(Carta a Don Héctor)

Lo anterior son palabras del diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en el Congreso del Estado, Héctor Apreza Patrón, en torno a la pandemia que ha generado el Coronavirus, también conocido como Covid-19, en donde además reconoció la unidad de los tres niveles de gobierno para hacer frente y detener el contagio que ha generado una crisis sanitaria en todo el mundo.



Sin duda el diputado local con mayor experiencia en la 62 Legislatura del estado, Héctor Apreza Patrón, sabe de lo que habla, y dice, pues lo mismo ha sido legislador local, legislador federal, presidente estatal de su partido, el PRI, que secretario de Finanzas del Gobierno del estado, además de presidente municipal de su natal Olinalá. Es decir no es ningún improvisado, y sabe, en consecuencia de lo que se requiere en situaciones de riesgo y de emergencia como en la actual.



Es, también, un hombre de acuerdos, de consensos, que va más allá de intereses de grupo y partidistas cuando está de por medio el bien común, y en este caso, de los guerrerenses ante el Coronavirus que ha generado una pandemia en todo el mundo, miles de muertos en diversos países, y muchos miles más contagiados y sospechosos de contagio.



Por eso, sin duda, hay que tomar cuenta sus palabras, más allá de filias y fobias, pues como bien dice, el asunto del Coronavirus ’nos ocupa a todos. No debemos escatimar tiempo ni esfuerzo. La salud, la vida de nuestros paisanos está en juego. Y nosotros no vamos a escatimar como grupo parlamentario (del PRI) ningún reconocimiento y ningún esfuerzo a las medidas que se dicten por las autoridades correspondientes. Nosotros estaremos muy atentos’.



Reitero. Más allá de los intereses de grupo y de partido, que son normales y justificables, hay que decir que Héctor Apreza es un hombre, y político a la vez, que privilegia el bien común, de ahí que no sorprende su dicho en el Congreso, en donde, además, reconoció el trabajo legislativo sobre el tema. Dijo: ’lo digo como integrantes de esta 62 Legislatura. Hay ocasiones en que uno se siente orgulloso de estar compartiendo espacio de trabajo, de reflexión y de opinión con diputadas y diputados que nos despojamos de los ámbitos de la politiquería, diría el presidente Andrés Manuel, y nos dedicamos a opinar, a construir propuestas en torno a los problemas centrales de las y los ciudadanos mexicanos y guerrerenses.



’Y sin duda, hoy es uno de ellos. Celebro que en esta Legislatura estemos metidos en una dinámica de esta naturaleza. Y ojalá que ésta sea la ruta que podamos seguir en los meses venideros. Miren. El mandato constitucional establece que es la Secretaría de Salud federal, la responsable de cuando existe una epidemia, una pandemia o algo grave, estar tomando las medidas correspondientes. Y es obligación de los ciudadanos, de las instituciones públicas estatales y municipales el seguir estos lineamientos. Y en este sentido, compañeras y compañeros, yo abundo en el sentido de que la coordinación entre los órdenes de gobierno, los poderes públicos y la ciudadanía es un aspecto fundamental. Celebro, y lo digo con la voz alta, celebro la coordinación que está habiendo entre el Ejecutivo estatal y el Ejecutivo federal.



’Pero no solo eso. En el ámbito de su competencia, el Ejecutivo estatal está sosteniendo reuniones con los presidentes municipales, con el fin de poder informarles, transmitirles toda la información que está generando el gobierno federal.



’El día de hoy, el gobernador del estado se reunió con los presidentes municipales de la zona Centro. En la tarde estará reunido con los de la región Norte, y por la noche con los de la Costa Grande. El día de mañana estará en Tierra Caliente, en la Montaña y en Costa Chica.



’Porque este es un asunto que nos ocupa a todos. No debemos escatimar tiempo ni esfuerzo. La salud, la vida de nuestros paisanos está en juego. Y nosotros no vamos a escatimar como grupo parlamentario ningún reconocimiento y ningún esfuerzo a las medidas que se dicten por las autoridades correspondientes. Nosotros estaremos muy atentos.



’Y creo que en estos momentos, compañeras y compañeros diputados, la comunicación, la comunicación es fundamental. Ojalá que las diputadas y los diputados hagamos un gran ejercicio no solo de reflexión, sino de acción. Y que en el ámbito de los distritos, aquellos que fueron electos por la vía del voto directo en un distrito, puedan estar informando, comunicando de las medidas que ha venido orientando el gobierno federal y que aquí ha reproducido muy bien el gobernador del estado.



’En este sentido, compañeras y compañeros, no hay que olvidar que nos enfrentamos a algo desconocido. Nos enfrentamos a un ejército invisible, que a lo mejor está aquí en estos momentos entre nosotros. No se trata de generar pánico, coincido totalmente que actuemos con responsabilidad. Pero es un ejército invisible y no sabemos el tamaño de ese ejército ni conocemos sus armas. Apenas los científicos están identificando cuáles son las mejores armas para enfrentarlos.



Por eso, la prevención que ha decretado el gobierno federal, ha impulsado el gobierno del estado y también muchos municipios es hoy fundamental.



’Y quiero rematar con esto, compañeras y compañeros: hago votos porque las medidas que se están impulsando por distintos órdenes de gobierno, y muy específico por el gobierno federal, tengan éxito. Lo deseo de corazón. No voy hacer politiquería ni voy hacer especulaciones.

Nos enfrentamos a un ejército invencible. Y aquí, ¿cuál es nuestro ejército? El ejército que lo está enfrentando y que merece todo nuestro reconocimiento son los médicos, las enfermeras, los trabajadores del sector salud, que están arriesgando su vida, que están en el campo de batalla. A ellos nuestro reconocimiento.



’Y parafraseando el Himno Nacional Mexicano: ’Mexicanos al grito de guerra, la inteligencia y la acción aprestad, y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir de la unidad’.

Sin duda que hombres como Héctor Apreza, políticos como Héctor Apreza, es lo que más se requieren en tiempos de crisis y contingencias, y pandemias, como la que hoy vive no solo Guerrero, sino el país, y el mundo entero.



