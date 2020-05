(Carta a Don Héctor)

REPORTE COVID-19. HASTA LA TARDE este miércoles, los muertos por el coronavirus, ése que según el Presidente no había qué temerle, porque incluso era menos que influenza, ha generado la muerte de 8 mil 597 mexicanos, 78 mil 23 casos confirmados acumulados, 33 mil 566 sospechosos acumulados, 133 mil 269 negativos acumulados, 15 mil 592 confirmados activos, y 244 mil 858 personas estudiadas. Por cierto, según el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, estimó que hasta 30 mil personas podrían morir en el país a causa de la pandemia, lo que indica que serán mucho más, toda vez que las cifras son mayores a las que anuncia.



Hay que decir también que con los 8 mil 597 decesos por coronavirus, México supera a Alemania en muertos, por lo que se coloca en el octavo lugar en el mundo, de acuerdo al conteo que lleva la Universidad Johns Hopkins. Cabe señalar que en el país hay un registro de 727 fallecimientos sospechosos de coronavirus, que deberán esperar resultados de laboratorio.



Es decir, la pandemia está lejos de estar domada, como lo señala el Presidente de la República, pues la curva, en vez de aplanarse, cada día se incrementa en el país. No obstante, el mandatario federal ha anunciado la reanudación de sus giras de trabajo, pese al alto contagio del coronavirus.



En tanto, en Guerrero las cifras son las siguientes: 1217 defunciones y mil 421 casos confirmados. Hay mil 78 casos sospechosos, y 309 casos activos, es decir, que iniciaron con la enfermedad hace menos de 14 días. Cabe señalar que hasta el momento 918 personas han logrado recuperar la salud al vencer al Covid-19.



Xochistlahuaca se sumó a los municipios con casos positivos. En total son 49 municipios con casos de coronavirus, de los 81 del estado.



Hasta este miércoles, Acapulco suma 77 defunciones, Iguala 45, Chilpancingo se ubica en tercer lugar a nivel estatal con 26 muertes, y Taxco con 18. A propósito, en Iguala, sus habitantes rompieron el confinamiento en casa y la sana distancia para comprar cervezas.



Sobre los casos positivos, Acapulco registra 856 personas infectadas, le sigue Chilpancingo con 144, Iguala con 109, Taxco con 48 y Tlapa con 30.



Por cierto, el Presidente de la República reconoció la estrategia que lleva a cabo el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores para prevenir, enfrentar y combatir la pandemia del coronavirus. Significa que el mandatario estatal está en la línea correcta. Cabe informar que se incrementó tanto en Acapulco como en Chilpancingo el número de camas con ventiladores, es decir, para atender los casos críticos.



A propósito, el mandatario estatal fue bien claro al señalar este miércoles que no se ha vencido la curva del coronavirus; no podemos decir que estamos saliendo de la pandemia, añadió.



Por otra parte, la alcaldesa Adela Román Ocampo entregó este miércoles equipo especial para traslado de pacientes con síntomas de Covid-19. La entrega fue a miembros de Protección Civil y Bomberos.



En tanto, el presidente estatal del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, hizo un llamado a todos los guerrerenses ’a no bajar la guardia y escuchar con atención los exhortos del gobernador del estado para protegerse del coronavirus. Debemos tomar con seriedad los exhortos que amerita esta enfermedad altamente contagiosa’, dijo.



El dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, llamó a los militantes de su partido a respetar las reglas que emitió el INE, en el sentido de no aprovechar la pandemia para sacar provecho personal y promocionar su imagen con miras al proceso electoral del 2021, caso contrario, que se les aplique la ley.



Cheque esto: el departamento de análisis económico de Citibanamex dice que todas las señales apuntan a una recesión que será más profunda que cualquier otra desde la década de 1930. Es para alarmarse. Otras firmas señalan lo mismo. Habrá crisis, y más hambre.



POR ÚLTIMO, DICEN LOS NORMALISTAS DE Ayotzinapa, al cumplirme un mes de la desaparición de 43 de sus compañeros en Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014, es decir, a 68 meses de los hechos, que no hay avances del gobierno federal para esclarecerlos. Y eso que es un compromiso del Presidente de la República.



