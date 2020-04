(Carta a Don Héctor)

PESE AL CORONAVIRUS, EN GUERRERO los programas sociales están garantizados, y en consecuencia, no se suspenden, es decir, se continuarán entregando en favor de la población, principalmente a la que menos recursos tiene. Así lo puntualizó el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, quien señaló que el gobierno de Héctor Astudillo Flores no considera suspender o posponer los programas sociales, como apoyo a la vivienda y a los adultos mayores, con motivo del coronavirus.



Y es que, dijo Moreno Arcos, a quien por cierto miles de guerrerenses lo ven como el único candidato del PRI que puede ganar la gubernatura del estado, los proyectos siguen igual, toda vez que los beneficios que se entregan desde la Secretaría de Desarrollo Social se realizan sin grandes aglomeraciones, y en lo que respecta al pago del apoyo para adultos mayores, este proceso es más práctico, ya que los beneficiarios reciben su ayuda vía tarjeta bancaria.



Más aún, el funcionario del gobierno del estado señaló que se seguirán los protocolos de prevención sanitaria con el fin de evitar contagios.



Sin duda es un buen anuncio, pues efectivamente los programas sociales no deben suspenderse en razón de que en muchos, muchísimos casos, esos apoyos, como el de los adultos mayores, y discapacitados, son los únicos ingresos que tienen los beneficiarios. Posponer, o retrasar su entrega, sería, hasta cierto punto criminal.



Cierto es que con el Coronavirus se han tomado diversas medidas de prevención para evitar su contagio, incluso reduciendo actividades laborales, pero eso no significa que el gobierno desaparezca o se paralice, de tal forma que en el caso de la Sedesol los programas sociales, que dicho sea de paso tienen un alto impacto, se continuarán desarrollando.



Hay que decir también que Mario Moreno Arcos es un hombre y servidor público incansable, de ahí que lo mismo se le ve en la Costa Grande que en la Costa Chica, o lo que es lo mismo, en todas las regiones del estado, sin dejar de atender en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin duda, también, tiene un buen equipo que entiende, además, el compromiso del gobernador Héctor Astudillo.



Y el compromiso del mandatario estatal es cumplirles a los guerrerenses, que en el caso del titular de la Sedesol lo está haciendo al cien por ciento, de ahí que no haya ninguna queja sobre el trabajo de Moreno Arcos, y lo que es mejor, sin ningún tipo de señalamiento sobre irregularidades en su gestión.



En efecto, no hay, en todos los cargos públicos, y de representación popular que ha desempeñado el hoy secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, señalamientos de irregularidades, es decir, ni como presidente municipal de Chilpancingo o como delegado del ISSSTE en Guerrero, como tampoco en su paso por el Congreso local y el Congreso federal en su carácter de diputado.



Como alcalde de Chilpancingo, y como delegado del ISSSTE en Guerrero, Moreno Arcos administró presupuestos importantes, y como diputado local y federal aprobó otros tantos, y sin embargo, como ya hemos dicho, no hay actos que pongan en entredicho su honestidad, lo que demuestra que es un hombre con principios y valores.



En fin que a Mario Moreno se le conoce como un ciudadano trabajador, de resultados, y honesto. Que cumple con la responsabilidad encomendada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, en la atención y solución de las demandas y problemas que son de su competencia, incluso en estos tiempos de pánico y temor por el Coronavirus. Y es que los programas de carácter social no pueden detenerse.



OTRO ASUNTO. DE ACUERDO A LA Secretaría de Salud federal, hasta la tarde-noche de ayer, se tenían confirmados en el país 93 casos de Coronavirus, también conocido como Covi-19. Hay que decir que las medidas de prevención que se han dado a conocer es la mejor forma de evitar el contagio que, se sabe, tiene mayor incidencia entre los adultos mayores, lo que no quiere decir que si alguno de este sector de la población lo tiene, tendrá un final mortal.



Una cosa. Hay que evitar el rumor, y las noticias falsas, en razón de que sólo fomentan la desinformación y el miedo, además de las compras de pánico. La mejor manera es hacer caso a la información oficial vía comunicados o conferencias de prensa, principalmente. Además de lavarse las manos de manera continua, evite asistir a eventos masivos, y en la medida de lo posible, quédese en casa.



Comentarios: [email protected]