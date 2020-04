(Carta a Don Héctor)

Ante el Covi-19, un gobernador consistente

En Acapulco, Adela hace lo que le corresponde





TIENE RAZÓN EL GOBERNADOR HÉCTOR Astudillo Flores. En los momentos actuales, en donde el Coronavirus, también llamado Covi-19 ha generado una crisis mundial, la salud es lo más importante, y a la cual se le debe poner toda la atención, incluyendo recursos, sin dejar de lado el tema de la economía, el cual también es fundamental.



Y es que, en efecto, con la salud no se juega, de tal forma que, dijo, el gobierno que encabeza le pone toda la atención debida, y los recursos que sean necesarios en el ámbito de su capacidad financiera, aunque por ser un problema nacional, y mundial, se habrá de requerir el apoyo del gobierno federal.



Y puntualiza: ’Haremos todo lo que está a nuestro alcance. Haremos todo alineado a lo que haga el gobierno federal. El gobernador está atento para actuar en consecuencia’.



En efecto, dice, el del Coronavirus es el tema central de las reuniones de la Mesa Central para la Construcción de la Paz que encabeza a diario, sin descuidar el de la seguridad y otros más. Y como hasta ahora no hay medicamentos específicos para atenderlo ni vacunas para prevenirlo, señala de manera enfática que hay que atender y poner en práctica las medidas de prevención para evitar su contagio y su propagación.



Hay que decir que el miércoles se tenían registrados, de manera oficial, 118 casos de Coronavirus en el país, y este jueves, 19 de marzo, la cifra se incrementó a 164. Es decir, los casos de contagio se incrementan, igual que ocurrió en países de Europa, en donde sus gobiernos se han visto rebasados como es el caso de Italia, España e incluso Francia, quienes a pesar de tener sistema de salud consolidados, éstos han sido insuficientes.



En Guerrero, por cierto, se han detectado tres casos más en Acapulco, que se suman a los dos ya existentes. De estos cinco, uno está detectado en Chilpancingo. La fase 1, decretada por el Gobierno federal para hacer frente al Coronavirus, y que tiene que ver con la prevención del contagio, se mantiene. De incrementarse los casos de manera alarmante, se pasaría a la fase 2, consistente en menor acercamiento social. La fase 3, que es la que existe en diversos países de Europa, tiene que ver con medidas restrictivas.



A propósito, ’Acapulco no está cerrado; está abierto’, dice el mandatario estatal. Se va a cuidar, puntualiza, no solo en lo que tiene que ver con el virus, sino también con el tema económico. ’Nos estamos preparando para el tema económico. Es importante cuidar la salud, pero también el empleo, la actividad económica’.



Dice: ’El gobernador está pendiente. El gobernador habrá de responder. El gobernador será el más consistente. Entre todos, saldremos adelante’.



No obstante señala que, por ser el Coronavirus un problema mundial, que ha colapsado los sistemas de salud consolidados de los países de Europa, ’hay que prepararnos para lo peor, que espero y Dios no ocurra. Hasta ahorita creemos que vamos a salir bien’.

Y A PROPÓSITO DE ACAPULCO, Y DE LAS MEDIDAS adoptadas por la alcaldesa Adela Román Ocampo, para hacer frente al Coronavirus y evitar el contagio y su propagación, prestadores de servicios turísticos del Puerto se sumaron al llamado de la presidenta municipal, con el compromiso de aplicar las medidas preventivas recomendadas por las autoridades de Salud, para no exponer a sus trabajadores, así como a los visitantes y clientes locales que concurren a sus establecimientos.



Francisco Aguilar Ordóñez, representante de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, calificó de adecuadas las medidas sanitarias, entre las que destaca un protocolo para la colocación de gel antibacterial y separar mesas a distancias de metro y medio a fin de evitar contagios.



El líder de los restauranteros de Caleta y Caletilla, señaló que apoyan las medidas adoptadas por la alcaldesa, con quien dijo ’vamos a estar de la mano siempre’, conscientes de lo que significa esta temporada en cuanto a ingresos para ellos.



En tanto, la presidenta de la Unión de Propietarios y Negocios de Pie de la Cuesta, María Nelly Mejía, apuntó que "debemos estar en coordinación con los tres niveles de gobierno, pues todos somos Acapulco y debemos de cuidarlo’.



Previamente en la reunión, los prestadores de servicios acordaron ante el secretario de Turismo, José Luis Basilio Talavera, seguir las medidas preventivas que emiten la Dirección de Salud del Ayuntamiento, así como las secretarías federal y estatal del sector, ante la pandemia mundial.



Hay que señalar que para garantizar la salud de los acapulqueños ante la contingencia generada por el Covi-19, el gobierno de Acapulco aplica medidas preventivas, como la suspensión temporal de actividades masivas, y de labores para trabajadores vulnerables. Además, ha solicitado al sector empresarial sumarse con un receso de actividades en bares, centros nocturnos, cines, conciertos, casinos y gimnasios, entre otros giros donde hay aglomeración masiva de personas.



La alcaldesa Adela Román Ocampo también anunció la reasignación de recursos para conformar un fondo municipal de 50 millones de pesos, con aportaciones de empresarios solidarios para crear programas emergentes de apoyo social a las familias de bajos ingresos que viven al día, ante una eventual medida para que la gente no salga a las calles, al manifestar que ’el pueblo siempre puede salvar al pueblo; con unidad, determinación y alegría saldremos adelante’.



Es decir, desde el área de su competencia, Adela Román está haciendo lo que debe hacer, y preparándose para lo que pueda venir’. En efecto, hay que prepararse para lo peor, aunque ojalá nunca suceda ese escenario. ¡Bien por la alcaldesa de Acapulco!



