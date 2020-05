(Carta a Don Héctor)

• No le busquen mangas al chaleco…



INFORME COVID-19 DE ESTE JUEVES: Defunciones 9 mil 44, casos confirmados 81 mil 400, confirmados activos 16 mil 315, casos sospechosos 36 mil 131, y casos negativos 137 mil 263. La tasa de letalidad en el país es de 11.11 por ciento, en tanto que a nivel mundial el promedio es de 6.3 por ciento. Es decir, en México se mueren más por el coronavirus que en otras partes del mundo. Claro, hay quienes lo niegan.



En tan solo 24 horas, es decir, del miércoles al jueves, se registraron 537 defunciones, 3 mil 377 casos confirmados, 723 casos activos, 2 mil 565 sospechosos y 3 mil 994 negativos, lo que indica que la curva de la pandemia no se ha aplanado, sino que continúa de manera ascendente.



EN OTRO ASUNTO, ES PRACTICAMENTE UN HECHO que el candidato de Morena a gobernador del estado será el empresario Luis Walton Aburto, si es que la dirigencia de ese partido, y quien decide en él, elige que el abanderado sea hombre. No hay de otra, por más encuestas cuchareadas que se publiquen. Pero si decide que debe ser mujer, entonces la candidatura recaerá en la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo. Tampoco hay que buscarle mucho.



Sin embargo, todo indica que el candidato de Morena será hombre, y en consecuencia, sólo es cuestión de tiempo, es decir, que se cumpla lo establecido en el calendario electoral aprobado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que el exalcalde porteño proteste como abanderado de ese partido.



Hay que decirlo. Si algo tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, y por lo tanto, quien decide en ese partido, es que es un hombre agradecido con sus amigos, es decir, con quienes lo ayudaron estando en la oposición, incluso en los momentos más complicados, y en esos, ciertamente, ha estado Walton Aburto, y lo que es mejor, con lo más importante, y eso aunque hayan estado en diferentes partidos en la última elección.



Por eso es que no extraña, ni sorprende, los elogios y reconocimientos de López Obrador a Walton Aburto. Y de eso, hay constancia, lo mismo estando ambos en la oposición, que ahora como Presidente de la República. Por cierto, en la última gira de trabajo que realizó el mandatario federal por Guerrero, fueron evidentes las muestras el aprecio para el también exsenador de la República, y una especie de burla para un senador que se calienta solo.



En efecto, como hemos dicho, el amigo del Presidente es el exalcalde de Acapulco, quienes, hay que decirlo, recorrieron en su momento el país de manera conjunta, uno como candidato presidencial del PRD, y el otro como dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Es decir, aquellos que critican a Walton de que no ha apoyado a Andrés Manuel, o no conocen la historia y simplemente se hacen los olvidadizos.



Y López Obrador, reitero, es un hombre agradecido con sus amigos, aunque hayan estado, circunstancialmente, en partidos diferentes.



En consecuencia, no hay que buscarle tres pies el gato, mangas al chaleco o chiches a las gallinas. Las cosas están más claras hasta para un ciego, aunque claro, hay quienes se calientan solos y suponen que de nueva cuenta correrán con la misma suerte del pasado reciente. Se les olvida además quién decide en Morena, quién elige a los candidatos, como lo hizo con ellos, y quién, si patalean, caen de su gracia.



¿Acaso ya se les olvidó quién los hizo candidatos? En consecuencia, ¿a quién quieren engañar con sus encuestitas? O es que piensan participar bajo otro partido político, traicionando al que los hizo, por ejemplo, senadores? Claro, no sería nada extraño!



Por cierto, hay que decir que Guerrero requiere de candidatos visionarios, comprometidos con los guerrerenses y responsables en sus actos. Requiere de candidatos que conozcan, pero también que tengan respuestas a la nueva realidad del estado, frente a la pandemia y a la crisis económica que ya se siente en la entidad.



Hay que decirlo también. En su momento, Walton Aburto hizo un buen gobierno como alcalde de Acapulco. Allí están los datos, como por ejemplo, en seguridad pública. Ah, y en el manejo de los recursos públicos.



Es cierto. Walton no estuvo en la última campaña de Andrés Manuel. Sin embargo, hizo mucho más por él que aquellos que se dicen morenistas y por ende reclaman para sí candidaturas, cuando hasta hace poco eran cadáveres políticos, y lo seguirían siendo si no hubieran sido rescatados de la tumba.



Y si no, al tiempo. Ahora que, si es mujer, no hay más que Adela Román. No por nada le tiran piedras a cada rato.



