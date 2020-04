(Carta a Don Héctor)

HASTA ESTE VIERNES, 3 DE ABRIL, EL PAÍS suma 60 decesos por Coronavirus, además de mil 688 casos confirmados, cinco mil 398 sospechosos, y ocho mil 602 negativos, es decir, que fueron descartados tras la sospecha de estar contagiados por el virus. En el caso específico de Guerrero, los decesos se mantienen en uno, y 24 casos confirmados. Cabe señalar que el gobierno del estado, en coordinación con el gobierno federal, llevan a cabo diversas acciones para prevenir y hacer frente a la pandemia.



Sin embargo, también hay que decir que los gobiernos municipales hacen lo propio, e incluso más allá de las acciones decretadas por el Gobierno federal, como por ejemplo ’cerrar sus fronteras’ con otros municipios, e incluso, decretar una especie de ’toque de queda’ en ciertos horarios, o el establecimiento de filtros de sanidad en las entradas principales.



Así, por ejemplo, en el municipio de Tixtla que encabeza la alcaldesa Erika Alcaraz Sosa, elementos policiacos recorren la ciudad invitando a la población a mantenerse en sus casas, y salir de éstas solo para lo más necesario, con el fin de evitar la propagación del virus a través del contagio. La medida fue tomada por las autoridades municipales luego de que el lunes pasado las autoridades federales de salud decretaran la Fase 2, que implica el contagio masivo de la población.



En tal circunstancia, elementos de la policía municipal realizan recorridos en cada uno de los barrios tradicionales de Tixtla, exhortando a la población a respetar la cuarentena ante la pandemia por el Coronavirus. Y a pesar de que la medida no es bien recibida por toda la población, hay quienes la reconocen como una acción positiva de la presidente municipal, quien personalmente encabeza una campaña de prevención para evitar el contagio.



Quien también lleva a cabo diversas acciones de prevención para evitar el contagio es la alcaldesa de Eduardo Neri (Zumpango), Natividad López González, cuyo gobierno adquirió, en un primer momento dos mil litros de gel antibacterial para ser distribuido de manera gratuita en todo el municipio, y luego otros 5 mil. En su distribución participa la estructura de gobierno e incluso la sociedad civil organizada.



Y al igual que en otros municipios, en Eduardo Neri también hay una intensa campaña, por todos los medios, para informar a la población de las medidas de prevención para evitar la pandemia, en la que también participan representantes de la Iglesia católica con quienes las autoridades municipales tienen una excelente relación. ’El virus no respeta a nadie, y por eso todos estamos trabajando para evitar su contagio’, señala la edil.



En el caso de Acapulco, la presidente municipal Adela Román Ocampo también realiza su parte, trabajando además de manera coordinada con el gobierno estatal y federal. El cierre de negocios, e incluso, el cierre de las playas del Puerto, propuesto en un principio por su gobierno, finalmente le dio la razón, entre otras acciones que lleva a cabo.



Por supuesto, a muchos no gusta, principalmente a aquellos que viven al día y que por lo tanto tienen que salir a trabajar diariamente. Por fortuna, la alcaldesa alista un programa de apoyo económico para este sector de la población acapulqueña, además de anunciar diversas medidas económicas que vendrán a mitigar la situación económica por la que atraviesan.



Hay que decir que Adela Román Ocampo no se duerme en sus laureles como algunos creen, o suponen, sino que además, en este tiempo de crisis, eficienta los servicios públicos. Y ante las críticas por la suspensión de actividades temporales en Acapulco, puntualiza que primero está la protección de la vida por sobre las actividades económicas.



Quien también lleva medidas no sólo de protección a la vida, como son las de prevención, sino también para apoyar a los menos tienen, es el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, pues ante la paralización parcial de la economía, ha creado un Banco de alimentos con la participación de los grupos organizados. El edil ha anunciado por parte de su gobierno la entrega de 10 mil despensas y otras 10 mil más gestionadas ante el gobierno del estado. Por cierto, a parir de ahora, se restringe el ingreso al zócalo.



En tanto, el alcalde de San Marcos, en la Costa Chica, ha decretado una especie de toque de queda en su municipio, en tanto que el de Heliodoro Castillo, acordó cerrar sus entradas al transporte público, salvo el que traslada alimentos. Por su parte, alcaldes de municipios de la región de la Montaña han colocado filtros de revisión y sanitarios en sus carreteras.



En el caso del municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, el Consejo Técnico de Salud acordó prohibir el acceso ’a toda persona que no radique en él’, además de suspender el transporte público hacia el exterior, mientras que a la población se le exhortó a permanecer en sus casas.



Y según las autoridades de salud, la pandemia apenas inicia…



