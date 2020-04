(Carta a Don Héctor)

TRAS UNA PERSECUCIÓN A BALAZOS, un hermano de Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Vicente, de los mismos apellidos, fue detenido en Acapulco por Policías del Estado, al cual se le decomisó una escopeta recortada. También fueron detenidos otros tres sujetos, con quienes habría cometido diversos asaltos en el Puerto, a bordo de un taxi colectivo.



De acuerdo a la agencia de noticias Quadratin, la detención de los tres sujetos, uno de los cuales es hermano del también vocero de la Cecop, Marco Antonio Suástegui, ocurrió la madrugada del miércoles, 1 de abril. Además de la escopeta, también les encontraron cuchillos, así como marihuana y ’piedra’. También les aseguraron la unidad que resultó con reporte de robo.



Ésta es la nota, fechada en Acapulco: https://guerrero.quadratin.com.mx/hermano-de-vocero-de-cecop-entre-detenidos-tras-persecucion-en-acapulco/



’Uno de los detenidos que dejó una persecución a balazos esta madrugada entre hombres armados y policías estatales, en la carretera federal La Cima-Garita, es Vicente Suástegui, hermano del Vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui.



’Fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmaron a Quadratín que la detención se dio minutos después de las 06:00 horas, luego de que habían cometido varios asaltos y les decomisaron una escopeta recortada a Vicente Suástegui y varios cuchillos a otros dos.



’La dependencia aclaró que son tres hombres quienes viajaban en el taxi colectivo de la ruta Ciudad Renacimiento-Centro, el cual tenía reporte de robo. El conductor fue que resultó herido por impactos de arma de fuego, mientras que los otros dos salieron ilesos. También se les encontró presunta marihuana y piedra, así como tres mil pesos que acababan de robar y ocho celulares.



’Explicaron que a las 04:00 horas se recibió una llamada al número de emergencias 911, en la que se alertó que un taxi colectivo había asaltado en la avenida Costera Miguel Alemán y la Cuauhtémoc, al cual los agentes dieron alcance hasta la carretera federal, cerca de la avenida Rancho Acapulco y comenzó la persecución y después el choque.



’La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero indicó que los detenidos fueron puestos a disposición en la Fiscalía General de la República, quienes determinarán su situación legal’.



Ciertamente nada tendría que ver el dirigente de la Cecop, Marco Antonio Suástegui en lo que haga o deje de hacer su hermano, y más si se trata de actos delincuenciales, pero sucede que tanto uno como otro, una y otra vez han sido señalados como tal, tanto en lo que consideran su territorio, los Bienes Comunales de Cacahuatepec, como en las carreteras hacia el Puerto, y ahora, como es el caso, en señalamientos de asaltos y robos con violencia.



Y sin embargo, como ha ocurrido en otras ocasiones, es posible que salga libre. Y es que el gobierno, de una u otra forma ha cedido a la presión, de tal forma que incluso lo han dejado hacer lo que él quiera en Cacahuatepec y los pueblos vecinos, en donde se conduce como un hombre de horca y cuchillo en agravio de quienes no están de acuerdo con su proceder o que no aceptan su liderazgo, el cual utiliza para su propio provecho.



Porque, hay que decirlo, tras su oposición a la presa La Parota, un proyecto que pretendía detonar el desarrollo en las comunidades donde se construiría, beneficiando con ello a la población, el único beneficiario ha sido Marco Antonio Suástegui, incluso con propiedades en Acapulco, mientras que sus detractores, o han huido de los pueblos, o tienen que pagarle una especie de cuota.



Precisamente por una gran cantidad de denuncias en su contra, incluso de asesinatos, fue detenido y recluido en su momento, junto con su hermano Vicente, quien la madrugada del pasado miércoles fue otra vez detenido por elementos de la Policía del Estado, tras una persecución a balazos en el Puerto. Sin embargo, en aquella ocasión, ambos fueron dejados en libertad en base a acuerdos que aún n o están del todo claros.



En fin. Lo cierto es que dudo que Vicente Suástegui siga detenido. No tengo la menor duda que habrá hasta marchas y bloqueos para sacarlo de la cárcel. Y es que espantan con el petate del muerto.



Eso sí, mantienen a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, como si fuera patrimonio suyo. Tanto que han pretendido impedir la presencia de los cuerpos policiacos y de los miembros del Ejército, utilizando a mujeres, ancianos y niños, como carne de cañón.



Comentarios: [email protected]