(Carta a Don Héctor)

• Por favor, quédese en casa!



HASTA AHORA, EL NUEVO CORONAVIRUS, o Covid-19, no tiene una cura específica, y aunque su letalidad es muy baja, lo cierto es que desde su aparición, ha dejado miles de muertos a su paso, lo mismo en China, que en el resto de Asia, toda Europa y en América, incluyendo los Estados Unidos de América, y claro, nuestro país, México.



Así que, como recomiendan los especialistas, hay que prevenir el contagio, y la mejor forma que existe es lavarse las manos continuamente, estornudar de acuerdo a lo indicado, y evitar el contacto directo, es decir, guardar la sana distancia, o lo que es mejor, permanecer en casa, en cuarentena. No hay de otra.



Y es que, en el país como en Guerrero, y en el resto de los estados, los muertos por el coronavirus continúan, y lo que es peor, día a día se incrementan los números. En todo el país, por ejemplo, ya suman 7 mil 633, y en Guerrero 175 defunciones, y lo más grave, aún no llega el mayor contagio.



Hay que decir que la letalidad más alta del Covid-19, es decir, donde se da el mayor número de defunciones es en hombres y mujeres de la tercera edad, según las estadísticas oficiales, así como en las personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas. En el caso de los menores de edad, la letalidad es prácticamente cero.



Por desgracia, pese a los muertos, hay quienes aún no creen que exista el coronavirus, y mucho menos, que sea mortal. Hay quienes, pese a los llamados de las autoridades estatales y municipales, aún abarrotan los mercados, los tianguis, los supermercados, sin guardar la sana distancia ni ninguna otra medida de prevención, y hay quienes, incluso, se reúnen para ingerir bebidas embriagantes u organizan fiestas, ya en honor al santo patrono del lugar, o para festejar 15 años, bodas o cumpleaños.



Y obvio, los contagios se multiplican, incluso con uno que haya estado infectado.



Consecuentemente, en vez de reducirse los casos positivos, se incrementan, y con ello, el número de decesos. Por eso es que hoy, contrario a lo que señalan las autoridades, el contagio es masivo y el número de muertos es cada vez mayor.



Así que mientras no haya una cura y una vacuna contra el coronavirus, por favor, estimado lector, quédese en casa, pues es la mejor forma de evitar el contagio. Por favor, hágalo por usted, por su salud, por la de su familia, por sus hijos, por su esposa o su compañera de vida. Hágalo también por sus padres, por sus hermanos, por sus abuelos.



Es cierto. El mexicano, el guerrerense, a diario se juega la vida, pero si ésta no le importa, hágalo por los suyos. Seguro tiene hijos pequeños, a los que les hará falta si usted, ojalá y no, es una víctima más del coronavirus. Por favor, quédese en casa. Hágalo por su familia. Por supuesto, a veces no es nada fácil quedarse en casa, y más cuando no hay ahorros, cuando se vive al día, y los hijos no tienen qué comer.



Y es que, hay que decirlo, no es igual para todos quedarse en casa.



Así por ejemplo, para los empleados del gobierno, para los burócratas en sus tres niveles, puede ser fácil, pues aunque no trabajen tienen su salario seguro. Para ellos no es problema quedarse en casa, pues incluso, hay quienes tienen la posibilidad de disfrutar la comida con un vino. Otros que también tienen un salario seguro son los trabajadores de algunas empresas privadas que hacen lo posible por cubrirles su salario.



No obstante, tanto los burócratas como aquellos trabajadores que tienen la fortuna de que las empresas donde trabajan aún les pagan su salario, no pasan del 30 por ciento de la clase trabajadora, y el 70 por ciento restante se emplea en los pequeños negocios, en el autoempleo y, en el comercio ambulante; para éstos, quedarse en casa es un gran problema, dado que viven al día y en consecuencia, aunque quisieran, les es prácticamente imposible permanecer en cuarentena.



Hay que decirlo también. Hay, también, un sector de la población que, por ignorancia, por irresponsabilidad o valemadrismo, no sólo no creen que existe el coronavirus, sino que se exponen al contagio, lo mismo ignorando las medidas de lavarse las manos o estornudar correctamente, que evitando el contacto directo, y en consecuencia la sana distancia y el quedarse en casa. Otros más se encomiendan a su Dios, como si éste anduviera con ellos, protegiéndolos con una capa protectora. Qué sea lo que Dios quiera, dicen.



Reitero, por favor, si está leyendo este texto, quédese en casa. No es fácil. Si tiene que salir, tomen en cuenta todas las medidas de prevención y precaución. Como he dicho, hasta ahora no hay una cura específica contra el coronavirus, y la vacuna, según los especialistas, podría estar lista hasta dentro de dos años, por lo que no queda más que prevenir el contagio que dicho sea de paso, es de rápida propagación.



Seguro estoy que saldremos de ésta. Si se queda en casa, o se protege, seguramente estaremos, por así decirlo, festejando la Navidad.



Comentarios: [email protected]