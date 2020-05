(Carta a Don Héctor)

LA BIBLIA DICE QUE LO QUE LO QUE HAGA tu mano derecha, no tiene que saberlo la izquierda, para explicar, entre otras muchas cosas, que lo que hagas, o dejes de hacer, debe ser desinteresado, sin pretender nada a cambio, y sin que busques beneficiarte con lo que hiciste. Lo opuesto, es decir, darlo a conocer, para que sepan que lo llevaste a cabo, y más cuando buscas beneficiarte de ello, es de hipócritas, de oportunistas, malvivientes y mezquinos.



Y eso, hay que decirlo, es lo que ocurre con algunos políticos que en estos tiempos de pandemia entregan apoyos y al mismo tiempo se sacan la foto con el fin de dar a conocerlos, para que la gente sepa, y se dé cuenta de lo que están, como si fueran los únicos que lo hacen y se preocupan por la población que sufre las consecuencias del coronavirus.



Así por ejemplo, Evodio Velázquez Aguirre, Alberto López Rosas y Manuel Añorve Baños andan desatados publicando lo que entregan, cuando el amor al prójimo es desinteresado, sin pretender recibir nada a cambio, más que la satisfacción de ayudar y beneficiar a quienes más lo requieren.



Por fortuna, no todos los políticos son así, aún y cuando también aspiran a ser gobernador del estado. Luis Walton Aburto es uno de ellos, quien de manera discreta, casi en el anonimato, también ha entregado apoyos tanto al sector salud, como a la población a través de despensas. El otro es Mario Moreno Arcos que también ha hecho lo propio.



Ciertamente en la viña del señor hay de todo. Desde los oportunistas que buscan beneficiarse con la contingencia que ha generado la pandemia del coronavirus, haciéndose promoción con los apoyos entregados, hasta aquellos que de manera discreta también los entregan, incluso con el compromiso de los beneficiados de no dar a conocer la identidad del benefactor, con el único fin de ayudar cuando más se necesita.



En efecto, así lo ha hecho Walton Aburto, quien de manera callada ha estado haciendo su aporte para salvar vidas y para apoyar a quienes requieren de un apoyo alimenticio. Y es que, más que la promoción política, los actuales tiempos son de ayudar a los hospitales con material médico y de prevención, y a las familias con despensas.



Todo esto no lo sabríamos, pues el exalcalde de Acapulco siempre ha sido discreto cuando se trata de ayudar a quien lo requiere, por lo que de no ser por el director general del Hospital de El Quemado, en Acapulco, Félix Edmundo Ponce Guajardo, así como el director del Hospital Comunitario de Coyuca de Benítez, Ignacio Galeana, no se sabría de lo que recibieron de Luis Walton.



Tampoco se sabría de los apoyos entregados por el exdiputado federal y senador de la República, de no ser por el doctor Edgar Balbuena García, director del Hospital Vicente Guerrero, del IMSS, y del también doctor Guillermo Vázquez, director general del Hospital General del ISSSTE, quienes a través de videos han reconocido el apoyo recibido de quien se asegura, será el candidato de Morena a la gubernatura del estado.



Sin duda, dos estilos de ayudar. Uno, el hacerlo de manera pública, como para que quede constancia de que lo hacen, y para que los beneficiarios sepan a quien agradecer y deber el favor, y llegado el momento pagarlo; el otro, ayudar de manera discreta, sin publicidad, porque de lo que se trata es de ayudar.



Bien dicen que en momentos de crisis, de contingencias, y de pandemias como la actual, se desnudan los gobernantes y los políticos, y entonces sí se les conoce en su justa dimensión. Unos, oportunistas, perversos, mezquinos y ladinos, y otros, discretos, solidarios, y responsables según el momento. Sin duda, hoy se dejan conocer tal cual son.



Cierto. Es perverso utilizar la pandemia para sacar raja política con el fin de saciar ambiciones electorales. Algunos gastan más en la publicidad que en lo que entregan, publicando fotografías de despensas que contienen un rollo de papel sanitario, una botella de aceite y un kilo de arroz, como parte principal de la misma.



Que quede claro. Nadie está en contra de la entrega de apoyos. Lo que se critica es la publicidad de la que se hacer alarde, lejos de aquel precepto bíblico que señala que lo que haga tu mano derecha no tiene por qué saberlo la izquierda.



Por fortuna, también hay quienes que lo entienden y así lo hacen, y Luis Walton Aburto es uno de ellos, es decir, ayudar por la satisfacción de hacerlo. Otro es Mario Moreno Arcos.





Comentarios: [email protected]