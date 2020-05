(Carta a Don Héctor)

POR EL NÚMERO DE HABITANTES QUE TIENE, PERO TAMBIÉN por su vocación turística, es decir, por la concentración de personas y la movilidad de éstas, es entendible que Acapulco tenga el mayor número de casos de coronavirus en Guerrero, como también entendible que las autoridades, municipales y estatales, estén concentradas en las acciones de prevención y contención de la pandemia que ha cobrado miles de vidas en todo el mundo.



Hay que decir, también, que Acapulco representa uno de los principales pilares de la economía del estado, pues de sus ingresos se benefician muchos otros municipios de la entidad, por lo que es de vital importancia para las autoridades. Y en materia electoral, el municipio porteño representa al menos el 30 por ciento del electorado de Guerrero.



Por eso es que, sin descuidar los otros 80 municipios de la entidad, incluyendo Chilpancingo, el gobierno del estado y la alcaldesa porteña llevan a cabo diversas acciones para prevenir el contagio, así como la atención de los casos que han resultado positivos, lo que indica que más allá de partidos políticos, hay un trabajo coordinado en favor de los acapulqueños.



Además, la presidente municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, lleva a cabo un intenso programa alimentario, consistente en la entrega de despensas, y la instalación de cocinas comunitarias, en donde se distribuye, de manera gratuita, comida a la población que lo requiere, con el apoyo de empresarios, comerciantes, organizaciones civiles, y constructores, entre otros.



Es decir, la alcaldesa está en lo suyo, no solo en las acciones de prevención para evitar el contagio del coronavirus, sino también en apoyo a la población que más lo requiere por la falta de ingresos debido a la paralización de las actividades económicas, lo cual ha sido, y es, de gran ayuda, como lo señalan las muestras de agradecimiento de la población.



Por supuesto, no a todos agrada, de tal forma que también hay voces de inconformidad por medidas aplicadas por la autoridad municipal como el ’Hoy no circula’, e incluso de carácter estatal y federal, en referencia al cierre de las playas y negocios, con el fin de evitar el contagio del también llamado Covid-19.



Es indiscutible que nadie estaba preparado para enfrentar esta pandemia, como tampoco sus consecuencias. Ciertamente el encierro ya está causando problemas, pero hasta ahora, hasta en tanto no haya una cura y una vacuna para el coronavirus, no hay más que quedarse en casa para ’aplanar la curva’ de contagios que para el caso de Acapulco se prevé a finales del mes de mayo y según otros especialistas, en junio próximo.



’La vida es lo más importante’, dice Adela Román, y en consecuencia, para preservarla, el gobierno que encabeza lleva a cabo la sanitización constante de espacios abiertos y públicos, operativos para dispersión de personas en la vía pública, el cierre temporal de negocios para evitar aglomeraciones, así como de mercados considerados como no esenciales; por supuesto, el programa ’Hoy no circula’, la clausura de terrenos baldíos y predios utilizados como basureros clandestinos.



Lo anterior, a la par del programa alimentario que contempla la entrega de despensas, la operación de cocinas comunitarias, así como la implementación de un programa de apoyos a familias que más lo requiere.



Hay que decirlo. Al igual que en otros municipios, es indiscutible que Román Ocampo está haciendo su parte, no solo para evitar el contagio en la población, sino también para apoyarla en los actuales momentos de contingencia. Como pocos alcaldes, la de Acapulco responde.



Es cierto. Es un hecho que no es monedita de oro para caerles bien a todos. Se entienden las inconformidades, y las críticas, e incluso los señalamientos perversos. Quiérase o no, Adela Román es candidateable si en su partido, llegados los tiempos, decide que sea una mujer quien los encabece en el proceso electoral de gobernador.



Por lo mientras, dicen los acapulqueños, la alcaldesa está en su chamba, lo que le quita el sueño a muchos, incluso de su propio partido. Y es que también está la opción de repetir en el cargo. Claro, todo depende de su trabajo, de los resultados que entregue, y de la evaluación que haga quien decide en Morena.

Comentarios: [email protected]