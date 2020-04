(Carta a Don Héctor)

HAY QUE DECIRLO. EL DOMINGO ERAN 53 casos de coronavirus en México, y este lunes 16 de marzo, es decir 24 horas después, 82 casos confirmados, lo que indica que el virus de referencia, que mantiene a Europa en emergencia sanitaria, se expande en el país de manera exponencial. En Guerrero se han registrado dos casos, ya comprobados, uno de importación, y el otro por convivencia.



Y más allá de echarle la culpa al gobierno federal, principalmente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que sí la tiene, por la negligencia e irresponsabilidad para enfrentar este virus, lo verdaderamente importante para la población es que siga ’a pie juntillas’ las recomendaciones de salud para evitar el contagio, pues de otra forma no hay manera de pararlo.



Así pues, lavarse las manos de manera constante, evitar lugares concurridos y mantenerse en casa durante el periodo de suspensión de clases es de vital importancia para prevenir el contagio del Coronavirus, también llamado Covid-19. En el caso de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores hizo este lunes un exhorto a la población a reforzar las medidas preventivas posibles y a cumplir los protocolos sanitarios para enfrentar el Coronavirus.



En efecto, luego de confirmarse un segundo caso de coronavirus en la entidad, el gobernador del estado llamó a reforzar las medidas de prevención, cumplir con los protocolos de salud y reducir el riesgo de contagio.



También anunció la cancelación de conciertos, llegadas de cruceros al puerto, eventos masivos, congresos y actividades en todo el gobierno estatal a partir del próximo miércoles. En conferencia pero al aire libre, en el estacionamiento de las oficinas de la Promotora Turística como medida de prevención, el gobernador instruyó al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos para que haga recorridos en los diferentes hospitales y tengan áreas listas para cualquier emergencia.



Por su parte, De la Peña explicó que el último caso pendiente, de los 7 sospechosos por Covid-19, resultó positivo y es una mujer de Chilpancingo que viajó a España por actividades educativas, pero que ya está en cuarentena y con medicamentos. En lo administrativo, Astudillo Flores pidió al secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, que busque recursos propios ante cualquier emergencia y el gobierno de Guerrero esté preparado para cualquier contingencia.



Cabe señalar que este fin de semana el Gobierno del estado dio a conocer la suspensión de clases en todas las escuelas, del 20 de marzo al 20 de abril, a fin de evitar la propagación del virus, por lo que se exhortó a la población a no tomar la medida como vacaciones anticipadas.



Es decir al menos en Guerrero el gobierno estatal está tomando medidas serias con el fin de controlar el Coronavirus que, como hemos dicho, se está reproduciendo de manera exponencial, aunque el Presidente de la República diga que no pasa nada, y que el virus en cuestión es hasta inofensivo, de ahí que no le preste la debida atención, y culpa de su propagación a sus adversarios políticos.



Así que mientras el Presidente sigue recomendando abrazos, realizando eventos masivos y hasta besando niñas, en Guerrero se muestra a un gobernador responsable, ocupado y preocupado porque la población resulte lo menos afectado por el Coronavirus que si bien no es letal, sí ha causado miles de muertes en otros país, precisamente porque no se tomaron las medidas de prevención debidas, tanto por las autoridades, como por la población.



