(Carta a Don Héctor)

ASÍ ES. EL GOBIERNO DE ACAPULCO PRESENTÓ A LA SECRETARIA de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, el Protocolo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres en ese municipio, como parte de las estrategias y acciones aplicadas durante el confinamiento en casa por la contingencia sanitaria del del coronavirus o Covid-19.



Lo anterior, durante la reunión virtual denominada Empatía para la transformación, convocada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Unifed), en donde la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, destacó los trabajos desarrollados por el gobierno que encabeza, para reforzar el trabajo de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, con el compromiso de no descansar hasta que todas disfruten de paz y seguridad en sus hogares y en cualquier espacio público.



Es indudable que el protocolo de referencia es un gran avance, así como las acciones encabezadas por el gobierno porteño con el fin de proteger de todo tipo de violencia hacia las mujeres, y de manera particular en el confinamiento como consecuencia de la pandemia del coronavirus que afecta, no solo a Acapulco, al estado y al país, sino al mundo entero.



Cabe señalar que en la misma reunión virtual, en la que también participaron alcaldes de diversas partes del país, incluidos legisladores, la secretaria de Gobernación, pidió reforzar acciones de prevención y protección a las mujeres para evitar casos de violencia y exclusión, tras reconocer que pese a las acciones que se han emprendido al respecto, la situación de violencia de género sigue siendo adversa. ’Lamentablemente las violencias contra nosotras no se han erradicado, no se han disminuido, al contrario, siguen presentes’, dijo.



En consecuencia, añadió Olga Sánchez Cordero, ’nosotros, y ustedes a nivel de gobierno municipal, tienen que hacerlo realidad. Nos tenemos que estar unidos, coordinados’.



En este sentido, a nombre del gobierno porteño, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Marisol Wences Mina, fue quien presentó las medidas aplicadas en Acapulco para apoyar a las féminas que han sufrido algún tipo de maltrato físico, psicológico o verbal en el seno familiar, en donde exhortó además a las mujeres a crear una red de apoyo que permita proteger a este sector y, en caso de ser testigos de algún suceso de violencia, denunciar estos actos y llamar lo antes posible al número de emergencia 911.



Román Ocampo puntualizó que desde antes que comenzara el confinamiento por la pandemia del coronavirus, el gobierno que encabeza diseñó un Protocolo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres en Acapulco, el cual se ha puesto en práctica y que además se ha estado compartiendo todos los días y a través de todos los medios de comunicación e información, a fin de que las mujeres sepan qué hacer y a dónde y con quién acudir cuando sean objeto de violencia.



La alcaldesa porteña hizo un llamado a las mujeres a denunciar, a fin de no permitir ningún tipo de violencia en su contra, y reiteró su compromiso del gobierno que encabeza de estar atento a fin de acudir al llamado cuando se denuncie o se requiera del auxilio de las autoridades municipales.



Hay que decirlo. En los actuales tiempos de confinamiento por la pandemia, la violencia contra las mujeres, en el seno familiar se ha incrementado, como lo reconoce la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, de ahí que se hace necesario este tipo de Protocolos con el fin de apoyar a las mujeres e incluso preservar su vida. Por fortuna, en Acapulco se lleva a cabo.



Sin duda las acciones para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres en los espacios públicos, y la que se comete en el seno familiar, nunca serán suficientes, de ahí que, además de incrementarse su incidencia, y de que continúan los homicidios en agravio de mujeres, hay que reconocer lo que se lleva a cabo en el municipio porteño.



No es desconocido, hay que decirlo, que en Guerrero diversos municipios cuentan con alerta de género, debido a la violencia existente contra las mujeres que en muchos de los casos degenera en feminicidios, de tal forma que se requieren de acciones conjuntas de los tres niveles de gobierno para prevenirla y combatirla, en vez de negar o minimizar su existencia.



Bien por la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo. Además de su formación profesional, de abogada, por su condición de magistrada (con licencia) del Poder Judicial del estado, pero además como mujer, está comprobado que entiende la situación de las mujeres, sus demandas y necesidades, pero también la violencia y la inseguridad que también sufren. Es entendible pues su compromiso con ellas.



REPORTE COVID-19 de este 20 de mayo del 2020: Defunciones, 6 mil 90; confirmados 56 mil 594; confirmados activos 12 mil 85; sospechosos 31 mil 866, y negativos 105 mil 129. La pandemia no está domada como dice el Presidente, pues cada día se incrementan las cifras.



Comentarios: [email protected]