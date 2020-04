(Carta a Don Héctor)

LA PREGUNTA ES DIRECTA. SI NOFUNCIONARON EN ACAPULCO, en donde les metió lana, cómo espera el exalcalde, Evodio Velázquez Aguirre, que ahora sí funcionen en otros municipios? Sí, me refiero a las llamadas ’Tienditas Ahorradoras’ que ha anunciado el exalcalde porteño, que puso en operación en ese municipio, y de las que ahora no queda rastro alguno, simplemente porque no funcionaron.



En efecto, hace poco más de tres años, es decir, el 19 de enero del 2017, el entonces alcalde de Acapulco, junto con la hoy diputada local, Perla Edith Martínez, entonces presidenta del DIF de ese municipio, pusieron en marcha el programa ’Tu Tiendita Ahorradora’, que sólo causó ilusión entre la población más necesitada, y que al final, al no funcionar, únicamente jugó con la esperanza y la necesidad de quienes tienen menos recursos económicos para vivir bien.



Por supuesto, la intención fue noble, y eso hay que reconocerlo, pero al no ser un programa sustentable, ni mucho menos contar con recursos específicos, ’Tu Tiendita Ahorradora’ solo fue una llamarada de petate para llamar la atención de la población en los medios de comunicación, pues éstas fueron itinerantes y sólo de manera fija en los 10 centros de desarrollo comunitario del DIF Acapulco. Al final de cuentas, desaparecieron sin dejar rastro alguno.



Hoy, de nueva cuenta, Evodio Velázquez, a quien la actual alcaldesa del Puerto llama ’mañoso’, las anuncia para los municipios gobernados por el PRD, y cuyos alcaldes pertenecen al Frente Amplio Democrático Guerrerense que él encabeza, y desde el cual hace campaña para ser el candidato de su partido a gobernador del estado.



Reitero. Esas Tienditas, que en un principio generaron ilusión entre los acapulqueños, porque vendían a menor precio productos de primera necesidad a través del DIF Municipal que encabeza la hoy diputada local, no fueron más que llamaradas de petate, con el cuento de que el gobierno de Evodio Velázquez buscaba beneficiar a las familias del Puerto más necesitadas.



Fue puro chisme, dicen en Acapulco, en referencia a las llamadas Tienditas Ahorradoras. Y hoy, quienes se han enterado del anuncio del exalcalde, a través de una transmisión en redes sociales, y luego mediante un boletín informativo, señalan que solo ’es una jalada más’ de Velázquez Aguirre. ’En aquel entonces, los productos de las Tienditas eran subsidiadas por el gobierno municipal, y ahora, no creo que las subsidie de su bolsa, porque en el caso de Chilpancingo, el alcalde ha hablado de un banco de alimentos, lo cual es muy diferente’.



’Lo que busca Evodio es sacar beneficio de la contingencia. Y eso es perverso. Es mezquino. Es lamentable que políticos como él pretendan beneficiarse de una situación que preocupa a todos como lo es la pandemia del Coronavirus. Pero no sorprende, así es. Veremos si los alcaldes que dicen pertenecer a su grupo político se dejan utilizar, pues señala que el programa de las Tiendas Ahorradoras lo va a coordinar su esposa’, señalan quienes también pertenecen a otro grupo del PRD.



Claro, agregan, la intención es buena, pero se desvirtúa cuando Velázquez Aguirre busca beneficiarse políticamente en los actuales tiempos de crisis. Es cierto que en política todo se vale, pero es perverso que utilice la contingencia, el miedo y la necesidad de la población que más requiere de ayuda, para beneficiarse con la candidatura de su partido.



Al final de cuentas, como dirían en Acapulco, no debiera extrañar a nadie el que Jesús, el otro nombre de Evodio, busque beneficiarse en estos tiempos de pandemia. Así es, dirían en el Puerto. ¿Será también por eso que la actual alcaldesa de Acapulco lo llama mañoso? Jejejé.



Hay que decirlo. Casi todos los políticos, y de todos los partidos, buscan aprovechar las circunstancias para beneficiarse de ellas, pero hay formas. Algunos lo hacen de manera inteligente, y otros, como el caso, de manera burda, descarada, ruin. Sin duda por eso es que les va como les va.



POR ÚLTIMO. OTRO QUE TAMBIÉN, busca beneficiarse de la contingencia por la pandemia del Coronavirus es el diputado, ahora perredista, Servando de Jesús Salgado, quien en un falso apoyo a los capitalinos llama a la población a acudir a los mercados del municipio, mientras sus compañeros transportistas, o mejor dicho, los trabajadores del volante, piden apoyos para poder subsistir, entre ellos a los concesionarios de reducirles la cuenta que a diario deben entregar.



Sí. Tampoco es repartiendo gel, o volantes sobre el Coronavirus, como se le ayuda a los trabajadores del volante, de taxis y de urvans, sino como bien dicen éstos, reduciéndoles la cuenta que a diario deben entregar, previo tanque lleno de gasolina y lavado de la unidad. Pero no, los concesionarios quieren su cuenta, y completa, sin que les importe que los trabajadores no se lleven ni siquiera 100 pesos para su casa.



Por fortuna, hay que decirlo. No todos en el PRD son como éstos. Hay que decir que ahí también hay gente de bien.



