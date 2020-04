(Carta a Don Héctor)

EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS EN EL PAÍS debe ser muy grave como para que finalmente, ahora sí, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien hasta hace poco repartía abrazos y besos, e invitaba a la población a hacer una vida normal y salir a los restaurantes, pida a la población quedarse en casa para evitar un desastre, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional inició la contratación de personal médico con el fin de hacer frente a la pandemia.



Y es que, de acuerdo a las propias autoridades, incluido el Presidente, las consecuencias pueden ser catastróficas sino se detiene el contagio, de tal forma que ya se piensa en la fase 3, e incluso en la 4, con el probable contagio de 80 millones de mexicanos, de una población de casi 130 millones.



Cierto, lo que menos se requiere en estos momentos es causar pánico, zozobra y miedo, pero las cosas hay que decirlas como son. El responsable directo de que el país llegue a una situación de contagio generalizado es el Presidente de la República, quien desde un principio minimizó la pandemia, y en vez de cerrar las fronteras y cancelar vuelos procedentes de otros países, como lo hicieron otros, hasta alentaba a otros a visitar México.



Aquí los curamos, decía el Presidente, mientras señalaba que el Coronavirus no mata.



En efecto, el contagio por el Coronavirus era, y es, inevitable. De eso no hay duda. Sin embargo, de tomarse las medidas de prevención a tiempo, el escenario para el país sería mejor. Y es que, el contagio de 80 millones de mexicanos, con el consiguiente número de muertes, no es algo que se le deba agradecer al gobierno federal.



Hay que decirlo. Ante una situación de emergencia, han sido los gobiernos locales, el de los estados y municipios, los que se han puesto al frente de la situación y decretado las medidas de prevención para la protección de la población. Han sido éstos quienes, además, han tomado medidas para proteger el empleo, y en suma la economía local, con el fin de evitar una debacle económica que los expertos ya prevén.



En fin. Lo cierto es que el país está en fase 2, y muy pronto en la 3. Lo cierto es que los casos de coronavirus ya son cientos, y las muertes apenas empiezan. Lo cierto es que mientras por un lado el Presidente, ahora sí llama a la población a mantenerse en casa para evitar la propagación exponencial del Coronavirus, pues es ahora o nunca, como dice, por el otro lado el propio mandatario se niega a acatar las medidas de prevención.



Luego entonces, cómo espera que los mexicanos adopten las medidas para prevenir el contagio, de permanecer en casa, y evitar la aglomeración de personas, si quien debe poner el ejemplo no lo hace? Cómo, ahora sí, hay que tomarse en serio el contagio del Coronavirus, si hasta hace poco no tomaba en serio la pandemia, y hasta se burlaba de ella?



Más aún. Cómo esperan que la población se quede en sus casas, si sólo los que trabajan en el gobierno, en sus tres niveles, tienen un salario asegurado, mientras que la gran mayoría de los mexicanos viven ’al día’, y tienen que trabajar diariamente para poder llevar el sustento a su familia? Y cómo pedirle a los pequeños empresarios que no cierren ni mucho menos despidan a sus empleados si no reciben estímulos del gobierno para poder sobrevivir?



Hay que decirlo. Hasta ahora ha sido poco lo que ha hecho el gobierno federal, es decir, el del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar el Coronavirus y poner a salvo a los mexicanos. Y es que las medidas de prevención primero fueron puestas en práctica por las autoridades locales, y hasta después, cuando la pandemia había llegado al país, fue cuando finalmente las dispuso el gobierno federal.



Otro ejemplo. Mientras los gobiernos estatales y municipales, como es el caso de Guerrero, dispusieron un receso de los burócratas, desde hace ya dos semanas, con el fin de evitar el contagio, el gobierno federal apenas lo acordó, y lo mismo puede decirse de otras medidas tardías de la Presidencia de la República, de tal forma que si no fuera por las autoridades locales, la pandemia que tiene en crisis a los países de Europa, en el caso de México la situación sería como la de Estados unidos de Norteamérica.



En fin. Ya lo pasado, pasado, diría José José. Toca a la sociedad, a los mexicanos, tomar en cuenta y poner en práctica las medidas de prevención para evitar el contagio del Coronavirus. El lavado de manos constante con jabón que haga suficiente espuma, el evitar a eventos masivos, el protegerse al toser y a guardar la sana distancia, es fundamental. También, es fundamental, quedarse en casa, aunque esto es un poco complicado toda vez que quienes vivimos ’al día’, tenemos que trabajar diariamente para llevar el sustento a la familia. No obstante, si puede, hágalo por favor.



Por último, una pregunta: ¿Cómo es que no hay dinero para enfrentar esta pandemia del Coronavirus? ¿Entonces, dónde están los millonarios recursos que tienen que ver con la ’partida secreta’ del Presidente de la República? Hay que decirlo: hoy lo prioritario es la salud de los mexicanos, y si hay otros proyectos que pueden esperar, como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, o la refinería de Dos Bocas, deben pararse con el fin de utilizar esos presupuestos contra la pandemia.



