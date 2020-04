(Carta a Don Héctor)

HAY QUE DECIRLO. EN EL PROCESO ELECTORAL que viene, en el que además de la gubernatura del estado se elegirán diputados federales, diputados locales y se renovarán los 81 ayuntamientos municipales, no hay que perder de vista a Alejandro Carbajal Cruz, quien pertenece, dentro del PRI, a la nueva generación de políticos que lo mismo han estado dentro del poder que en la oposición. Es decir, en las dos trincheras, lo que significa que saben lo que significa estar en ambos lados.



Carbajal Cruz es, junto con Jorge Salgado, Jaime Ramírez, César Armenta, Joel Eugenio, Bonifacio Montúfar, Lenin Carbajal, y Humberto Díaz Villanueva, entre otros, la nueva generación de políticos priístas que se han formado junto a los grandes políticos de su partido, entre ellos el actual gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, con quien han venido colaborando hace mucho tiempo, de tal forma que se les verá, a la mayoría de ellos, en las boletas electorales.



Precisamente por eso no hay que perderlos de vista, y entre ellos a Alejandro Carbajal, originario del municipio de Juan R. Escudero, mejor conocido como Tierra Colorada, en donde desde hace años ha venido realizando un intenso trabajo político-partidista, pero también de carácter social y en apoyo a la población que lo vio nacer y que lo reconoce como un buen hombre, desprendido con quien lo necesita, y responsable con sus actos.



Hay que decir que este joven político es Licenciado en Derecho por la UAGro, y se ha desempeñado en dos ocasiones como director de Gobernación en el Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, en los gobiernos del hoy gobernador Héctor Astudillo Flores y del actual secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, en donde de acuerdo a los capitalinos hizo un buen papel. También ha sido secretario de la Función Pública del gobierno capitalino, y actualmente es coordinador general de Desarrollo Rural en la región Sierra, de la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural del Estado (Sagadegro).



Más aún. Dentro de los cargos partidistas dentro del PRI se ha desempeñado como delegado político de la dirigencia estatal en los municipios de Leonardo Bravo, Mochitlán, Coyuca de Benítez y por supuesto en la tierra que lo vio nacer, Juan R. Escudero. Por último, también se ha desempeñado como coordinador general de delegados políticos del PRI-Gro. Es decir, pese a su juventud, sí que sabe. Sin duda lo veremos como parte de la elección en el 2021.



OTRO ASUNTO. POR SUPUESTO, NO HAY QUE GENERAR PÁNICO, me refiero a la enfermedad de moda, el ’Coronavirus’, lo cual no quiere decir que no se le ponga toda la atención debida, y la población se mantenga en alerta para prevenir su contagio que hasta ayer era de 53 casos ya confirmados. Por cierto, este fin de semana se anunció la suspensión de clases en todo el país, del 20 de marzo al 20 de abril.



En efecto, la Secretaría de Educación Pública decretó la suspensión de clases en todos los planteles educativos del país, medida a la cual se han sumado universidades públicas y privadas, con el fin de evitar una contingencia sanitaria. Las autoridades federales también han acordado la suspensión de actividades ’no temporales’, así como la suspensión de eventos masivos de más de cinco mil personas. La Secretaría de Salud reconoció también que los más afectados son los adultos mayores.



México, se ha dicho, está preparado para enfrentar esta pandemia, e incluso el Presidente de la República dijo este fin de semana en su gira por la Costa Chica, que el Coronavirus no le hará nada al país. Sin embargo, a principios de mes el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, señaló que en el caso de que México alcance la fase 3 de una epidemia, no existen reservas suficientes para atender a un estimado de 300 mil pacientes con coronavirus que necesiten hospitalización.



"No tenemos insumos para los 300 mil casos, justo es lo que estamos por definir, el plan de compra como reserva estratégica y depende de cómo se vaya dando en los diferentes estados, (vamos a) ir incrementando la compra inicial", dijo, e indicó que actualmente el país cuenta con una reserva estratégica pero claramente ésta necesita expandirse "porque es limitada para un escenario 3".



"La reserva estratégica actual no llega a cubrir ni el 5 por ciento" de esos pacientes estimados. Detalló que dicha reserva ha tenido movimiento debido a que tiene insumos de protección personal, medicamentos como el oseltamivir para la influenza y otros insumos que se distribuyen entre los estados, por lo que "es muy poco lo que tiene ahora".



Informó que esta reserva requiere de cubrebocas de tipo quirúrgico, mascarillas, bandas y caretas para la protección del personal médico, así como reactivos para las pruebas de detección de COVID-19, ventiladores y monitores para terapia intensiva, además de alcohol-gel, jabón y otros productos de higiene. Por ello, se realizó una solicitud de los insumos a la Secretaría de Hacienda, la cual está consultando precios entre proveedores y realizará la compra.



Cabe señalar que hasta ahora el Gobierno federal no considera necesario el que se declare una emergencia sanitaria por el Coronavirus. En este momento, basta con las recomendaciones de prevención. Por cierto, el virus del Coronavirus sí resiste las altas temperaturas, de tal forma que no se salvan quienes viven en lugares cálidos, como gran parte del estado de Guerrero.



Comentarios: [email protected]