(Carta a Don Héctor)

CON 28 MUERTOS, Y MIL 94 CASOS comprobados al día de hoy lunes 30 de marzo, finalmente el gobierno federal, sin la presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, decretó ’Emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor’, como consecuencia de la pandemia causada por el Coronavirus o Covid-17. En consecuencia, se refuerzan las medidas de prevención y se extiende el periodo de aislamiento hasta el 30 de abril.



La Declaratoria, dice el gobierno federal, no es un estado de excepción, sino que se tomarán acciones extraordinarias, al considerarse la pandemia por Covid-19, como una enfermedad grave y prioritaria en su prevención y atención, de tal forma que el resguardo domiciliario es fundamental, como también el lavado de manos, el estornudo cuidadoso, y el evitar la asistencia a lugares concurridos y a eventos masivos.



Sin ser alarmistas, es evidente que se espera lo peor, dado que las acciones del gobierno federal para enfrentar la pandemia han resultado tardías. Por fortuna, las fuerzas armadas se preparan para atender y contener al Coronavirus.



Por cierto, en Guerrero el gobernador Héctor Astudillo Flores se ha puesto al frente de las acciones de prevención para evitar el contagio, y además para coordinar los trabajos a fin de hacer frente a los contagios. Además, este lunes anunció una serie de medidas económicas para contrarrestar los efectos generados por el Coronavirus.



Estas son las acciones anunciadas por el mandatario estatal:



1. Estímulo del 50% durante marzo y abril de este año al Impuesto sobre Remuneraciones (2% de nómina), así como prórroga para la presentación de declaraciones mensuales.



2. Estímulo del 100% durante el mismo periodo, marzo-abril, al Impuesto sobre Hospedaje (3%).



3. Suspensión durante marzo y abril del inicio de las auditorías al sector económico estatal.



4. Ampliación hasta el 30 de junio del presente año de la vigencia de los Estímulos Fiscales al Impuesto sobre Tenencia de Derechos de Control Vehicular del Servicio Particular y Público de Transporte.



5. Disponibilidad de 60 millones de pesos para créditos blandos en apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de NAFIN y la Banca Comercial.



6. Creación de un Programa para Apoyo Alimentario: ’De manera inmediata mi gobierno adquirirá 1,000 toneladas de maíz como apoyo para estabilizar el precio de la tortilla’, dijo.



7. Instalación del Comité Estatal para la Vigilancia del Abasto Oportuno y el no incremento de precios de los productos de la canasta básica.



8. El Gobierno del Estado dará continuidad a la obra pública para apoyar a las empresas constructoras guerrerenses, en el mantenimiento y generación de empleos.



9. Con el propósito de garantizar la defensa de los derechos laborales, se establecen las líneas telefónicas de asesoría laboral 74 41 76 75 65 en Acapulco y 74 75 45 83 77 en Chilpancingo.



10. Con ajustes al presupuesto del Estado, se ha creado un fondo de 200 millones de pesos, que tiene el propósito de atender las emergencias del COVID-19.



Por supuesto, los gobiernos municipales como el de Chilpancingo, Chilapa, Zumpango y Acapulco, así como el de Taxco también hacen lo propio, con el fin de evitar, además de la propagación del Covid-19, estragos en la economía local que, hay que decirlo, sus efectos ya se dejan sentir.



Mientras tanto, la recomendación es que no eche en saco roto, precisamente las recomendaciones de prevención. Hágalo por usted, por sus hijos, por su pareja, por sus padres y sus hermanos, en suma, por toda la familia, pero también, hágalo por sus vecinos y conocidos. Hágalo por toda la población.



Sí. Quédese en casa, porque de esa forma se evita la propagación del virus, pero si tiene necesidad de salir a trabajar, para conseguir el sustento diario, como la gran mayoría lo hacemos, entonces guarde la sana distancia, no salude de mano ni de beso, lávese las manos constantemente, y evite las aglomeraciones. Y es que el virus se propaga con el contacto personal.



Seguro estoy que saldremos de ésta. Si usted cree en Dios, o profesa alguna religión, haga lo propio. Seguramente saldremos de esta situación. Rece, si eso le ayuda, pero no espere de Dios todo. Usted también haga su parte. Y algo muy importante, protejamos a nuestras mujeres, hijos y ancianos. Protejamos a nuestros padres y abuelos. A nuestros hombres y mujeres de la tercera edad. Es por todos.



Comentarios: [email protected]