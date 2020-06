(Carta a Don Héctor)

VIÉNDOLO A DISTANCIA, SIN APASIONAMIENTOS, es evidente que el gobierno de Acapulco, el que encabeza Adela Román Ocampo, realiza un excelente trabajo para enfrentar la pandemia del Covid-19, lo mismo para su prevención que para su combate y atención a los casos positivos, incluyendo los críticos, e incluso, los decesos. En efecto, desde lejos se puede ver todo el bosque, y no solo los primeros árboles del mismo.



Por eso, hay que decirlo, no extraña que tenga una alta aceptación en el manejo de la misma, y el reconocimiento, no solo de los acapulqueños, sino de la gran mayoría de los guerrerenses, que la califican con un 85 por ciento de aprobación, de acuerdo a una consulta telefónica elaborada por la asociación México Activo, y publicada en la página web de Alcaldes de México, quien analizó, evaluó y calificó las acciones emprendidas por diversos alcaldes del país en su lucha contra el coronavirus.



Claro, hay quienes no pueden estar de acuerdo con los resultados de la encuesta, y sus razones tendrán, pero lo cierto es que, si se ve desde fuera, en Acapulco es dónde más se visualizan las acciones de gobierno en contra del coronavirus por parte de sus autoridades municipales, de tal forma que si hay un incremento al número de contagios, no puede ser achacado al Ayuntamiento porteño, sino al relajamiento de las acciones de prevención por parte de la prevención.



Ciertamente Adela Román, como presidente municipal de Acapulco, se anticipó a la toma de decisiones de los gobiernos federal y estatal al anunciar el cierre de playas, además de echar a andar el programa de Cocinas comunitarias, y la aplicación del programa Hoy no circula, además de que el gobierno que encabeza trabaja a diario en el lavado, limpieza, desinfectación y sanitización de áreas públicas y comunes, con la finalidad de que la población que tiene de salir de sus casas no se contamine. Aunado a ello, la alcaldesa puso en marcha un programa alimentario, donde además de repartir despensas, instaló 35 Cocinas Comunitarias con alimentos calientes.



Por si eso fuera poco, el gobierno porteño pagó de manera anticipada el programa de Apoyo a discapacitados, a quienes se entregó lo de dos cuatrimestres, y en acuerdo con cámaras empresariales se suspendieron cobros coactivos, prórrogas en el pago de licencias de funcionamiento, condonación de multas, recargos y gastos de ejecución en cobros municipales, beneficios que también aplican a contribuyentes del predial.



Además, el Ayuntamiento porteño que encabeza pagó de manera anticipada el Programa de Empleo Temporal en apoyo a socios de cooperativas pesqueras con el fin de reactivar la economía local y dar Más empleo a más acapulqueños, sin contar que la edil anunció la donación salarial del 50 por ciento, durante tres meses, de funcionarios de primero y segundo nivel del municipio, para continuar con la entrega de apoyo alimentario y kits con productos de higiene y protección personal.



Todo ello, sin contar con otras acciones que tienen el beneplácito de la mayoría de la población, como operativos conjuntos para dispersar aglomeraciones de personas, principalmente en fiestas, bodas, 15 años, peleas de gallos y partidos de futbol, con el fin de que se respeten las recomendaciones sanitarias, se mantenga la sana distancia, y se concentren en sus casas.



Y todo ello, si bien no se ve de cerca, porque las ramas de enfrente te impiden ver el bosque completo, sí se ve, y se aprecia en todo el estado, cuyos habitantes ven con agrado que en Acapulco sus autoridades están haciendo bien las cosas.



Hay que decirlo. Hasta antes de la aparición de las redes sociales, era imposible enterarse, en tiempo real, lo que se hace o deja de hacer a cuentos o miles de kilómetros. Hoy en cambio, con un click es suficiente para ello, y por eso los guerrerenses, a quienes se preguntó sobre qué alcaldes están haciendo bien las cosas en medio de la pandemia, evaluaron con un 85 por ciento a favor el que realiza Adela Román.



Hay que decir, también, que precisamente por su buen trabajo como alcalde de Acapulco, que se conocía en todo el estado, Zeferino Torreblanca Galindo llegó a ser gobernador de la entidad. No sé si la alcaldesa porteña vaya a ser candidata, pero si nos atenemos a los resultados de la encuesta de México Activo, significa que está haciendo un buen trabajo, y si puede con Acapulco, puede también hacerlo con otra responsabilidad más grandes y de mayor nivel.



¿Será que, por eso, incluso los de su propio partido le avientan piedras?



¡Al tiempo!



Mientras tanto, la edil está metida, de tiempo completo en la pandemia, en donde hace equipo con el gobierno del estado, y el gobierno federal.





