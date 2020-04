(Carta a Don Héctor)

ASÍ ESTÁN LAS COSAS. MIENTRAS EN EL PAÍS los casos de Coronavirus o Covi-19, se están multiplicando, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llama a la población a disfrutar de la vida, a salir a la calle y hacer una vida normal. Ello, contraviniendo las medidas de prevención que su propio gobierno ha decretado a través de la Secretaría de Salud para prevenir los contagios.



Cabe señalar que en 10 días, de 26 casos de Coronavirus que oficialmente se tenían contabilizados en el país, se pasó a 367 hasta este lunes 23 de marzo. En el caso de Guerrero, de cuatro casos que se tenían contabilizados, se incrementó a cinco. La cifra de decesos por el virus en cuestión es de cuatro en el país, y cero en el estado.



Este fin de semana, durante una gira de trabajo que el Presidente de la República realizó en Oaxaca, invitó a la población a salir de sus casas, a seguir con su vida normal, y que él, como Presidente, les dirá cuándo no hacerlo por el Coronavirus.



"Todavía estamos en la primera fase", explica en un video. "Yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo, y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal, y el presidente les va a decir cuando hay que cuidarse".



Según López Obrador, el mismo que señala que él se protege con estampitas milagrosas, los mexicanos no tienen por qué preocuparse del Coronavirus, por lo que deben hacer una vida normal. Ya les dirá él cuando tengan que cuidarse. Por ahora, no pasa nada.



En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, detalló que hasta este lunes hay en México 367 casos confirmados de Coronavirus, mientras que mil 865 fueron descartados y 826 son casos sospechosos. Puntualizó que de los 367 casos confirmados, 292 son importados y 70 son casos asociados a la importación, por lo que no se puede decir que se pasó a la fase 2.



No obstante, pese al reporte federal, un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) coloca oficialmente a nuestro país en Fase 2 o de contagio comunitario, lo que significa que se han detectado contagios del virus entre personas dentro del país sin que necesariamente hayan tenido contacto con pacientes expuestos fuera de México.



Hay que señalar que el gobierno mexicano está considerando tres etapas de propagación del Coronavirus. La primera fase es de importación de casos, es decir, que los infectados contrajeron el virus fuera del país.



El segundo escenario, en el que la OMS ya cataloga a México, inicia cuando se empiezan a detectar contagios de la enfermedad entre personas dentro del país sin que hayan viajado al extranjero. En esta fase de dispersión comunitaria, el virus suele propagarse con mayor rapidez y los casos se cuentan por centenas.



La tercera etapa o fase epidémica se da cuando el virus afecta a miles de personas en varias localidades. Es decir, es lo que ocurre en Italia, España y Francia, entre otros países, en donde los contagios se multiplican y las muertes se cuentan por centenas.



POR CIERTO, EL GOBERNADOR HÉCTOR Astudillo Flores es considerado como uno de los cinco gobernadores del país que mejor han respondido a la emergencia sanitaria por el Coronavirus; de acuerdo a una encuesta telefónica de la empresa Massive Caller, levantada el 22 de marzo, el 69.7 por ciento de los guerrerenses considera que el mandatario estatal es el líder que se requiere ante esta crisis y está tomando las decisiones correctas.



El gobernador del estado sólo aparece debajo de sus homólogos de Yucatán, Sonora, Jalisco y Tamaulipas.



Hay que decir que desde el inicio de la pandemia, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio atención inmediata a la emergencia sanitaria, e inició la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno para atenderla, a través de las medidas de prevención para evitar la propagación del contagio.



Héctor Astudillo es uno de los gobernadores del país que de manera puntual ha realizado reuniones del seguimiento al Coronavirus; ha coordinado las actividades de las secretarías de Salud, Educación, Turismo y Finanzas, para acompasar sus esfuerzos en la prevención de la enfermedad. Además, ha instalado una línea de atención gratuita, el Covitel, así como una oficina de atención al sector turístico.



Por si eso fuera poco, el gobernador guerrerense ha adelantado las partidas presupuestales del mes de abril para los hospitales del estado, a fin de que estén en condiciones de atender los casos de Coronavirus, y ha anunciado, también, recursos en apoyo al empleo y a la economía del estado.



Todo ello, sin descuidar las recomendaciones sanitarias para la prevención y combate del también conocido como Civi-19.



Sin duda que Héctor Astudillo Flores que está a la altura de las circunstancias, no como otros.



