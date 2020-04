(Carta a Don Héctor)

ES INDISCUTIBLE QUE EL GOBIERNO FEDERAL, y el del Estado, no podrán hacer mucho en esta crisis generada por la pandemia del Coronavirus, de ahí que es fundamental la participación de los ayuntamientos municipales, y en concreto, de la acción de los alcaldes para prevenir y hacer frente al contagio que, en el caso de Guerrero, ya suman 7, aunque por fortuna, ningún deceso.



Sí. Los alcaldes del estado, en mayor o menor medida, también están haciendo su parte para contener la pandemia que en países de Europa, e incluso en los Estados Unidos de Norteamérica está causando estragos. Hay que destacar que entre los 81 presidentes municipales de Guerrero destacan el de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y Eduardo Neri, principalmente, quienes no solo mantienen una coordinación estrecha con el gobierno estatal y federal, sino que también se han puesto al frente de las acciones de prevención para evitar el contagio.



ES EL CASO DE LA ALCALDESA DE ACAPULCO, Adela Román Ocampo, quien personalmente encabeza las acciones de prevención contra el Coronavirus, además de recorrer el municipio porteño con el fin de que se lleven a cabo. La edil, hay que decirlo, fue incluso la primera en proponer que los negocios, como los restaurantes, aplicaran la sana distancia entre los clientes, además de un fondo para atender a la población más vulnerable por la pérdida de empleo.



Tiene razón la alcaldesa. La prevención oportuna ha evitado hasta ahora que los contagios por el Coronavirus se hayan disparado. Y tiene razón también al lamentar que haya algunos que pretendan sacar raja política de la actual contingencia. Y sin duda también el que refrende sus compromisos para generar los programas necesarios para apoyar a los acapulqueños durante la actual contingencia sanitaria, sobre todo a los vendedores informales y pequeños comerciantes establecidos, que acusan caída en sus ingresos; indudablemente que son de vital importancia.



Hay que decirlo. En los actuales momentos de crisis, de incertidumbre, e incluso temor, sin duda que ayuda a los acapulqueños el que Adela Román Ocampo esté al pendiente de la situación, a fin de que sepan que ’no están solos, cuentan con el apoyo del gobierno, y no dudaremos en tocar las puertas que sean necesarias para que juntos superemos esta contingencia’. Hay que decir que Adela Román es cercana al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



EL ALCALDE DE CHILPANCINGO, ANTONIO Gaspar Beltrán, es otro de los ediles del estado que también está poniendo su parte en la actual contingencia por el Coronavirus. Y es que, además, la ciudad es la capital del estado, y en consecuencia, lo que se haga o deje de hacer, tiene resonancia en todo Guerrero. Ni duda cabe que Toño Gaspar ha actuado a tiempo, en coordinación con las autoridades estatales para que el Coronavirus no se propague en la ciudad.



Ciertamente el Ayuntamiento capitalino, como muchos otros, tiene problemas financieros, pero eso no ha impedido que el alcalde encabece personalmente una campaña de prevención para evitar el contagio del virus. El alcalde de Chilpancingo también lleva a cabo reuniones para evitar, en lo más posible, que la pandemia afecte la economía local, por lo que también busca recursos para apoyar a los pequeños empresarios y trabajadores.



QUIEN TAMBIÉN SE HA PUESTO AL FRENTE de las acciones de prevención para evitar los contagios del Coronavirus en su municipio es el alcalde de Chilapa, Jesús Parra García. Y claro, no solo en la cabecera municipal, sino en las más de 200 comunidades que lo integran, y en donde, hay que decirlo, la población es más reacia a tomar en cuenta las medidas preventivas, lo que no quiere decir que no se lleven a cabo.



Chilapa, como la mayoría de los municipios del estado, tiene muchos problemas, pero el alcalde, en lo que es su responsabilidad, dicen los habitantes de ese lugar, está cumpliendo, incluyendo con el caso del Coronavirus, en donde por fortuna, no tiene registrado ningún caso confirmado. ’No tenemos descanso, estamos metidos de tiempo completo en las medidas de prevención, a fin de proteger la salud de nuestra gente’, dice el edil, quien señala que el gobierno que encabeza habrá de responder y cumplir en lo que corresponde.



EN EL CASO DE LA ALCALDESA DE EDUARDO NERI, Natividad López González, además de llevar a cabo las acciones de prevención decretadas por los gobiernos federal y estatal, el gobierno que encabeza realiza una puntual vigilancia de los adultos mayores, en razón de que es la población con más riesgo. Junto con el exalcalde, Pablo Higuera Fuentes, se lleva a cabo una intensa campaña de entrega de gel antibacterial con el fin de evitar la propagación del Coronavirus, con el apoyo de los comisarios municipales y toda la estructura del Ayuntamiento municipal.



Y es que si la propagación del virus es por el contacto personal, en Eduardo Neri, también conocido como Zumpango, se han distribuido al menos dos mil litros de gel, en beneficio, ya lo decíamos, de las comunidades, de los transportistas, de los comerciantes y en suma de toda la población. Allí, como en ningún otro municipio, la entrega del gel es de manera gratuita, mientras que en las farmacias se encuentra a 120 pesos el litro. ’Hemos pedido otros cinco mil litros de gel para ser distribuido en caso necesario’, dicen sus autoridades. Allí, en Eduardo Neri, incluso participan los representantes de la Iglesia Católica en la difusión de las medidas de prevención.



Por supuesto, hay otros alcaldes que también se han puesto las pilas en esta contingencia, incluso con medidas drásticas, como el de Tlacotepec, que ha reducido el ingreso del transporte a ese municipio de la Sierra. Lo importante es que los ediles están actuando, y lo que es mejor, en coordinación con el Gobierno del estado y el de la Federación, y eso, hay que reconocerlo.