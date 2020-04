(Carta a Don Héctor)

HAY QUE DECIRLO. EN LAS CRISIS, EN LAS CONTINGENCIAS, y en las desgracias, siempre hay quienes demuestran su liderazgo, y en consecuencia, de lo que son capaces por el pueblo. En la actual circunstancia, en donde el Coronavirus como pandemia tiene al mundo en crisis, incluyendo a México, y por supuesto al estado de Guerrero que se encuentra en fase 2, el gobernador Héctor Astudillo Flores sobresale como tal, pues se ha puesto al frente de las acciones para prevenir los contagios y combatir su propagación.



Es cierto que como gobernador del estado su responsabilidad es encabezar las acciones para enfrentar, en este caso, la propagación del Coronavirus, también llamado Covit-19, pero es también muy cierto que bien puede delegar esa obligación en sus secretarios de despacho como lo hacen otros gobernantes, incluido el Presidente de la República. Sin embargo, el mandatario estatal no sólo se ha puesto al frente de las instituciones de salud, sino que encabeza las acciones de prevención.



Y eso, ciertamente, hay que reconocerlo, aunque a muchos no guste. Y hay que reconocer también el trabajo que realiza para que los ayuntamientos, o mejor dicho, los 81 alcaldes del estado, pongan su parte durante esta pandemia, a fin de que en coordinación, Guerrero pueda enfrentar el Coronavirus y que su impacto entre los guerrerenses sea lo menos posible.



POR DESGRACIA, también en las crisis y en las contingencias, también se aparecen los sinvergüenzas y surgen los oportunistas, los carroñeros, y los que buscan sacar beneficios de la situación, a costa de lo que sea, incluso con un discurso benefactor.



Es el caso, hay que decirlo, del senador Félix Salgado Macedonio y del exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, ambos aspirantes a ser candidatos a la gubernatura del estado, el primero por Morena, el partido del Presidente de la República, y el segundo, dirigente del Frente democrático Guerrerense, del PRD, quienes, cada quien por su lado buscan beneficiarse de la crisis, con miras, claro está, de fortalecer sus aspiraciones de gobernar Guerrero.



Por supuesto, no sorprende que Félix Salgado, a quien se le señala de dar entrada a la violencia en Acapulco, cuando fue alcalde, y a Evodio Velázquez, quien carga un Amparo bajo el brazo, también por su trabajo como edil del Puerto, el que actúen así. Ambos los dos, dirían en mi pueblo, así son, y así han actuado siempre.



Así es, diría el Maestro. Contraviniendo a las medidas de prevención sanitaria, del propio gobierno federal, hace unos días Félix Salgado Macedonio no sólo hizo oídos sordos a guardarse en casa con el fin de evitar aglomeraciones, sino que llamó a los acapulqueños a desobedecer a las autoridades, y a los turistas a visitar el Puerto. No pasa nada, dijo, mientras la Secretaría de Salud federal y la del estado, e incluso la municipal, hacen esfuerzos para prevenir los contagios del Coronavirus.



Y hoy miércoles, Félix Salgado aparece en una playa, también de Acapulco, invitando a visitarlo, mientras crece la zozobra en el estado, y las autoridades continúan sus esfuerzos de prevención. El mensaje es de que no pasa nada en Guerrero, de que no importa el contagio, y de que no importan también los muertos por el Coronavirus.



Lo que importa, es el mensaje, es que Félix Salgado aparezca como el hombre al que hay que creerle, como el hombre que en medio de la pandemia, saca la cara por los acapulqueños, cuando las autoridades exhortan a la población a hacer caso y seguir las medidas de prevención.



Es el mismo caso de Evodio Velázquez Aguirre, quien utilizando el tema del Coronavirus, pretende erigirse como el hombre que en medio de la pandemia, es el que saca la cara para ordenarle al gobierno, en sus tres niveles, lo que debe hacer. Tras su recorrido por el estado, convenciendo a los habitantes de la Montaña, de la Tierra Caliente, de las dos costas, la zona Norte y la región Centro de que no es corrupto como lo señalan en Acapulco, exige recursos para los acapulqueños, los mismos que no entregó cuando fue alcalde.



Todo critica, todo está mal, y más en el gobierno municipal de Acapulco. Para él, la alcaldesa Adela Román no trabaja, no está haciendo nada para enfrentar la pandemia, y se atreve, incluso, a proponerle lo que debe hacer.



Sin duda que Evodio Velázquez, como Félix Salgado, requieren los reflectores. Y claro, no es de a gratis. Ambos quieren ser candidatos a gobernador de sus respectivos partidos. No es que les interese la población en estos tiempos del Coronavirus, salvo si eso les ayuda a posicionarse entre los guerrerenses, y para ello pretenden erigirse como los salvadores, como los iluminados, como los que pueden salvar a Guerrero.



Sin embargo, y esto hay que decirlo, ni siquiera pudieron gobernar y salvar a Acapulco.



Comentarios: [email protected]