intensión en el estado.



En materia de salud, las acciones de la estrategia tenían por objeto la prevención del coronavirus, para lo cual se ubicaron los sectores de la población con mayor movilidad y concentración, es decir, el transporte público: de ruta y local, así como el mercado municipal, tiendas de autoservicio, bares, centros comerciales e iglesias.



Así actuamos con mayor eficacia, señala el exalcalde, quien puntualiza que tanto a los transportistas, locales y foráneos, así como en los espacios de mayor concentración fueron objeto de una intensa información sobre el coronavirus, su forma de contagio y sus consecuencias, con una alta letalidad en los adultos mayores; además, de manera gratuita el gobierno municipal entregó gel antibacterial, cloro y cubrebocas para la población.



’También se instalaron módulos para proporcionarlos, así como jabón, y a cada comunidad, a través de sus comisarios municipales, se les proporcionó gel antibacterial, cubrebocas y medicamentos, en especial vitaminas para niños y adultos mayores’, señala la alcaldesa Natividad López González.



Y añade: ’desinfectar permanentemente las áreas públicas y las unidades del transporte ha sido una actividad continua, además de establecer filtros sanitarios en los lugares concurridos’.



La estrategia diseñada por el gobierno municipal de Eduardo Neri también contempla la parte económico-social, por lo que se diseñó un programa alimentario a través de la distribución de despensas. Además, se confeccionó un programa de microcréditos con recursos del Ayuntamiento, a fin de apoyar a los sectores de la población menos favorecidos, por lo que se creó un padrón por sectores: choferes, pequeños productores, trabajadoras domésticas, meseros, albañiles, y trabajadoras de restaurantes, entre otros.

En general, señala Pablo Higuera, todos aquellos ciudadanos que no atiende el gobierno federal y el gobierno del estado, y agrega que se construye una estrategia para el regreso a clases de los alumnos en todos sus niveles, cuando lo determinen las autoridades educativas federales y estatales.



Todo ello, sumado a las acciones decretadas por el gobierno federal y estatal, como el cierre de negocios no esenciales, el cierre por horas del mercado, la aplicación de la sana distancia, y se aplican otras como Operación rastrillo con el fin de que la población permanezca en sus casas, entre otras acciones.



Cabe señalar que a raíz de corroborarse un caso de coronavirus en ese municipio, las autoridades municipales implementaron ’de manera correcta las acciones que se establecen en el protocolo de cuarentena a familiares y personas que mantuvieron contacto con el caso confirmado’, y redoblaron las acciones para evitar otros contagios, llamando a la población ’a actuar de manera responsable haciendo caso a cada una de las recomendaciones emitidas por este Ayuntamiento, por la Secretaría de Salud federal y estatal’.



En efecto, pese a que Chilpancingo es el vecino más cercano de Eduardo Neri, este municipio sólo tiene un caso de coronavirus, que lamentablemente terminó en defunción. Sin embargo, dado que la capital del estado, distante a menos de 15 kilómetros, tiene varios casos de contagio, es indiscutible que las acciones de prevención han surtido efecto. Por supuesto, además de las autoridades municipales, mucho tiene que ver la población zumpanguense.



No obstante, hay que decir que lo más grave del coronavirus, para el caso de Guerrero, aún no llega, pues se prevé que ocurra en junio próximo.





Comentarios: [email protected]

+