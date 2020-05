(Carta a Don Héctor)

EN EFECTO, LA ACTUAL PANDEMIA POR EL CORONAVIRUS dejará en el país al menos 10 millones de mexicanos, producto de la crisis económica ya existente. Y es que, ciertamente, no existe, hay que decirlo, una política clara del gobierno federal para hacerle frente y paliar sus efectos entre los sectores de la población que menos tiene. La entrega de dinero, en eso hay coincidencia, no genera crecimiento ni mucho menos riqueza entre los beneficiados.



Tiene pues razón, en consecuencia, lo que señala el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del estado, Mario Moreno Arcos, quien enfatiza que para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, en el aspecto social, se requieren de políticas públicas que atiendan a la población más afectada y que también menos recursos tienen. Pero deben ir más allá de la entrega de dinero, porque con ello no se resuelve el fondo del problema.



Por ello, dice, el gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores lleva a cabo diversas acciones, a través de las diversas secretarías, a fin de que la crisis económica afecte lo menos posible a la mayoría de los guerrerenses. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, señala, ’no ha sido una tarea sencilla, porque prácticamente con la llegada del nuevo gobierno federal, la 4T ha concentrado los apoyos hacia grupos de la población más vulnerable manejándolos de acuerdo a su criterio.



’Es el caso de los Programas de Adultos Mayores y Discapacitados que ha asumido prácticamente en su totalidad, al margen del pulso que tenemos aquí de manera directa y que ahora se atienden de manera parcial. En estos dos casos particulares lo que el Estado atiende realmente es muy poco, aunque de manera muy puntual.



Agrega: ’En ese sentido el gobernador me ha instruido a efecto de que podamos estar atendiendo con recursos propios, con puntualidad e incluso adelantando apoyos, a estos grupos vulnerables, pero también me ha instruido a efecto de que podamos echar a andar programas que nos permitan fortalecer la economía, que nos ayuden a resolver temas de marginación y pobreza y que puedan reactivar la economía en el Estado. Por eso hemos echado a andar programas sociales como Un Cuarto Más, en el que estamos avanzando de manera importante y estamos ya dispersando aproximadamente 80 millones de pesos para iniciar la construcción de aproximadamente dos mil cuartos en todo el estado.



’Estamos también trabajando con el Programa de Paneles Solares, atendiendo comunidades en diferentes partes del estado, principalmente las partes altas de la Montaña y la Sierra, donde arrancamos cerca de mil proyectos para poder llevar electrificación a las zonas más marginadas, a la par del Programa de Luminarias de manera coordinada con los municipios. Esta misma semana estaremos firmando convenios de colaboración con municipios para poder llevar iluminación a aquellas comunidades, y a aquellas cabeceras municipales donde todavía tienen problemas de iluminación.



Dice Mario Moreno: ’También traemos junto con Secretaría de Energía, y con la Comisión Federal de Electricidad, aproximadamente 400 proyectos de electrificación que por la pandemia se detuvieron, pero que habremos de retomar para echarlos andar y aterrizarlos de la mejor manera posible. Estos son parte de algunos de los programas con carácter social que el gobierno que encabeza Héctor Astudillo impulsa a favor de los guerrerenses’.



Y a propósito de las acciones del gobierno federal para hacer frente a la crisis económica, el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del estado señala que ’no veo políticas públicas que estén abonando para resolver el problema que ya tenemos encima y que se avizora aún más complicado hacia el futuro’, aunque agrega que ’hemos estado trabajando, más como un comité que como Comisión Nacional de Desarrollo Social; hemos estado revisando, analizando posibles alternativas, posibles opciones y estamos generando propuestas hacia el gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar.



’Obviamente se trata de buenos propósitos y esquemas de apoyo sustentables lo que nosotros estamos acordando. En los próximos días, el próximo día 25 estaremos sesionando en el Consejo de Desarrollo Social y ahí tendremos la oportunidad de platicarlo con la ingeniero María Luisa Albores que es la Secretaria del Bienestar y entregar algunas propuestas muy concretas por parte de los Secretarios de Desarrollo Social y los Secretarios del Bienestar del país. Ahí estaremos analizando algunas opciones y algunas alternativas’.



Y A PROPÓSITO DE LOS APOYOS QUE HA ENTREGADO en favor de hospitales y de la población, señala: ’puedo decir que a través del tiempo y de mi actuación dentro de la política, yo siempre he apoyado y lo he hecho de manera discreta, y lo voy a seguir haciendo. Soy un hombre solidario que ha generado muchos apoyos con recursos propios; de mi salario, y desde luego se ha hecho de manera discreta porque no busco sacar raja política en ningún momento. Sería una falta de respeto y un oportunismo político que la gente no merece y que no es ni ha sido nunca mi estilo, la gente lo sabe. Sin embargo, te aseguro que lo voy a seguir haciendo, y no en el marco de temas coyunturales como el de hoy ni de cara a un proceso, porque insisto, lo he hecho siempre, lo he hecho de manera discreta, de manera solidaria y lo voy a seguir haciendo’.



Sin duda Mario Moreno es un hombre solidario, altruista, pero también comprometido con los guerrerenses, a quienes les sirve siguiendo las directrices del gobernador Héctor Astudillo Flores. Y sin duda, también, el hoy titular de la Sedesol tiene bien claro lo que requiere Guerrero para salir de la crisis.



