(Carta a Don Héctor)

EXACTAMENTE DENTRO DE UN AÑO habrá elecciones locales en Guerrero, y entre los que se calientan, o los calientan para gobernador del estado, se encuentra el rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán, quien sueña con serlo, y por ello se promueve desde la máxima casa de estudios, y misteriosamente aparece en las encuestas y sondeos de todo tipo.



En efecto, el domingo 6 de junio del 2021, los guerrerenses habrán de elegir gobernador del estado, diputados al Congreso local y ayuntamientos municipales, en los que habrán de participar, como partidos políticos, el PRI, el PRD, el PAN, el PT, MC y el PVEM, y claro, Morena, el partido del Presidente de la República. En esa jornada electoral también se elegirán diputados federales.



Sin duda, como todo mexicano, y guerrerense, Javier Saldaña tiene legítimo derecho a aspirar a gobernar el estado, aunque de todos los aspirantes, con posibilidad o no de alcanzar el cargo, es el único que no tiene un partido político definido para que lo postule como su candidato; sin duda, por eso es que el rector coquetea con todos.



Cierto. Desde hace ya algunos años, son evidentes las muestras de que Saldaña Almazán, desde la Uagro, se promueve como candidato, vendiendo la idea de que si puede con la Universidad, pues también puede gobernar el estado, y más aún, sin partido político, pero sí encabezando una candidatura de unidad, y en donde todos lo apoyen.



Y es que si en la Uagro se ha podido, repartiéndose los cargos, ¿por qué no se puede en el estado? ¿Acaso la Universidad no es una de las mejores del país, gracias al Doctor Javier Saldaña? ¿O qué, los universitarios no pueden? No obstante, parece olvidárseles el gobierno que encabezó Rogelio Ortega Martínez.



Hay que decirlo. Desde la Uagro, y desde algunos medios de comunicación, Javier Saldaña se mueve en todas las encuestas y sondeos de opinión, como un posible candidato a gobernador. No obstante, el problema que tiene el rector es que no milita, y en consecuencia no lo respalda ningún partido político. Cierto, la ley contempla las candidaturas independientes y ciudadanas, pero es improbable que le apueste a una candidatura de este tipo.



También hay que decirlo. Prácticamente desde hace dos años, los partidos políticos, competitivos electoralmente, tienen ya definidos a sus aspirantes. Así por ejemplo, el PRI tiene a Mario Moreno Arcos, a Manuel Añorve Baños y a Héctor Apreza Patrón; el PRD a Carlos Reyes Torres y a Evodio Velázquez Aguirre; Morena a Luis Walton Aburto, Adela Román Ocampo, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica Morga; otros partidos, como el PT, tiene a Victoriano Wences Real; el PAN a Marcos Efrén Parra Gómez y a Jorge Camacho Peñaloza, y el Partido Verde quien sabe a quién.

Es decir, los partidos políticos con registro en el estado tienen al menos un aspirante a gobernador, y en consecuencia, cómo es que piensa el rector ser candidato, ya no de uno o dos de éstos, sino de todos los grupos, como en la Uagro, y así todos contentos!?



Por supuesto que soñar no cuesta. Sin embargo, la realidad es otra. Y es que la Uagro, si bien está en todo el estado, no es Guerrero por mucho que se le parezca. Por supuesto, el rector tiene derecho a soñar según le convenga

No obstante, hay que decir que en política nada es imposible. El caso del excandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, es un claro ejemplo de ello, aunque perdió las elecciones de manera estrepitosa, por un simple hecho, entre otros muchos. El exsecretario de Hacienda, y de Relaciones Exteriores, con todo y que se hizo en los gobiernos priístas, nunca fue un militante de ese partido, y en consecuencia, las bases del tricolor incluso votaron en su contra porque no lo sintieron como un candidato propio.

Así es. Fueron los propios priístas los que votaron en contra de José Antonio Meade, por la sencilla razón de que nunca lo vieron como suyo, como uno de ellos, como un militante del PRI. Y es que, de ganar, ¿quién les garantizaba que iban a ser parte de su gobierno?

Es cierto. A José Antonio Meade lo eligieron candidato las cúpulas, los grupos de poder del PRI, y el propio Presidente, dejando de lado, ignorando, y hasta despreciando a las bases priístas, creyendo que éstas iban a acatar las decesiones de arriba. Los resultados están a la vista, y no porque el excandidato haya sido malo.

Pero el rector piensa que puede ser candidato a gobernador, no por uno o dos partidos políticos, sino de todos, es decir, un candidato de unidad, como en la Uagro.

Jejé. No me imagino a Félix Salgado, a Pablo Amilcar Sandoval, a Luis Walton, a Adela Román y a Bety Mojica, de Morena; a Evodio Velázquez y a Carlos Reyes del PRD; a Manuel Añorve, a Mario Moreno y a Héctor Apreza, del PRI, y al resto de aspirantes de los demás partidos, renunciar a su sueño para convertir en realidad el del rector Javier Saldaña.

Pero reitero, nada está escrito!

