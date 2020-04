(Carta a Don Héctor)

LOS DATOS SON DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA Nacional de Seguridad Pública. De 1,170 homicidios en 2012, ocurridos en Acapulco, se redujeron a 883 en el 2013, y a 590 en el 2014. Es decir, en el gobierno municipal que encabezó Luis Walton Aburto, el índice de homicidios prácticamente se redujo a la mitad. Sin duda que puede presumirlo, y bien.



La información puede encontrarse en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-a-nivel-municipal, que da cuenta que en Acapulco se redujo el delito de homicidios en el Gobierno de Luis Walton Aburto.



Por supuesto, su antecesor en el cargo, Manuel Añorve Baños, y a quien se lo entregó después, Evodio Velázquez Aguirre, no pueden presumir lo mismo. Y es que en ambos se disparó la delincuencia en el puerto, y por si fuera poco, los actos de corrupción en los gobiernos que encabezaron.



Así pues, de los tres exalcaldes de Acapulco que buscan convertirse en gobernador del estado, aunque para ello tendrán primero que lograr ser candidatos de su respectivo partido político, el único que entregó buenas cuentas fue Luis Walton.



Pero, no solo en materia de seguridad pública, sino también en ejecución de obra, y lo que es más, en transparencia en el uso de los recursos públicos, algo que, para desgracia de Manuel Añorve y Evodio Vélazquez, no pueden presumir, y menos entre los acapulqueños, quienes los señalan de diversas irregularidades.



Hay que decir que Luis Walton Aburto aspira a ser candidato por Morena, Manuel Añorve Baños por el PRI, y Evodio Velázquez Aguirre por el PRD.



Otros exalcaldes de Acapulco que también buscan convertirse en gobernador del estado son Alberto López Rosas, y Félix Salgado Macedonio, ambos por Morena, aunque sin ninguna posibilidad. Del primero no hay mucho qué decir, y del segundo lo señalan como que fue quien dio entrada a la narcoviolencia en el Puerto.



Claro. Cada quien podrá decir lo que quiera, pero los hechos son los hechos.



Pero volvamos al punto. De los tres, ’el más chingón es Walton’, dicen los acapulqueños, quienes recuerdan a Luis como un hombre honesto, ’que si te decía que te iba a ayudar lo hacía sin hacerte dar vueltas’. ’Es el único alcalde que donó su salario para entregar becas y diversos apoyos’. Los otros, ’solo te decían que sí, pero nunca cuando’, ’Añorve y Evodio fueron los que hundieron a Acapulco’, señalan.



Dice Luis Walton: ’a mí me pueden señalar de que me lavo las manos, pero nunca de corrupto’, mientras que Félix Salgado señala que todo lo que digan de él es cierto, en tanto que Evodio Velázquez recorre el estado con un Amparo bajo el brazo ante el temor de ser detenido.



Hay que decirlo. Más allá del Coronavirus, que mantiene al estado, al país, y al mundo en una situación de crisis, el problema de Guerrero es la violencia e inseguridad, incluso por sobre la marginación y pobreza, que, dicho sea de paso, hay resultados positivos en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, pero a la luz de los tres exalcaldes de Acapulco, el único que entregó resultados en materia de delitos fue Luis Walton.



Reitero. Los datos de ello están registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, es decir, la institución del gobierno federal especializada en el tema.



Por cierto, prácticamente se diluyeron las resistencias en Morena para que Luis Walton sea el candidato de ese partido. Más aún, tiene experiencia, está cerca de los empresarios, y del Presidente de la República, quien lo considera su amigo. Así lo demostró durante su reciente gira por Guerrero, y el comentario aquel de: ’busquen a Félix; díganle que aquí está Walton’, lo que fue sellado con un fuerte abrazo. De Amílcar, ni quien se acuerde.



Bien lo dice el prestigiado periodista Efraín Flores Iglesias, autor de la muy leída columna Contexto Político: en esa gira estuvieron el empleado (Amílcar), el bufón (Félix), y el amigo (Walton).



Que entienda quien deba entender. Y Walton, feliz.



