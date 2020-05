(Carta a Don Héctor)

ESTE LUNES, LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS del estado de Guerrero (CDHEG) llevará a cabo el Primer Conversatorio ’El derecho humano a la protección de la salud: Retos y desafíos’; lo anterior, a través de la cuenta del Presidente de esa institución, Ramón Navarrete Magdaleno. Participarán el Maestro Fernando Esteban Ramírez, segundo Visitador general especializado; la Maestra Cecilia Narciso Gaytán, encargada de la Dirección general de orientación, quejas y gestión, y el Licenciado Celso Vázquez Vivar, Delegado regional en la Montaña.



La moderadora será la Doctora Ma. Teresa Gutiérrez Jiménez, encargada de la Coordinación de Educación y Cultura de la propia Comisión de los Derechos Humanos del estado, quien al igual que los ponentes, también de la misma institución, tiene una amplia experiencia en materia de derechos humanos, su protección y defensa en todo el estado.



Hay que decir que este primer conversatorio, forma parte de al menos tres de ellos que organiza la CDHEG, en el marco de la crisis sanitaria, denominado ’Los derechos humanos ante la pandemia del Covid-19’. El segundo conversatorio será el miércoles 3 de junio, bajo el título ’Lucha por la prevalencia de los derechos fundamentales en el estado de Guerrero’, y el tercer conversatorio se realizará el viernes 5 de junio, denominado ’La otra pandemia, la violencia de género en los tiempos del Covid-19’. En estos también participa personal especializado de la CDHEG.



Interesantes, sin duda, los tres conversatorios, pero además, puntuales, sobre el momento que se vive, no solo en Guerrero y el país, sino en todo el mundo, en donde el coronavirus no sólo ha causado la muerte de miles de personas, sino diversas consecuencias, y ’daños colaterales’, que son enormes, variados y graves, como por ejemplo, la violación de los derechos humanos, ya por las propias autoridades y grupos de civiles, y el incremento de la violencia hacia las mujeres por estar en confinamiento.



También, en estos tres conversatorios, llama la atención que en ninguno de ellos participa de manera directa el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, que si bien es quien los organiza, de manera correcta y educada deja que sean visitadores, delegados regionales, coordinadores y directores de la CDHEG los que participen en primer plano, para demostrar que en esa institución hay especialistas y de primer nivel.



Y es que, además, el Presidente de esa comisión defensora de los derechos humanos ha participado en diversos foros y conversatorios, incluidos los que ha organizado la Universidad Autónoma de Guerrero, también sobre el tema de los derechos humanos en la pandemia del coronavirus, en los que ha puntualizado su defensa y protección, tanto el derecho a la vida, a la salud, al derecho de petición y de libre tránsito, sin dejar de reconocer que el derecho colectivo y el bien común está por encima al derecho particular o privado.



Ciertamente la pandemia del coronavirus no solo agarró desprevenido al sistema de salud de México y de todos los países del mundo, sino también al sistema económico, e incluso al andamiaje legal de los derechos humanos, de tal forma que se carece, en algunos casos de la parte jurídica para protegerlos y defenderlos, de ahí que se hará necesario actualizar leyes que sirvan de sustento para actuar en tiempos de contingencias o crisis, con el fin de proteger los derechos humanos.



Hay que decirlo. El Presidente de la CDHEG es un invitado permanente de las reuniones que encabeza diariamente el gobernador Héctor Astudillo Flores, de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en el estado, en donde se analiza la situación de la entidad, no solo en materia de seguridad pública, sino también de derechos humanos, y las afectaciones por la pandemia del coronavirus, de ahí las acciones que lleva a cabo la Comisión de los Derechos Humanos para protegerlos y defenderlos.



Y TAMBIÉN ESTE LUNES EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador rompe las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus, e inicia una gira de trabajo por varios estados del país, precisamente en medio de la pandemia, y cuando la curva, en vez de aplanarse sube día a día. Resulta contradictorio que mientras la Secretaría de Salud federal, que depende de su gobierno, llama de manera continua a quedarse en casa, él haya decidido hacer grilla, y campaña, como desde hace 18 años, olvidando que es el titular del Ejecutivo.



En Guerrero, mientras tanto, salvo la industria minera, las actividades económicas iniciarán el próximo 15 de Junio. La medida, para evitar más contagios de coronavirus, cuya cantidad se ha disparado, y no por falta de trabajo y acciones de los gobiernos estatal y municipal, sino porque hay un sector de la población que se resiste a dejar de lado las medidas de prevención, y ello, a pesar de la cantidad de decesos registrados.



