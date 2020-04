(Carta a Don Héctor)

EN EL CONTEO OFICIAL, ESTE MARTES 24 DE MARZO, los casos de Coronavirus en el país aumentó a 405, luego de que ayer lunes la cifra ascendía a 367, y cinco decesos. Hay que decir que en el caso de Guerrero, las cifras se mantienen igual: cinco casos comprobados, y cero muertes. La recomendación es, por supuesto, lavarse las manos de manera continua, protegerse al toser, guardar distancia entre una persona y otra, y mantenerse en casa, a fin de evitar la propagación del virus.



Y EN EL MISMO TEMA DEL CORONAVIRUS, el diputado local por el PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, se pronunció por medidas drásticas ’para evitar una desgracia humana’ por el virus en cuestión que en el caso de Italia, España y Francia, ha causado miles de muertes, en tanto que Estados Unidos de América, nuestro vecino del norte, se está convirtiendo como el principal país de América en donde el Coronavirus, o Covit-19, está el mayor número de casos.



Sin duda que tiene razón el diputado, pues además de los daños en vidas humanas, por los que se generen en materia económica pueden ser incalculables, pues ya se habla incluso de una crisis mundial, afectando, por supuesto, a nuestro país que arrastra una recesión por la falta de crecimiento económico, de ahí que se requieren de medidas urgentes, primero para frenar el avance del Coronavirus, y segundo, para contrarrestar sus consecuencias económicas.



Celestino Cesáreo, exdiputado local, expresidente de la entonces Comisión de Gobierno del Congreso del estado, así como de la Mesa Directiva, además de exsenador de la República, señaló que el daño económico por la pandemia ya está en curso, afectando al comercio, y a las empresas ante la parálisis; y ’si esto sigue –dijo—, los daños en vidas humanas y económicas pueden ser incalculables’. Lo anterior, al ampliar la intervención que realizó en la sesión de este martes del Congreso local, donde los legisladores discutieron en torno a las medidas que son necesarias ante la pandemia del Coronavirus.



Hay que decir que el diputado local por el PRD, calificó la situación como ’un momento inédito, profundamente delicado’, e hizo un llamado para que sean tomadas decisiones de fondo. ’Si no tomamos medidas realmente de impacto, esta pandemia puede pegarnos fuertemente’, añadió.



Abogado de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, Cesáreo Guzmán, oriundo de Acatepec, en la región de la Montaña, se define como un hombre político, ’de oficio político’, formado políticamente con Saúl López Sollano, Guillermo Sánchez Nava, y el extinto Armando Chavarría Barrera. ’Con trabajo político diario pasé de brigadista voluntario hasta llegar a presidente del comité directivo estatal del PRD’, dice con orgullo.



Añade: ’escalé todos los cargos de dirección del PRD en Guerrero. Fui representante de casilla, coordinador de brigadas. Organicé las elecciones internas, y fui cuatro veces miembros del comité estatal: Oficial Mayor, secretario de Alianzas, secretario de Organización, y secretario de Elecciones’. Es decir, como pocos, conoce a fondo a su partido, el sol azteca.



Y cómo no. El también excoordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la 62 Legislatura del estado, la misma que está en funciones, fue secretario particular de Chavarría Barrera cuando éste se desempeñaba como secretario general de Gobierno. Antes de ello, ya había colaborado con él cuando se desempeñó como diputado federal, y en el Senado de la República.



A la muerte del diputado Armando Chavarría Barrera, de quien era su suplente, Celestino Cesáreo Guzmán asumió la diputación local, y además se convirtió en presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado, hoy Junta de Coordinación Política, durante unos meses, y después, durante un año, presidente de la Mesa Directiva. Luego fue senador de la República, en donde encabezó la presidencia de la Comisión de Seguridad Social, y la tercera comisión de trabajo de Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Fomento; Comunicaciones, y Obras Públicas de la Comisión Permanente.



Es decir, el hoy diputado local por segunda ocasión por el PRD, no solo sabe lo que dice, sino lo que hace. ’Durante 20 años he hecho política en las siete regiones del estado. Le he dado 50 vueltas al estado. Conozco a la clase política. Y conozco las debilidades y las fortalezas de mi partido, el PRD Guerrero’. Y por ahora, agrega, estoy en la ruta hacia el 2021, construyendo un plan.



Y es que en el 2021, como todos saben, en Guerrero no sólo estará en juego la gubernatura del estado, sino las 9 diputaciones federales, las 46 diputaciones locales, y los 81 ayuntamientos municipales. Sin duda que Celestino Cesáreo tiene bien claro por qué está en la ruta de un Plan para Guerrero. Digo, improvisado no es, y más aún, aprendió de un gran maestro: Armando Chavarría Barrera. Además, de los perredistas que hoy por hoy están en primer plano, es el único que ha sido senador de la República.



Por eso, al referirse al coronavirus en el país, y su exigencia de que se tomen medidas drásticas, cuestiona: ’¿Qué estamos haciendo?, hay cinco casos ya confirmados, y hay más de 300 en el país… ¿Vamos a seguir contando los casos y contando los muertos?’.



