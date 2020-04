(Carta a Don Héctor)

AL IGUAL QUE MUCHAS OTRAS INSTITUCIONES, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CDHEG), es decir, la que defiende y fomenta los derechos humanos de los guerrerenses, mantiene sus servicios de atención ciudadana, pese a la contingencia de salud, derivada del Coronavirus, también denominado Covid-19.



Y es que como muchas otras instituciones, así como dependencias del gobierno del estado, la CODHEG, encabezada por Ramón Navarrete Magdaleno, no puede parar, pues incluso en medio de la pandemia, los derechos humanos, y su protección, no pueden ser dejados de lado, toda vez que siempre habrá la tentación de violentarlos por servidores públicos mezquinos que no entienden que deben ser respetados.



Por ello, tomando todas las acciones de prevención para evitar el contagio del Coronavirus, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero mantiene sus servicios de atención a las y los ciudadanos guerrerenses en esta contingencia de salud, con el fin de actuar con diligencia cuando se violenten los derechos humanos, que además de estar consagrados en la Constitución Política Federal, son universales.



Sí. Así como otras instituciones y dependencias de gobierno no pararon labores, al ser fundamentales para la seguridad, la tranquilidad, la paz y la gobernabilidad, además de las que proporcionan ayuda y auxilio, la CDHEG tampoco suspendió labores, lo que no quiere decir que no haya tomado en cuenta las acciones de prevención para evitar el contagio del Coronavirus.



En este sentido, el Ombudsperson, así como el personal de las distintas áreas de la Comisión de los derechos Humanos del Estado, trabajan de manera coordinada con las delegaciones regionales ubicadas en Acapulco, Tlapa, Iguala, Ometepec, Tecpan, y Ciudad Altamirano, en decir, en las siete regiones de la entidad.



Lo hacemos, dice Ramón Navarrete Magdaleno, siempre con las medidas de precaución emitidas por la Secretaria de Salud Federal y Estatal que se requieren para salvaguardar la integridad de las y los trabajadores, así como de guerrerenses que asisten a la institución requiriendo nuestra intervención.



Y agrega: ’la CDHEG seguirá brindando un servicio de calidad y con calidez humana a la ciudadanía, salvaguardando sus derechos humanos’.



Hay que decirlo. Sin duda que habrá que reconocer el trabajo que realiza la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, pues si bien es su responsabilidad la protección y defensa de los derechos humanos de los guerrerenses, es también muy cierto que bien pudieron irse a descansar a sus casas con el pretexto de la pandemia que mantiene al estado, al país y al mundo entero en contingencia por el número de muertos e infectados por el Coronavirus.



Pero no. La estructura de la Comisión, que de paso hay que decir tiene reconocimiento nacional por el trabajo que realiza en la defensa y protección de los derechos humanos, así como por el acompañamiento que lleva a cabo en favor de organizaciones sociales, campesinos, maestros, estudiantes, sindicalizados y hasta policías despedidos, está, como coloquialmente se dice, ’al pie del cañón’, pendiente de los derechos humanos.



Claro, no en todos cae bien, y más cuando está en puerta la elección del nuevo presidente, o en su caso, la reelección en el cargo si así lo decide el Congreso del estado.



Por cierto, hay que decir también que la CDHEG, a través de su presidente, participa de manera activa en las sesiones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que preside el gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, en donde se analiza la situación de la entidad, sus problemas y las acciones de solución.



Sin duda algo está haciendo bien Ramón Navarrete para que lo tomen en cuenta en las sesiones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en las que además participan instituciones del Gobierno federal, como la Sedena, y la Marina, además de los ayuntamientos municipales.



